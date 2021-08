Green Box: Yamaha YS200, YS100, 4-OP-FM-Synthesizer (1988)

Return of the Funkyness!

Das Erste, was mir durch den Kopf ging, als ich den Yamaha YS200 aus seinem Karton holte, war „Oh mein Gott, ist der funky!“, dann „Oha, der ist aber leicht“ und schließlich „Was klappert denn hier so?“ So kann es wohl auch den Käufern aus dem Jahr 1988 gegangen sein. Yamaha sah sich mit seiner FM-Synths der starken Konkurrenz von Korg (namentlich M1) und Roland (in Form des D-50) ausgesetzt. Der D-50 punktete mit „echten“ Samples und einem eingebautem Effektgerät, ebenfalls die M1, die dazu noch das Workstation-Konzept etablierte, also multitimbral war und über einen Sequencer verfügte. Darüber hinaus waren die Programmierung beider Konkurrenten einfach zu verstehen, handelte es sich doch um das subattraktive Synthese-Verfahren, nur eben mit digitalen/virtuell-analogen Schwingungsformen.

Enter the Yamaha YS200

Und der FM-Synthese haftete seit jeher das Prädikat „gut zum Spielen wegen der tollen Preset-Sounds, jedoch unmöglich, selbst zu programmieren“ an. Die messerscharfe Analyse dieser oft geäußerten Schwierigkeiten und der allgemeine Trend eingebauter FX und Multimode brachten dann folgerichtig den/die Yamaha YS-200 hervor (man kann sich hier wirklich streiten, denn es ist mit dem Sequencer/FX ja eine Workstation, also „die“, wird von Yamaha selbst aber als „Digital Synthesizer“ betitelt, also „der“).

Dieser verfügte also nun über

eine vereinfachte Programmierung,

ein internes Effektgerät für Reverb, Delay und Distortion (!),

einen 8-Spur-Sequencer, mit dem man bis zu 8 Songs aufnehmen konnte.

Und rubbeldikatz, fertig ist die FM-Workstation. Ich war ehrlich gesagt schon gespannt auf den YS-200, denn ich habe mit FM nur noch in Form der FM-Synthese im Nord Modular G2 zu tun und diese nutze ich auch eher selten.

Äußerlich recht eigenwillig

Um die Einleitung zu übersetzen: Das Kunststoffgehäuse besteht aus einem dünnen Material, das sich recht pappig anfühlt. Dafür sind Pitch- und Mod-Wheel neben der 61er-Tastatur, die Velocity und Channel-Aftertouch beherrscht. Dies fehlt übrigens dem Zwilling YS-100, auch wenn da immer ein wenig Verwirrung im Netzt herrscht. Ich habe im MIDI-Implentation-Chart des Yamaha YS-100 nachgeschaut und dort steht es schwarz-auf-weiß. Er sendet keinen Aftertouch, empfängt ihn aber. Dem YS-100 fehlt darüber hinaus noch der Sequencer, ist aber ansonsten identisch mit dem YS-200.

Die Tastatur selber gehört nun nicht zum Besten, was ich je bespielt habe; sie ist ein wenig schwammig und zur Aktivierung des Aftertouchs muss man recht viel Kraft aufwenden. Dennoch gewöhnt man sich nach einiger Zeit daran – aber kein Vergleich zu einer M1-Tastatur oder der eines ESQ-1. Fun-Fact: Die Tastatur sendet nur Velocity-Werte bis maximal 121.

Dafür besitzt er Anschlüsse für Volume-Control, Hold-Pedal und Breath-Control. Auch ein Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite ist vorhanden.

Das Klappern, das mich beim Auspacken begrüßte, sollte mich übrigens noch während der gesamten Testzeit begleiten. Denn auf einem normalen Keyboardständer ist es immer ein wenig wackelig und die großen, runden Taster sind so gelagert, dass sie bei der kleinsten Bewegung anfangen zu schwingen und gegen die Gehäuseeinfassung zu klackern.

Das passiert selbstverständlich auch beim Spielen auf dem Yamaha YS-200. Apropos Keyboardständer: Diese Knöpfe scheinen Katzen geradezu magisch anzuziehen …

Der Yamaha YS200 ist durch seine funky Gehäuseform schlecht dazu geeignet, auf einem sehr tiefgestellten Kreuzkeyboardständer sicher zu stehen. Ein Brett als Unterlage ist hier Pflicht. Auch steht er schlecht auf der Seite, falls man ihn mal kurz abstellen will, denn diese ist alles andere als plan.

