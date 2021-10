Hansy Synth OPLA, polyphoner VA-Synthesizer

Das Projekt finde ich superspannend. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich die Sounds der Waveforms spontan vom Hocker hauen, aber es sind ja nun einmal auch 4.000 (uff!), da wird wohl irgendwo auch was sehr Brauchbares dabei sein (ich hab mir jetzt ehrlicherweise nicht das gesamte viertelstündige Video mit der Vorstellung der ganzen Waveforms gegeben, sondern bin eher in „Stichproben“ durchgegangen). Das Preis-/Leistungsverhältnis liegt hier jedenfalls anscheinend auf einem mehr als ansprechenden Niveau, und das kompakte Format ist auch sehr pfiffig und ich find’s auch optisch ganz hübsch. Von der gesamten Idee her also eine ganz tolle Sache. Vielleicht begeistert mich hier aber die technische Umsetzungsidee mehr als der Klangcharakter? Und ob das dann wiederum in der Summe ausreicht, um sich das Teil zuzulegen? Ich weiß nicht so richtig… Eigentlich müsste man solche Independent-Hersteller aber unterstützen.