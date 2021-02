Green Box: Yamaha QX1, QX3, QX5, QX7, QX21 Sequencer

Yamahas QX-Klasse für MIDI-Sequencing

Es ist kaum mehr vorstellbar, dass der Yamaha MIDI-Sequencer QX1 von 1984 wirklich für Aufsehen sorgte und schnell zum beliebten Studiotool weltweit avancierte. Durch den Hype rund um den FM-Synthesizer DX7, der innerhalb kürzester Zeit den Musikmarkt dominierte, war auch der Yamaha QX1 schnell in aller Munde.

Ausgestattet mit 8 MIDI-Ausgängen und einem 5 1/4 Zoll Laufwerk für Magnetdisketten (wie man sie auch vom Emulator II kannte), war der Yamaha QX1 seinerzeit der wohl umfangreichste Standalone-Hardware-Sequencer am Markt und damit der Weg zum autarken MIDI-Studio. Dank Tape-Sync konnte man ihn auch problemlos an Bandmaschinen anhängen, wodurch sich zwei Welten miteinander verknüpfen ließen.

Im folgenden Report kann ich leider nur sehr wenig über die Praxistauglichkeit der QX-Serie sagen, da ich sie selbst nur mit dem Yamaha QX5 gearbeitet habe – und bei Gelegenheit hatte, die großen Brüder einzusetzen.

Hinzu kommt, dass auch im Netz nur sehr dürftige Angaben über die QX-Familie zu finden sind – ganz anders als über Synthesizer und Drumcomputer von Yamaha aus derselben Ära. Das liegt wohl vor allem daran, dass die QX-Serie selbst von Vintage-Liebhabern heute kaum mehr genutzt wird, während Yamahas RX- und DX-Units nach wie vor beliebte Geräte sind.

Entsprechend hilfreich wären daher Kommentare von Usern, die mit den Tools gearbeitet haben oder noch arbeiten. Ich werde die Anmerkungen dann in den Artikel übernehmen und etwaige Fehler bei den Daten austauschen.

Also Augen zu und durch:

Yamaha QX1 MIDI-Sequencer (1984)

Beim Yamaha QX1-Sequencer springt einem als erstes die Tastatur ins Auge, die schwer an damalige Tischrechner erinnern (und damit sind keine PCs gemeint, sondern die elektrischen Rechner mit Kassenzettel). Die Folientasten rechts neben dem Display waren im Digitalzeitalter dank DX7 der letzte Schrei und wurden später auch von anderen Herstellern übernommen, wie etwa von Roland für die Alpha-Juno-Reihe. Im Großen und Ganzen ist der QX1 aber ein klobiger, schwerer Kasten ganz im Zeichen seiner Zeit.

Ganze acht MIDI-Spuren ließen sich unabhängig über die acht Ausgänge adressieren. Soweit ich es recherchieren konnte, bedeutet das aber nicht, dass man 8 unterschiedliche MIDI-Ports hatte, sondern nur einen Port, dessen 16 Kanäle sich auf die 8 Ausgänge routen ließen. 1984 gab es aber auch kaum multitimbrale MIDI-Synthesizer. Im Prinzip entsprach damit jeder Kanal einem Synthesizer wie z. B. DX7 plus TX7.

Erstaunlich war die hohe Auflösung des Yamaha QX1. Mit 384 Klicks pro Viertelnote rasterte er die eingespielten Noten deutlich genauer als alle QX-Sequencer, die ihm folgten. Ebenso schlägt er mit einer Speicherkapazität von 80.000 Noten (sowie ich das sehen konnte, inklusive Velocity), alle seine Geschwister.

Hier eine Vergleichstabelle als Überblick zur Familie.

Yamaha QX3 MIDI-Sequencer (1986)

Gleichzeitig mit der DX7-Ablösung durch den Nachfolger DX7II erschien 1986 auch der modernisierte Yamaha QX3 MIDI-Sequencer. Ganz im Stil des Yamaha RX5 Drumcomputers gestaltet, wäre es damals mein Traum gewesen, mit dem Geschwister-Duett aus RX5 und QX3 die Basis für ein MIDI-Studio einzurichten. Leider fehlte mir dazu aber das nötige Kleingeld. Hinzu kam aber, dass der QX3 bereits zu diesem Zeitpunkt in Konkurrenz zu ATARI ST Computern mit entsprechender Sequencing-Software stand. Während in USA die Hardware-Sequencer noch lange ihre Bedeutung in Studios behielten, so auch der AKAI MPC-60, spielten sie in Europa innerhalb kürzester Zeit so gut wie keine Rolle mehr. Ich weiß noch gut, als ich bei AKAI Professional anfing zu arbeiten, dass die Händler in Deutschland gar nicht erpicht darauf waren, eine bestimmte Menge MPC-60 abzunehmen, wenn sie auch die AKAI-Sampler haben wollten.

