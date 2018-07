Green Box: Kawai K5000S K5000R K5000W, additive Synthesizer

Additiv und subtraktiv in Harmonie

Geschichtlicher Rückblick auf den KAWAI K5000

1996 erschien die K5000-Serie als Nachfolger der Kawai K5-Synthesizer, die 1987 immerhin einen Achtungserfolg zu verzeichnen hatten – und seinerzeit die ersten bezahlbaren additiven Synthesizer am Markt waren. 9 Jahre und einige CPU-Generationen später wagte sich Kawai erneut an die Realisation eines additiven Synthesizers mit nachgeschalteter subtraktiver Synthese.

Produktübersicht Kawa K5000 Familie

Den K5000 gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Angefangen mit dem K5000W, einer 32-fachen multitimbralen Workstation mit eingebautem Sequencer und zusätzlicher General-MIDI-Klangerzeugung für die Brot-und-Butter-Sounds.

Dem K5000S mit 4-fachem Multimode, Arpeggiator und ‘ner ganzen Menge „Knöpfchen“ zur Kontrolle des Sounds.

Und für alle, die sich vor Keyboards nicht mehr retten können gibt’s noch den K5000R fürs Rack.

Die beiden Letzteren sind reine Synthesizer, deren Klänge sowohl PCM-basiert wie auch mit Hilfe der additiven Synthese erstellt werden können, aber dazu komme ich später noch.

Allen Geräten gemein ist das 3 1/5 Zoll HD (High Density = Hohe Dichte) Diskettenlaufwerk und das schöne 240×64 Punkte große Hintergrund-beleuchtete Display, das die Bedienung stark vereinfacht. Wobei das Display von Gerät zu Gerät unterschiedlich laut vor sich hin summt und die Hintergrundbeleuchtung mit der Zeit immer dunkler wird, um dann wohl irgendwann ganz den Betrieb einzustellen. Die Folie, die für die Hintergrundbeleuchtung sorgt, lässt sich relativ leicht wechseln und ist schon für weniger als 50 Euro zu bekommen, trotzdem ist es vielleicht günstiger, das Gerät immer dann auszuschalten, wenn es gerade nichts zu tun hat.

Unter Umständen ist es auch von Vorteil, sich das Gerät oder besser das Display im Laden erst einmal anzuhören, um vielleicht eine leise Version zu erwischen.

Und hier noch ein Amazona-Report zu einem wahren Exoten, dem Kawai DUALK5000.

Die Bedienung des K5000W & K5000S

Das Gehäuse der K5000 Synthesizer, besonders der Rack-Version, erinnert mehr an einen Sampler als an einen Synthesizer.

Man merkt aber deutlich, dass es sich um keinen virtuell Analogen handelt, hier hat nicht jeder Parameter sein eigenes Rädchen, aber alleine die bis zu 68 Hüllkurven pro Oszillator wären bei einem normal großen Keyboard auch einfach nicht unterzubringen.

Um das Display sind Tasten angebracht, so dass man nicht lange durch Menüs wandern muss und man das Meiste nach dem zweiten oder dritten Druck auf eine Taste erreicht. Schön ist auch das Rad zur Eingabe der Parameter, reißen und ziehen sollte man an ihm nicht, da es nicht sonderlich stabil zu sein scheint.

Für ein Gerät mit einer solchen Menge an Parametern ist die Bedienung wirklich wundervoll gelöst. Mit Hilfe einer grafischen Übersicht kann man selbst alle 64 der für jede Harmonische vorhandene Hüllkurven überblicken. Trotzdem würde ich mir an manchen Stellen Schablonen z.B. Hochpass oder Tiefpass für den Formantfilter und die Hüllkurven oder abgespeicherte additive Schwingungsformen wünschen. Wobei diese Lücken wunderbar von der mitgelieferten Sounddiver – OEM-Version ausgefüllt werden.

