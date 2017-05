Green Box: Technics WSA1 und WSA1R

Vorwort

Der WSA1 hat was. Nur ist es nicht ganz leicht, dieses gewisse Etwas aus seinem Inneren hervorzuholen. Vielleicht aus diesem Grund – aber vor allem auch wegen der schlechten Presets, die seinerzeit vielleicht in eine Tanzband gepasst hätten – ist der Technics WSA1 und seine Rack-Version WSA1R auch heute noch ein Geheimtipp.

Man muss allerdings wissen, dass der Technics WSA1 weder akustische Instrumente authentisch nachbilden kann, noch einen analogen Synthesizer. Die Stärke seiner „Physical Modeling-Synthese“ liegt in genialen digitalen Sphärenklängen und Motionpads, die sich in Echtzeit über die Modulationsmöglichkeiten in alle Richtungen verbiegen lassen.

Für eine Vernissage habe ich ungelogen mal mit einem einzigen Pad die Untermalungsmusik für einen kompletten Abend geliefert. Die erste halbe Stunde live eingespielt mit Controllern, danach über einen Sequencer die Controller-Daten in einen Loop versetzt – Ende. Vom Ergebnis waren nicht nur ich, sondern auch alle Besucher verblüfft.

In Ermangelung aktueller Fotos haben wir uns erlaubt, Bilder des Prospekts abzulichten. Sollte aber einer der Leser ein paar gute Fotos von seinem WSA1 oder WSA1R zur Verfügung stellen, können, immer her damit :-)

Nun viel Spaß bei der Lektüre zu einem echten Underdog.

Ihr

Peter Grandl

Oft erreicht, nie kopiert

Dies ist ein wenig das Schicksal des ersten und möglicherweise letzten Technics Synthesizers WSA1. Dabei vereint der 1995 erfolgte Versuch der bis dato im Portable-Keyboard-Sektor erfolgreichen Firma Technics, auch im ‘Profi-Workstation-Lager’ Fuß zu fassen, viele neue Ideen in Klangerzeugung und Bedienung in sich.

Ein von den Abmessungen her TV-taugliches Display, ein großes Hardware-Controller-Arsenal und vor allem die 64-stimmige ACOUSTIC MODELING SYNTHESIS hätten dem WSA eigentlich viel Beachtung bescheren müssen. Dass es anders kam, könnte zum einen an Technics’ Herkunft aus dem Alleinunterhalter-Bereich liegen, zum anderen vielleicht aber doch einfach am Klang.

Aufgrund der Unfähigkeit zu knalligen Bässen, eher sachte zupackenden Hüllkurven und allgemein mit leichter Neigung ins Plastikhafte geht dieser nämlich knapp am Zeitgeist vorbei. Und damit sind wir mitten drin im Kapitel.