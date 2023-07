Isogrid Korg NTS-1 Eurorack Conversion Kit

Die Idee ist super, die Umsetzung recht gut gelungen, obwohl da gleich eine richtige Midi-Buchse Sinn gemacht hätte.

Ja, es ist ein Nischen-Produkt, aber der Preis ist für mich weit jenseits von Gut.

99,-€ für den NTS-1 und dann aber 146€ für die Adaptierung + Steuer/Zoll und Versand aus USA, also ungefähr das Doppelte des NTS-1… sorry, no !