Das Keyboard von K5000W/S wirklich angenehm zu spielen und scheint auch recht stabil zu sein. Bei der S-Version findet man neben den Tasten und dem Rad noch zusätzlich 16 Regler, mit deren Hilfe man den Sound beim Spielen verändern kann, wobei die Möglichkeiten weit über das hinaus gehen, was man von virtuell analogen Geräten gewohnt ist, aber dazu komme ich noch. Für die R- und W-Version sind die Knöpfe als sogenannte „Macro Control Box“ erhältlich, die mittlerweile aber nur noch schwer zu bekommen ist. Als Ersatz kommen viele der handelsüblichen MIDI-Contoller von Firmen wie z.B. Peavey oder Doepfer in Frage.

Speicher

Die Aufteilung des Speichers ist bei der K5000 Serie etwas gewöhnungsbedürftig. So haben R- und S-Version die „Bank A“ und „Bank D“ mit je 128 Speicher für mehr oder weniger additive single Sounds. Ein Singlesound besteht aus bis zu 6 Oszillatoren, wobei man pro Oszillator wählen kann, ob er mit PCM oder additiver Klangerzeugung arbeitet. Für jede Bank stehen jedoch nur knapp 100 Speicherplätze für additive Schwingungsformen zur Verfügung. Aus diesem Grund findet man selten Soundbänke mit mehr als 60 oder 70 Klängen. Für die Anzahl der pro Bank verwendeten PCM-Schwingungsformen gibt es jedoch keine Begrenzung.

Beim K5000W sieht die Aufteilung ein wenig anders aus. Für additive Klänge steht nur „Bank A“ zur Verfügung, „Bank B“ für reine PCM-Klänge und die G-Bank für General-MIDI-Klänge. Letztere ist mit den üblichen 128 GM-Sounds belegt. Die Bank B enthält 128 PCM-Sounds, wobei B001 – B069 nicht veränderbare Preset-Klänge sind, sich die Patches B070 – B116 editieren lassen, der Rest ist durch Drum-Kits belegt, wobei B117 frei editierbar ist. Hier ist auch der Einsatz von bis zu 32 per Filter, Tonhöhen- und Lautstärken-Hüllkurve modifizierten Drum-Sounds möglich. Allerdings vermisse ich hier die Möglichkeit, mehrere Samples zu überlagern.

Allen K5000 Versionen gemein ist die Bank M (identisch mit Bank C des K5000W) mit 64 Speicherplätzen, auf denen Multis bzw. Combinations abgespeichert werden. Eine Combination besteht aus maximal 4 Sektionen, für jede Sektion kann man Klänge aus den additiven Bänken als auch (nur beim W) aus der B- und GM-Bank auswählen. Für jede Sektionen kann ein eigener Bereich auf dem Keyboard festgelegt werden, auch Lautstärke, Tonhöhe und MIDI-Kanal lassen sich für jede Sektion einzeln einstellen. Zudem kann man zwischen den einzelnen Sounds per Velocity-Switch wechseln, so dass je nach Stärke des Anschlags alternativ ein anderer Klang zu hören ist. Bei entsprechender Einstellung im System-Menü von R/S reagieren die einzelnen Sektionen auf den Programm-Change-Befehl, damit ist bei diesen Modellen der Wechsel einzelner Klänge per MIDI möglich. Leider werden die Effekte der Single-Sounds nicht übernommen, so dass man in den Multis mit „nur“ 4 Effekten + Hall und Equalizer auskommen muss, die man sonst komplett für einen Single-Sound zur Verfügung hat.

Der Speicher für additive Schwingungsformen lässt sich durch das ME-1 erweitern, dabei werden alle 3 Versionen mit 2 zusätzlichen additiven Bänken (E + F) erweitert.

Die Klangerzeugung der Kawai K5ooo Serie

Die Klangerzeugung der K5000 S/R Synthesizer besteht aus 2 Teilen, einem PCM-Teil, der in der Programmierung und Leistungsfähigkeit einem einfachen Sample-Player entspricht und dem additiven Teil, der es ermöglicht, die Harmonischen auf unterschiedlichste Weise zu manipulieren.

