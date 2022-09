Green Box: Yamaha W5 W7 (1994) Synthesizer Workstation

(ID: 507582) Besser spät als nie?

Für Neulinge: Die Serie Green Box berichtet regelmäßig über digitale Vintage-Synthesizer, während die Serie Blue Box vor allem analoge und hybride Vintage-Synthesizer im Blick hat und Black Box über Vintage-Drumcomputer informiert.

Die Yamaha W5 und das kleinere Schwestermodell Yamaha W7, gelten wohl zurecht als Synthesizer, die die Geschichte vergessen hat. Ich kannte dieses Gerät z. B. überhaupt nicht. Lag das einfach an einem ungünstigen Zeitpunkt seiner Erscheinung oder konnten sie einfach nicht mit der Konkurrenz mithalten?

Veröffentlichung der Yamaha W5 / W7 Workstation

Einordnung in die Zeitlinie

Wir schreiben das Jahr 1994, Yamaha steht unter starken Druck der Konkurrenz aus dem eigenem Land. Zusätzlich machte der erstarkende YEN gegenüber dem Dollar allen Herstellern in Japan zu schaffen – Instrumente, die für einen niedrigeren Preissektor entworfen wurden, befanden sich nun im Ausland auf einmal im mittel- und hochpreisigem Segment wieder.

In dieser Zeit wurde der noch relativ junge Workstation-Markt noch immer von der Korg M1 und deren Nachfolgern beherrscht. Denn obwohl für die M1, nach einem Lauf von 6 Jahren, 1994 gerade eben erst die Produktion eingestellt wurde, so beherrschte sie und ihre Nachfolger doch dieses Segment (nur so nebenbei, auf der offiziellen Korg-Website wird das Gerät mit einem maskulinen Pronomen angesprochen, das mag hier einige schockieren).

Die Vorgänger der Yamaha W5, Yamaha SY77 und SY99 werden zwar in der Yamaha-E-Publikation „Yamaha Synth History“ auch bereits als Workstations bezeichnet, die Feststellung von Yamaha:

„Der vorher erwähnte SY99 brachte alle diese Elemente (einer Workstation) zusammen und wurde später als die ultimative Workstation der 90er angesehen“

scheint aber doch eher von einem Wunsch als der Realität getrieben gewesen zu sein. Nicht dass die Geräte schlecht wären – gerade der hybride SY99 ist ein toller Synth!

Kampfansage an Korg

Und so liest sich die Spezifikation der Yamaha W5 auch wie eine Kampfansage an die vorherrschenden Workstations der Marke Korg.

Stereoausgang, separater Kopfhörerausgang

MIDI-In, -Out, -Thru

Anschluss für Sustain-Pedal und zwei Expression-Pedale

Keyboard mit 76 Tasten, Velocity- und Channel-Aftertouch-fähig

16-fach multitimbral, 32-fache Polyphonie

AWM2 (PCM) Synthese mit 8 MB ROM, Samples mit 16 Bit und bis zu 48 kHz Samplerate

384 Instrument-Voices (4 Elements bilden eine Voice)

16-Spur-Sequencer, bis zu 16 Songs (enthalten alle Einstellungen), 100.000 Events, 96 PPQN Auflösung

256 Preset-Patches, 128 User-Patches, 128 Preset Performances

10 Preset-Drum-Kits, 2 User-Drum-Kits

35 Insert-Effekte (3 gleichzeitig pro Voice), 40 globale System-Effekte

Grafisches Display mit 240 x 60 Pixel Auflösung

Mit seinen Maßen von 128,8 cm x 37 cm x 12 cm war die Yamaha W5 auf jeden Fall ein Hingucker im Studio und auf der Bühne; das Gerät zielte auf beide Zielgruppen ab.