Das Design ist insgesamt recht gewöhnungsbedürftig, vor allem durch die hochgestellten und exponierten Taster und auch den Zahlenblock. Alles scheint zu schreien „seht her, ich bin anders als ein Yamaha DX7!!!“ Für das Design war seinerzeit die Firma Frog Design zuständig, die unter anderem zu dieser Zeit auch Produkte für Apple designte. Aber eben auch Texas-Instruments und deswegen versprüht der Yamaha YS200 wohl so einen Taschenrechnercharme. Am auffälligsten aber ist das riesige Volume-Poti mit satten 6,5 cm Durchmesser!

Es stellt sich aber tatsächlich heraus, dass die Anordnung der Bedienelemente sehr zur flüssigen Bedienung des Gerätes beitragen, mal abgesehen von ein paar Eigenheiten der Betriebs-Software. Auch das LC-Display war mit 2x 40 Zeichen größer als jenes anderer Yamaha-Synths dieser Zeit. Unter dem Display waren dann gut sichtbare Taster angebracht, die auf den jeweiligen Kontext im Display ausgerichtet waren.

Ein paar Fakten

Wie bei den anderen 4-OP-Synths der ersten und zweiten Generation von Yamaha, ist das Herzstück des Yamaha YS-200 der FM-Chip YM2414. Da dieser in vielen anderen Synths genutzt wurde, sind die Sounds bis auf Details (der YS-200 besitzt z. B. keinen Pitch-Envelope) alle austauschbar. Folgende Yamaha-Synths sind untereinander weitgehend Sysex-kompatibel: DX100, DX27 (S), DX21, TX81Z, DX11, DX11 (V2), WT11, YS100, YS200, B200, TQ5, DS55, V50.

Der YS200 ist achtfach polyphon und verfügt im Multimode über acht Parts. Das Effektgerät gibt es nur 1-mal und so teilen sich im Multimode alle Parts diesen einen Effekt. Nur wenn ein Part nicht dem FX zugewiesen ist, kann man ihn im Panorama verteilen.

Es gibt 10 verschiedene Effekte, die man als Multi-Effekt bezeichnen könnte, da meist zwei Effekte gleichzeitig genutzt werden, z. B. Reverb und Delay oder Reverb und Distortion. Ein Wort zu den Effekten: Der Reverb scheppert, wie man es von einem Budget-Effekt der 80er erwarten würde (denn das war der Yamaha YS200 1988 auch) und die Distortion ist selbst in geringen Dosen immer nah an der Schmerzgrenze (ich bin mir beinahe sicher, dass der schlechte Ruf, den die digitale Distortion lange Zeit hatte, auf diesen ersten Verzerrern in Synths begründet ist). Allerdings ist der Charakter so sehr 80er, dass man die Effekte eben als Stilmittel einsetzen kann. Aussagen in Testberichten seiner Zeit wie „ich würde auch damit aufnehmen“ bringen mich allerdings schon zum Schmunzeln.

Die einfache Bedienung: Easy-Edit

Über den Sequencer möchte ich später nur kurz sprechen, denn vor allem die „einfache Bedienung“ hat mich brennend interessiert. Ja, auch ich habe schon geraume Zeit vor einem DX7II verbracht, mit endlosen Tastenreihenfolgen und Menügetauche, um nur einen entscheidenden Parameter zu erreichen. Jede Erleichterung ist hier mehr als willkommen! Gerade diese wird in der beiliegenden Broschüre ausladend beschrieben.

Die „Easy-Edit“-Funktion wird ihrem Namen tatsächlich gerecht; es gibt nur vier Bereiche, die über den entsprechenden Taster erreicht werden können: „EQ“, „Tone“, „LFO“ und „EFFECT“. „NAME“ gehört eigentlich auch dazu, hier stellt man jedoch nur den Namen des Presets ein, allerdings mit einem Dreh: Das Keyboard dient als Tastatur.

Ich möchte Easy-Edit etwas genauer betrachten, da ich finde, dass hier der große Vorteil des

YS-200 liegt. Im Handbuch wird ab Seite 22 sehr genau beschrieben, was die einzelnen Parameter im Easy-Edit machen, ohne aber auf das letzte Detail der FM-Engine genau einzugehen.

Yamaha YS200 Easy-Edit: Der Envelope Generator

Mit ihm kann man entweder den Volume- oder den Tone-EG (oder beide) beeinflussen. „Volume“ beeinflusst die Lautstärke der Carrier, „Tone“ die der Modulator und damit den Obertonanteil. Es gibt lediglich Attack, Decay und Release, änderbar von +10 bis -10. Die Richtungen sind FM-typisch vertauscht, d. h. eine Decay-Einstellung von +5 macht des Decay kürzer und nicht länger, wie man es erwarten würde. Das gilt auch für die anderen Einstellungen des EGs, so ist es auch im Patch-Editor. Wohlgemerkt: Ein Pitch-EG fehlt.

