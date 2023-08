Fender Juanes Stratocaster – Die neue Allrounderin?

Der Klassiker im Pop'n Roll-Gewand

Juanes – Diesen Namen bringen wir hierzulande mit Party und alkoholhaltigen Kaltgetränkeschorlen in Verbindung. La Camisa Negra und A Dios Le Pido waren Hits, die auch außerhalb des Ballermann-Universums gern und oft gehört wurden und werden. Nun hat Fender dem eigentlich aus dem Metal stammenden Juanes eine Gitarre auf den Leib geschneidert. Die Fender Juanes Stratocaster ist da!

Fender Juanes Stratocaster – The Facts

Die Korpus der Fender Juanes Stratocaster besteht aus Erle, der Hals aus Ahorn. So weit, so gut, das tun andere Fender Gitarren auch. Was macht die Juanes Stratocaster besonders? Da ist zunächst mal die Lackierung in „Luna White“, eine Farbe, die der Meister nach seiner Tochter Luna benannt hat. Eine Satinlackierung in Weiß mit edlem, mattem Glanz. Das Halsprofil ist ein klassisches „c“ bei moderatem Griffbrettradius. Der Hals-Korpus-Übergang ist endlich (!) mal ergonomisch geformt. Allein das finde ich persönlich erwähnenswert, denn die klobigen Halsfüße der normalen Strats sind für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln!

Bei der Pickup-Bestückung hatte Juanes auch ein Wörtchen mitzureden, hier finden wir Ultra Noiseles Strat-Hals- und Mitteltonabnehmer und einen maßgeschneiderten, Juanes Alnico II-Humbucker-Tonabnehmer in der Stegposition. Eine Mid-Boost-Schaltung bringt die knalligen Mitten nach vorn, die uns in La Camisa Negra so begeistert haben. Dieser Sound hat wahrscheinlich mehr für die Marke Fender getan, als alle Versuche, den immer gleichen Künstlern nochmal neue Instrumente zu bauen, die irgendwie auch immer gleich sind. Insofern: Well done, Fender!

Ein synchronisiertes 2-Punkt-Vibratosystem verspricht Whammy-Bar-Spaß ohne nennenswerte Verstimmungen. Konsequenterweise verfügt die Fender Juanes Stratocaster über Locking Tuner, um die Verstimmungen in Grenzen zu halten. Die zum Teil jetzt schon im Netz verfügbaren Clips versprechen Stratocaster-Spaß auf hohem Niveau. Hohes Niveau hat dann leider auch der Preis, denn wer hat schon 2.799 € übrig? Ob dieser Preis gerechtfertigt ist, mögen die Verkaufszahlen entscheiden.

Fender Juanes Stratocaster – Der Gitarrist hinter der Strat

Mit dem Produktvideo geht Fender jedenfalls auf recht sympathische Art auf Kundenfang, das Video zeigt viel von der Persönlichkeit Juanes‘ und begleitet ihn sogar ein Stück weit durch seine Kindheit, gibt Auskunft über seine Karriere und macht diesen Typen irgendwie extrem sympathisch. Merke: Gitarrengötter müssen nicht immer Mitglieder gehypter Metalbands sein, sondern sie dürfen auch gern mal Hits schreiben und uns den Sommer verschönern. Ich bin gespannt auf dieses Instrument und hoffe, euch die Lady bald persönlich vorstellen zu dürfen.