Natürlich kann man sich fragen, wie weit eine 32-Noten-Polyphonie bei einem 16-Spur-Sequencer reicht. Zumal ein AWM-Element der Yamaha W5 eine Stimme der Polyphonie in Anspruch nimmt, und ein Instrument (Voice) aus bis zu 4 Elements bestehen kann. Immerhin übertrumpfte man damit die Korg M1, die ja nur 16 Stimmen hatte – zumindest auf dem Papier. Denn einerseits war sie ja bereits abgekündigt und andererseits besteht dort ein Instrument nur aus zwei Elements, wenn ich mal im Yamaha-Jargon bleiben möchte. Verglichen mit der Korg X3 war man zumindest auf Augenhöhe.

Expansion für die Yamaha W5

Die Anzahl der Instrumente konnte man immerhin mit Expansion-PCBs erweitern, von denen es vier gab.

WEMB01 – Concert Grand (4 MB)

WEMB02 – Vintage Sounds (4 MB)

WEMB03 – Rhythm Sounds

WEMB04 – Dance Massive

Diese wurden wie die Erweiterungen für die Roland JV-Serie direkt im Gerät mit dem Haupt-PCB verbunden. Da waren die PCM-Karten für die Korg-Geräte schon komfortabler – boten aber bei Weitem nicht die Speicherkapazität.

Die Anzahl der Effekte, die auf zwei separaten DSPs basiert, lässt sich durchaus sehen und auch das größere Keyboard war ein gutes Verkaufsargument.

Von der Optik her gibt es nicht viel zu berichten – die Yamaha W5 sieht aus wie ein klassisches Kind der Neunziger und stand damit im Gegensatz zum Post-Punk-Mode-Trend mit zerschlissenen Jeans und abgetrennten Long-Sleeves. Ich persönlich mag diesen spartanischen Design-Stil und oute mich als jemand, der das Design und das UIX der M1 als eines der schönsten jemals kreierten erachtet. Vor allem die Taster haben es mir angetan.

Tonerzeugung der Yamaha W5 / W7

Hier gibt es auch keine Überraschungen. Im Gegensatz zum hybriden Absatz in der SY99 werkelt hier ausschließlich die AWM2-Synthese. Sprich: Samples für die Attack-Phase und ein Loop für die Decay-Phase. Aus dem Handbuch (engl. Seite 104):

„AWM2 … which starts with high-quality digital samples of actual instruments and sounds“.

Diese bilden dann die Grundlage für ein AWM-Element, dessen Struktur in der Abbildung zu sehen ist.

Wie man sieht, können bereits auf dieser untersten Ebene Modulatoren wie LFO (der mit Dreieck-, Rechteck-, Sinus- und verschiedenen Sägezahnschwingungen sowie S&H recht gut bestückt ist) und Velocity, Aftertouch oder Foot-Controller angewendet werden und damit unterschiedlich auf die einzelnen AWM-Elements einwirken.

Eine Voice der Yamaha W5 besteht dann aus vier dieser AWM-Elemente. Im Voice-Play-Mode kann man einzelne Voices spielen, um die größtmögliche Polyphonie auszuschöpfen. Dabei werden alle globalen System-FX und Multi-Settings umgangen – quasi ein Stage-Modus.

Spielt man also eine Voice, die aus vollen vier AWM-Elementen besteht, bleiben damit acht gleichzeitig spielbare Noten. Für ein ausladendes Piano-Stück mit viel Sustain-Pedal wird das schwerlich reichen, für definiert aufeinanderfolgende Akkorde allerdings schon. Und fairerweise muss man sagen, dass man einen Piano-Sound wahrscheinlich nicht layern wird, wenn man eben „nur“ einen solchen haben möchte.

Einer der „Hauptattraktionen“ im Yamaha W5 ist das digitale Filter, das nicht nur im Gegensatz zur M1 eine Resonanzfähigkeit hat, sondern diese auch in Echtzeit steuern kann. Das eröffnet durchaus ein größeres Feld an Klängen, z. B. könnte die Resonanz mit steigender Velocity zunehmen.

