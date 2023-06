Isla Instruments Caladan, Hybrid-Synthesizer in Entwicklung

Ein erweiterbarer Parva

Isla Instruments Caladan ist ein polyphoner Analog/Hybrid-Synthesizer, dessen Entwicklung soweit fortgeschritten ist, dass nun der erste Hardware-Prototyp gefertigt werden kann.

Caladan basiert auf dem Synthesizer Parva von FutureSonus. Isla Instruments hat das Konzept weiterentwickelt, um daraus den optimalen Partner für den Drum-Sampler S2400 zu machen.

Der Desktop-Synthesizer ist 8-fach multitimbral und ist ähnlich strukturiert wie Parva. Für die Klangerzeugung gibt es die vier Sektionen OSC, ENV, LFO, VCF, die jeweils ein eigenes Display und Regler mit LED-Kränzen haben. Die LED-Kränze sind mehrfarbig und können somit unterschiedliche Werte, Funktionen, Kanäle oder Zuweisungen signalisieren. (siehe Video unten)

Im Gegensatz zu Parva verfügt Caladan über eine zusätzliche Menü-Sektion mit Tasten für die acht Kanäle, Funktionsregler und einem Display, über das vermutlich Presets gespeichert und aufgerufen sowie Systemeinstellungen vorgenommen werden.

Ein Kanal von Caladan kann entweder mit der analogen Klangerzeugung oder als Playback-Einheit für Mulitsamples (SF2, SFZ, +) genutzt werden. Das Besondere aber ist, dass es acht Expansion Slots gibt, in die unterschiedliche Voice Cards eingesetzt werden können. Als Beispiele werden vom Entwickler „OPL3, SID, SEM, SH-101, MiniMoog, Pro-1 etc“ genannt. Auf dem Panel werden sich die Displays und LED-Kränze dann an die jeweiligen Voice Cards anpassen.

Isla Instruments will die Schnittstelle für die Voice Cards offenlegen, so dass Drittanbieter weitere Cards entwickeln können.

Auf der Rückseite gibt es neben dem MIDI-Trio auch vier CV/Gate-Buchsen, Clock-I/O, Ports für USB Host und Device. Audioseitig sind ein Stereo Main-Out sowie acht Einzelausgänge vorhanden.

Da sich der Isla Instruments Caldan noch in einem frühen Protoytypenstadium befindet, gibt es noch keine Angaben zu einer möglichen Veröffentlichung oder dem Preis. Wir bleiben natürlich dran.