Im additiven Teil können additive und PCM-Schwingungsformen für bis zu 6 Oszillatoren pro Stimme beliebig miteinander kombiniert werden. Wobei insgesamt 32 Oszillatoren zur Verfügung stehen. Beim W kommen noch insgesamt 32 weitere Oszillatoren für die General-MIDI-Sektion und die Bank B hinzu, wobei ein Klang bei Letzterer aus maximal 2 PCM-Oszillatoren bestehen kann. Hier hat man die Auswahl aus den 341 Schwingungsformen, die auch in der GM-Bank verwendet werden.

Die Programmierung der Bank B ist identisch mit der Programmierung der PCM-Schwingungsformen der additiven Speicherbänke.

PCM

Die PCM-Klangerzeugung hat beim K5000R/S die Auswahl aus 123 Schwingungsformen, Loops und Multisamples (verschiedene über die Tasten verteilte Samples des gleichen Sounds). Die Qualität der Samples ist wirklich gut, in den meisten Fällen sind die Loops erst dann zu hören, wenn man die Samples extrem transponiert (in der Tonhöhe verschiebt). Zum Schwingungsformvorrat gehören einzelne Schwingungsformen (Single Cycle), Schwebungen, verschiedene Arten von Rauschen, One Shots (Piano und Orchestra bzw. Techno Hit etc.) die von Rolands LA-Klangerzeugung gewohnten zusammengesetzten Samples (Omniloops) und einige Drum- und Percussion-Sounds. Alles in allem eine wohldurchdachte Ergänzung zur additiven Klangerzeugung.

Additiv

Bei der additiven Synthese wird eine Schwingungsform durch das Addieren von Sinusschwingungen mit der mehrfachen Frequenz des Grundtons erzeugt.

Hat der Grundton eine Frequenz von 440 Hz, so besitzt die folgende 2. Harmonische eine Frequenz von 880 Hz und 3. Harmonische 1320 Hz usw. Laut Jean-Baptiste Fourier, einem Mathematiker des 19. Jahrhunderst, kann man – wenn man nur genügend Sinusschwingungen zur Verfügung hat – auf diese Weise jede beliebige periodische (wiederkehrend, sich wiederholend) Schwingungsform erzeugen. Gut zu wissen, dass die Standard Synth Schwingungsformen wie Sägezahn, Dreieck oder Rechteck alle periodisch sind.

Die Oszillatoren (siehe Abbildung 2) des K5000 bieten maximal 64 Harmonische, wobei man pro Oszillator wählen kann, ob er das harmonische Spektrum von 1-64 oder 65-128 erzeugt. Auch bietet der K5000 nicht nur ein, sondern gleich zwei Spektren (soft und hart) pro Oszillator, zwischen die er je nach Anschlag überblenden kann. Jeder Harmonischen steht eine 5-stufige (4 Levels, 4 Rates) Lautstärken-Hüllkurve mit 2 möglichen Loops (Schleifen) zur Verfügung.

Auf diese Weise kann man den Anteil der Harmonischen und damit das Aussehen und Klang der Schwingungsform extremer verändern, als es beispielsweise mit den üblichen Filtertypen möglich ist. Bei der Programmierung vielleicht gewöhnungsbedürftig ist besonders für Musiker, die bisher nur mit VAs gearbeitet haben, dass die additiven Schwingungsformen alle erst mal relativ steril klingen. Es reicht nicht, sich einen additiven Sägezahn zu bastelt und ihn einfach durch das Filter schickt; damit es nach was klingt, muss man dem Spektrum erst mühsam Leben einhauchen. Wer diese Mühen nicht scheut, dem stehen meiner Meinung nach ungeahnte klangliche Möglichkeiten zur Verfügung.