Mit dem QX3 setzte Yamaha auf das inzwischen etablierte Diskettenformat 3 1/2-Zoll, reduzierte die MIDI-Ausgänge auf zwei, die dafür aber echte Ports (A&B) waren mit jeweils 16 adressierbaren Kanälen und änderte einige der Features wie Auflösung und Speichermenge. Dafür verdoppelte Yamaha beim QX3 die Anzahl der unabhängigen MIDI-Spuren auf 16.

Geblieben ist die außergewöhnliche Tastatur, die sich hier vom Design aber schöner in das Gesamtbild einfügt. Außerdem hatte man sich endgültig von den Folientasten verabschiedet.

Als neues großes Bonus-Feature wurde beim QX3 auch Step-Recording angeboten.

Was mich wirklich brennend interessieren würde, wie gut war mit dem Yamaha QX3 ein flüssiger Workflow möglich. Auch mich macht das ganze Konstrukt aus heutiger Sicht einen ziemlich sperrigen Eindruck. Oder anders gesagt, ich hatte mir vor einem Jahr einen QX3 zugelegt (das hier abgelichtete Modell), weil mir das Design so gut gefiel und ich neugierig war, aber irgendwie habe ich es nie übers Herz gebracht, damit zu arbeiten.

Yamaha QX5 & QX5FD MIDI-Sequencer (1986)

Bereits mit dem Yamaha QX7 Sequencer präsentierte Yamaha kurz nach dem QX1-Release eine einfache Budget-Version eines Hardware-Sequencers, den wir uns später noch genauer ansehen.

Sehen wir uns zunächst den Yamaha QX5 an, der gleichzeitig mit dem QX3 erschien und zwar im Gehäuse der DX7 Desktop-Version TX7. Die leicht angeschrägte Bedienoberfläche erlaubte eine Kaskadierung mehrer ähnlich gearteter Module. Da die Module aber nach hinten deutlich überstanden, war eine Kaskadierung von mehr als 3 Modulen nicht ratsam.

Der QX5 besaß im Prinzip die Möglichkeiten des großen Bruders, war aber auf 8 MIDI-Spuren, einen deutlich kleineren Speicher und einer Doppelbelegung aller Tasten reduziert worden. Das verkleinerte Display auf x 16 Zeichen war nun noch kryptischer als bei den großen Brüdern und zwang einen förmlich dazu, immer wieder ins Handbuch zu sehen, um sich zurechtzufinden.

Ich spreche hier aus Erfahrung, wenn ich sage, der Yamaha QX5 war eine echte Spaßbremse. Selbst die Spuren ließen sich nicht separat aktivieren und bespielen, sondern als Aufnahmespur diente immer nur Track 1. War dieser erfolgreich eingespielt worden, musste man die Spur auf eine der anderen 7 Spuren kopieren, um schließlich auf Spur 1 den nächsten Track aufzunehmen. Bei der Ausführung des Copy-Befehls gibt der QX5 aber keine Bestätigung ab, weder optisch noch akustisch. Ob der Befehl ausgeführt wurde, erkannte man erst durch „ausprobieren“. Ebenfalls problematisch: Da der QX5 einen nicht darauf hinwies, ob die Zielspur frei war, passierte es auch gerne, dass man ungewollt Daten überspielte. Ohne Bleistift und Zettel konnte die Arbeit schnell zum russischen Roulett werden.

Sobald ich genug Geld beisammen hatte, stieg ich dann auch auf einen Atari 1040 ST mit Creator um und fühlte mich danach wie im Himmel.

Gefühlt habe ich mit dem Yamaha QX5 nicht mehr als zwei Songs aufgenommen (und damals steckte ich noch meine ganze Freizeit in dieses „MIDI-Synthie-Hobby“.

Vom QX5 erschien übrigens noch eine Version mit Floppy-Disc unter der Bezeichnung Yamaha QX5FD. Das dürfte ein Jahr später gewesen sein. Soweit ich recherchieren konnte, hatte die FD-Version außer dem 3 1/2-Zoll Disc Drive sonst keine Neuerungen erhalten.

Hier übrigens die Yamaha Prospektblätter zur QX-Serie:

Yamaha QX7 und QX21 Sequencer

Wer dachte, es geht nicht mehr komplizierter, der hat die Rechnung ohne Yamaha gemacht, denn dank zweier Multisegment-LED-Anzeigen war die Kommunikation vom außerirdischen GUI zum Homo Sapiens noch kryptischer geworden.

Hinzu kam, dass der Speicher erneut verkleinert wurde und sich die Spurenzahl auf zwei reduzierte.

Warum ich hier zwei QX zusammengefasst habe?

Ganz einfach, so wie ich sehen konnte, handelt es sich bei QX7 und QX21 um dieselben Geräte, die zu unterschiedlichen Zeiten produziert wurden. Auch die „Specifications“ in den online verfügbaren Handbüchern sind identisch.

Hier besteht auf jeden Fall Aufklärungsbedarf, denn ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, warum Yamaha zwei identischen Produkten unterschiedliche Produktbezeichnungen gegeben hat. Weiß jemand mehr?