Eine wirkliche Erleichterung bei der Editierung der Voice und des ganzen Gerätes ist das Grafik-Display. Durch den Einsatz von Flow-Charts und überlappenden Elementen ist die Arbeit am Gerät wesentlich intuitiver als z. B. an einer M1 mit ihren spartanischen 2x 16 Zeichen Display. Klar, seit der 01/W hatte Korg seit 1991 auch schon eine Workstation mit so einem Display auf dem Markt.

Alles in allem kann man der Yamaha W5 eine recht ordentliche Synthese-Engine attestieren. Einarbeitung vorausgesetzt, kommen hier auch heute noch interessante Klänge heraus, die sich ausdrucksvoll spielen lassen.

Sequencer in der Yamaha W5

Damals gab es generell zwei Richtungen, in die Synths gingen. Entweder als Rack-Modul mit der Anbindung an ein rechnergesteuertes MIDI-Studio oder eben eine Workstation, mit der man komplette Arrangements am Gerät produzieren konnte.

Der 16-Spur-Sequencer bietet hier alles, was man dazu benötigt. Die Einstellungen werden in einem Song-Multi abgespeichert, das alle Effekte und Voices enthält. Das Erstaunliche hierbei ist, dass jedes Song-Multi sein eigenes Set an 128 User-Voices und 2 User-Drum-Kits enthält. Wer einmal an einer M1 gearbeitet hat, kennt den Frust, dass sich Multi-Mode und Single-Mode einen Preset-Speicher teilen – verändert man das Preset, so ändert es sich eben auch im Multi bzw. Song.

Also ein klarer Pluspunkt für die Yamaha W5! Der Song-Mode selber ist in vier Modi, Play, Record, Edit und Job eingeteilt, so dass man nicht alle Funktionen unter nur einem Dach-Menü suchen muss. Und auch hier ist der klare Pluspunkt des Gerätes das Grafik-Display. Als Beispiel eine Abbildung des Song-Play-Bildschirms.

Da die Yamaha W5 auch eine 3,5 Zoll 2DD Floppy-Disk beinhaltet, kann man natürlich die Daten eines Songs nicht nur im Synth, sondern auch darauf abspeichern. Von Disk können ebenfalls MIDI-Files gelesen und im GM-kompatiblen Format ausgegeben werden. Dieses Feature machte die Workstation auch für den Entertainer-Sektor interessant.

Insgesamt war die Bedienung der Yamaha W5 durch das Display und die große Anzahl an Tastern wesentlich einfacher und intuitiver als z. B. bei einer M1. Allerdings hatte Korg mit der 01/W seit 1991 ebenfalls eine Workstation mit grafikfähigen Display im Programm.

Der Klang des Yamaha W5 Synthesizers

Die Yamaha W5 klingt, wie eine Workstation aus dieser Zeit eben klingen kann. Die Audio-Demos im Web zeigen aber meistens eben nur eine Auswahl der Preset-Sounds – wie jeder Synth dieser Zeit kommen interessante Klänge erst zum Vorschein, wenn man tief in das Gerät eintaucht und die Möglichkeiten wirklich ausnutzt.

Ob die Yamaha W5 es aber jemals zum Sammlerobjekt schaffen wird, bleibt mal dahingestellt. Zur Zeit sind Angebote im Netz von 200 bis 300 Euro zu finden.

Insgesamt kann man die Workstation im Nachhinein als „zu spät, zu wenig“-Versuch von Yamaha einordnen, der Dominanz von Korg im Workstation-Sektor entgegenzuwirken. Selbst Yamaha gibt in der Yamaha Synth History zu, dass die W-Serie wenig Anklang bei professionellen Keyboard-Spielern fand (Yamaha Synth History, Seite 67).

Dennoch bildet sie ein wichtiges Übergangsglied zur S80/S90 und später der MOTIF-Serie, mit der Yamaha dann wieder Fuß fassen konnte.

An dieser Stelle einen ausdrücklichen Dank an Binoy Chatterji für die Fotos der Yamaha W5!