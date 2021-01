Green Box: Crumar GDS & DK Synergy II+, Digitalsynthesizer

GDS, Synergy und das Warum eigentlich (nicht)?

Aller Anfang ist einfältig

Am Anfang war die Freiheit der Unkenntnis, unbegrenzte Euphorie unter Ausschluss der Kompetenz in der Sache – auch kurz Jugend genannt. Synthesizer waren damals en vogue und mir ging es dabei nicht anders. Da ich damals schon sehr Computer-affin war, dachte ich, es sei eine gute Idee, einen Sequential Max zu meinem C64 zu kaufen und mit dem entsprechenden Interface und Software die Welt von 1984 zu verändern. Es kam dann doch anders und dieses damals hochmoderne Equipment musste nach kurzer Nutzung 1985 einem Moog Prodigy nebst einer Fostex X15 weichen. Warum? Weil die Jugend ungeduldig ist, gerne ihren Kram mit sich herumschleppt und das tiefgehende Befassen mit Geräten dieser Art gerne unterlässt. Wie viele andere war ich ein Knopfdreher, der nach dem Prinzip Zufall und Wirkung arbeitete.

Obwohl arbeiten kann man das eigentlich nicht nennen, spielen im weiteren Sinne kommt der Sache näher. Schon damals kam ich in musikalischen Kontakt mit Till Kopper und der setzte mir einen Floh in den Kopf genannt Crumar General Development System oder kurz GDS. Klaus Schulze hatte einen, daher musste das System auch das Beste seit der Erfindung von Toastbrot sein. Till hat mir damals langwierig erklärt, wie das System theoretisch funktioniert. Warum auch immer hat sich in meinem Kopf dieses Ding festgesetzt – ohne Sinn und Verstand, aber den braucht man auch nicht, wenn man jung ist, denn merke: Um alt und weise zu sein, musste man früher jung und doof sein.

War so, ist so, bleibt so.

Erste Gehversuche mit der additiven Klangsynthese

Meine ersten Berührungspunkte mit der additiven Klangsynthese hatte ich 1986 mit einem Seiko Keyboard aus dem Bestand von Till, was er mir später verkaufte. Nicht dass ich damit viel zustande gebracht habe, aber es ermöglichte mir die Einsicht, dass der Schlüssel zum Erfolg bei der additiven Synthese Envelope-Generatoren sind und davon viele. Denn erst wenn Dynamik in die Obertöne kommt, passiert was. Der Seiko konnte das indirekt, in dem man drei Spektren ineinander übergehen lassen konnte. Das war manchmal spannend, aber Kontrolle sieht anders aus. Und da ich nun älter wurde, schwand der Spieltrieb und steigerte sich der Kontrollwahn – beste Voraussetzungen für eine Karriere in der IT-Industrie, aber schlecht für den Seiko.

Es wird professionell(er)

Der Seiko ging 1988, ein PPG Wave kam 1993 und 1994 dann noch einer und noch ein Waveterm … Parallel arbeitete ich damals in einem Mainzer Audiounternehmen, das einen Crumar GDS, Baujahr 1979 besaß und ich durfte daran arbeiten, oft und viel. Wobei durfte, auch mit musste ergänzt werden sollte. Es gesellten sich später einige Kawai K5 und 1996 sogar ein Kurzweil 150 FS dazu, aber der GDS hatte etwas, was die anderen nicht hatten: Er klang einfach saugut. Die eigentliche Arbeit mit ihm war aber – um Till mal wieder zu zitieren – schmerzhaft! Ja, auf dem Keyboard des GDS gab es Schieberegler und Potentiometer, aber die eigentliche Magie passiert auf dem Text-Terminal, was an dem dicken CP/M Host hing. Die Software nannten sich SynHCS, was ein Akronym für Synergy Host Control System war und bis heute ist. Bis zu 32 Obertöne freifliegend, die man alle gegeneinander verstimmen konnte, daher konnte der GDS auch FM. Dazu Envelope Generators mit 16 (!) Stages, Modulatoren en masse, da konnte der PPG mit seinen Wavetables nicht mithalten. Aber ebenbürtig, was die Unzuverlässigkeit betrifft.

Der DK Synergy Synthesizer

Daher verirrte sich irgendwann in 1997 ein Synergy II+ Baujahr 1983 in das Studio, das seit 1981 in Serie produzierte Folgeprodukt des GDS. Gleiche klangliche Fähigkeiten, gleiche Burr-Brown 16 Bit Stereo-Wandler (wir befinden uns technisch in den späten 1970ern zu den frühen 1980ern), aber ein 6-Oktaven-Keyboard mit notwendigsten Controls, für damalige Verhältnisse ein super Keyboard und dazu einen Kaypro 2 Computer mit seriellen Verbindung zum Synergy, letzterer schon mit MIDI ausgestattet. Und was soll ich sagen? Er klingt genau so, alle Klänge des GDS erklangen auch auf dem Synergy 1:1, die Arbeit mit SynHCS ist genau so schmerzhaft wie mit dem GDS, aber es läuft stabiler, was allerdings nicht den Rückschluss erlaubt, es läuft stabil.