Yamaha YS200 Easy-Edit: Tone

In der Tone-Sektion kann man den Obertonanteil mit „Brilliance“ einstellen (+/-10, wieder Lautstärke aller Modulatoren).

Mit „Wave“ bezeichnet Yamaha die Verstimmung der Modulatoren gegenüber den Carriern, das sogenannte Coarse-Tuning, Es gibt dabei wiederum +/-10 Einstellungen, deren Verteilung aber ein wenig seltsam anmutet. So bedeutet eine Einstellung von „+4“ ein Coarse-Tuning von 2,0 also einer Oktave; eine Einstellung von „+9“ jedoch ein Coarse-Tuning von 4,0. Eine „-4“ stellt ein Coarse-Tuning von 0,5 ein, also eine Oktave unterhalb. Darunter geschieht dann nichts mehr – warum?

Zum einen, da 0,5 die geringste Einstellung ist. Zu beachten ist hierbei: Das gilt nur, falls das Coarse-Tuning des Modulators im Quell-Preset 1,00 beträgt. Ich habe ein einfaches Preset erstellt und das Coarse-Tuning des Moderators auf 4,0 gestellt. Dann erreichte ich durch eine Wave-Einstellung von „-5“ eine Halbierung, also ein Coarse-Tuning von „2.0“.

Sehr verwirrend. Aber es bedeutet nichts anderes, als dass der Wave-Parameter des Easy-Edit bei jedem Preset etwas anders wirkt, je nachdem, wie die Coarse-Tunings der Modulatoren eingestellt sind.

Ähnliches gilt dann auch für den Parameter mit dem wunderlichen Namen „Input-4Nos!“ – funky! Hier stellt man für jeden Operator eine von 8 Schwingungsformen ein, behält die eingestellten Differenzen aber bei. Bei einer Operator-Konfiguration von 0-0-1-0 verändert das Verstellen des Parameters um 1 die Konfiguration zu 1-1-2-1.

Yamaha YS200 Easy-Edit: LFO

In der LFO-Sektion stellt man Speed, Vibrato (->Pitch) und Tremolo (->Amplitude) in Bereichen von 0 bis 99 ein. Die Effekt-Sektion hatte ich ja bereits gebührend erwähnt. Je nach Effekt-Preset können andere Parameter eingestellt werden. Die maximale Delay-Zeit beträgt 300 ms, das längste Reverb 10 Sekunden. Natürlich darf ein Reverse-Gated-Reverb nicht fehlen!

Punch Line des Easy-Edits

Das Wichtigste dabei ist, dass die Easy-Edits beim Speichern auf einen neuen Speicherplatz übernommen werden. Im neuen Preset sind dann alle Easy-Edits wieder auf 0. So kann man sich langsam über verschiedene Stationen an den gewünschten Sound herantasten.

Aber – und das muss man ganz deutlich sagen: Es gibt am Gerät *keine* Möglichkeit, das Preset im Detail zu editieren! Das geht nur über einen Editor. Ich habe mir dafür den immer noch aktuellen Freeware YS-Editor von Martin Tarenskeen in einem Atari-ST-Emulator (Hatari) auf dem Mac installiert. Die letzte Version ist von 2018. Das lief ganz hervorragend und hier hat man auch die Möglichkeit, die Patches der verschiedenen 4-OP-FM-Synth von Yamaha zu laden und in den YS-200 zu übertragen. Die Übertragung der TX81Z-Bänke gelang ohne Probleme.

Multimode

Dieser ist auch recht einfach zu bedienen, hat aber ein paar Stolpersteine, z. B. muss man immer erst eine Polyphonie zuweisen, bevor man ein Preset auswählt – eine dynamische Stimmenzuweisung kennt der Yamaha YS-200 nicht. Auch ist er nur über den „Job“-Taster als Untermenü zu erreichen. Sonst sind hier Sachen wie MIDI-Sysex-Dumps und Pitchbend-Range zu finden. Der Nutzen eines Multimodes mit nur 8 zur Verfügung stehenden Stimmen sei mal dahingestellt.

Sequencer

Das Datenformat ist mit dem des Yamaha QX5 identisch und man hat hier alle Funktionen, die man von einem einfachen Sequencer erwartet, inklusive Punch-in auf einer Spur oder Delete/Insert für eine ganze Song-Stelle. Bei der Step-Eingabe werden allerdings die Namen der eingegebenen Noten nicht angezeigt, das irritiert ein wenig.

Unser geschätzter User Lightman hatte vor einiger Zeit ein interessantes Video gedreht, wo er den kleinen Zwilling Yamaha YS-100 über eben diesen Editor programmiert und einen Song gemacht hatte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vielen Dank dafür!