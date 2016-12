Test: Futuresonus Parva, Analog Synthesizer

Aus den USA erreicht uns der Futuresonus Parva, ein kleines Synthesizer-Wunder, das zumindest auf dem Papier sehr spannend klingt: analog, achtfach polyphon, multitimbral und in höchstem Maße flexibel und konfigurierbar. Für 1000 Dollar. Ein Trauminstrument?

Manchmal frage ich mich, ob wir elektronischen Musiker nicht etwas irrational veranlagt sind. Da kündigt ein Synthesizerbauer mit vier Buchstaben die Neuauflage ihrer vierzigjährigen analogen Holzkiste an, zu exorbitantem Preis und noch ungewissen Lieferdaten und alle fallen beinahe in Ohnmacht vor Ehrfurcht und Vorfreude. Währenddessen verschickt ein anderer Hersteller in Austin/Texas gerade die ersten Modelle eines achtstimmig polyphonen Analogen und fast keiner kriegt es mit.

Sei es wie es sei, der Futuresonus Parva ist ein außergewöhnlicher Synthesizer zu einem schlicht sensationellen Preis. Dass er hierzulande als Geheimtipp gilt, hängt wohl auch damit zusammen, dass Brad Ferguson, Gründer und Entwickler von Futuresonus, nicht allzu viel in Sachen Marketing unternimmt. Die großen und kleinen Messen finden ohne ihn statt und auf ein europäisches Vertriebsnetz will er lieber verzichten. Bestellt wird ausschließlich über seine Homepage, die Lieferung erfolgt ein paar Wochen später direkt aus den Vereinigten Staaten. Wie hoch die Liefer- und Zollkosten für Deutschland genau sind, entzieht sich meiner Kenntnis, in die Schweiz waren es etwas über 100 Dollar.

Brad betont, dass er mit dem Futuresonus Parva nicht den perfekten Synthesizer bauen wollte, sondern einen, den man sich als normalsterblichen Musiker auch leisten könne. Und so macht er auch keinen Hehl daraus, dass er einzelne Komponenten in China produzieren lässt. Endmontage und Kalibrierung erfolgen in der heimischen Werkstatt. Hier haben wir es mit einer One-Man-Show zu tun. Brad kümmert sich um Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb des Parvas. Die Finanzierung sicherte er sich übrigens über die Crowdfunding Plattform Kickstarter. Ein guter Freund und Musiker in der Band ist einer der frühen Besteller, so dass wir jetzt nicht ohne Stolz einen der ersten Parvas in Europa vor uns liegen haben.