Dafür hat man ein 50 kg Keyboard, was super ein Rhodes ersetzen kann, sowohl von der Bespielbarkeit als auch dem avisierten Bandscheibenschaden des Besitzers als auch einen tragbaren PC mit dem professionellen Betriebssystem CP/M (wer hier Sarkasmus vermutet, hat denn Zynismus noch nicht für sich entdeckt).

Alle PPGs gingen, mein Synergy blieb. Viele Maschinen kamen, (fast) alle gingen sie wieder, auch die Qualitätsheizung aus New England. Sie hatte mehr Stimmen, aber kam klanglich nicht heran. Aber mollig warm im Studio war es im Sommer wie Winter.

Um die Maschinen aus dem Crumar/Digital Keyboards Umfeld zeitlich einordnen zu können, hier nachfolgend ein kleiner Überblick:

1971 Baubeginn des Bell Labs Synthesizer, betriebsbereit ca. 1974

1978 Herstellung des ersten Crumar General Development Systems (GDS)

1981 Beginn der Serienfertigung des Synergy I (noch ohne weitreichenden Editiermöglichkeiten)

1983 Beginn der Serienfertigung des Synergy II+ (mit MIDI und GDS gleichen Editiermöglichkeiten)

1983 Yamaha bringt den DX7 auf den Markt

1984 oder 1985 Insolvenz der Firma Digital Keyboards

1986 Die Nachfolgefirma Mulogix bringt den 19″ Expander Slave 32 raus, kompatibel zum Synergy

1988 Mulogix schließt (es ist bis heute unklar, ob die Firma insolvent oder an Yamaha verkauft wurde – wahrscheinlich beides)

Wer mehr zur Geschichte der „Alles Machine“ und dem GDS erfahren möchte, wird hier fündig:

The Synergy Experience

Dabei ist die Arbeit mit einem Synergy keine wirkliche Freude am Anfang. Es gibt keine Regler zum Schieben und improvisieren ist schon mal gar nicht. Das eingebaute Keyboard lädt zum Spielen und Spielenkönnen ein. 1 Euro für jeden Hänger der Software bei der seriellen Kommunikation mit dem Synergy und ich bräuchte die Bank nur zum Geldabholen. Aber mit der Erfahrung kommt irgendwann auch Wissen. Bläsersounds brauchen White Noise am Anfang nur gaaaanz kurz – ja der Synergy hat Noise, nicht nur Sinus … und auf einmal versteht man, warum ein Envelope-Generator 16 Stufen haben muss! Weniger ist unbrauchbar, ganz klar. Wie viele Obertöne brauche ich denn? Verwende ich 32, dann ist der Synergy monophon. Gelobt sei, dass bei geschickter Verwendung der einzelnen Obertöne – die eigentlich freifliegende Oszillatoren sind – und der Modulatoren sowie der Envelope-Generatoren (frei aus der Serie: ich baue mir meine Algorithmen selbst) ich eine Frequenzmodulation erreichen kann, wo ich bereits mit 2-3 Oszillatoren sehr viel erreichen kann, zum Beispiel achtstimmige Polyphonie. Und das mit einer Dynamik, bei der kein DX7 mithalten kann, 16 Bit sei Dank. Da kratzt nichts, kein Aliasing … ja, der gemeine Vintage-Fetischist ist jetzt raus, denn genau das will er ja. Gut für dessen Rücken, weil ein DX7 mit 17 kg deutlich angenehmer zu tragen ist und man Yamaha eins wirklich zugutehalten muss: Sie haben ihre Instrumente für die Ewigkeit gebaut. Ein Qualitätsbewusstsein, was dem Synergy fehlt. Nicht, dass er schlecht ist, aber er ist einfach schwer und damit sind Unfälle vorprogrammiert.

Sein bevorzugtes Habitat ist das Studio. Wenn man diesen dann noch überarbeitet (Netzteil tauschen gegen eine Spezialversion von Hideaway Studios), dann verstummt auch das letzte Lüfterrauschen und übrig bleibt nur der Wohlklang des Synergy – oder besser der Synergys. In der vor DAW-Zeit war der Hang zum Zweit- oder Dritt-Synergy verbreitet, um diverse Arrangements brauchbar einzuspielen. In der Regel ging das auch mit einem und vielen Spuren, aber die waren früher teuer. Ich hatte jedenfalls nur acht auf Schnürsenkel und da musste vieles auf zwei Spuren passen, zum Beispiel das komplette Synthesizer-Arrangement.

Ist heute zum Glück vorbei. DAWs können so viel so preiswert und gut sein, dass auch ich mich von meinem analogen Studio 2017 getrennt habe. Spät, aber doch. Das hat naturgemäß auch die Anzahl an Synergys in Studios verringert. Kein wirkliches Problem, ich mache es wie Peter Grandl und habe einen dieser Synergys in meinem Büro. Warum? Weil ich es kann.

Frei nach Loriot: Ein Leben ohne Synergy ist machbar, aber sinnlos. Wie in einer Ehe ist der Anfang hart, aber die Dauerhaftigkeit danach beruhigend und sehr belebend.

Gut zu hören ist das auch auf den zwei Alben des Autors, Eigenlob stinkt, aber klingt oft nicht schlecht.

