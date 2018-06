Kontaktor Festival 2018 in Riga, Synthesizer Music-Event

Riga - die neue Modular-Techno-Hauptstadt

Dieses Jahr fand zum ersten Mal in Riga/Lettland das Kontaktor Festival 2018 unter der Federführung von Erica Synths statt.

Keine DJs, keine Plattenspieler, dafür nur modulare Synthesizer im Live-Einsatz. Im Gegensatz zur Superbooth war das Kontaktor Festival 2018 auch keine Ausstellung, sondern Techno pur.

Erica-Synths-Gründer Girts Ozolins hat nicht nur seine Eurorack-Module weltweit bekannt gemacht, sein Herz schlägt auch für die Musik, die damit gemacht wird.

Seinen Job als CEO in einer der größten Werbeagenturen Lettlands hat er zugunsten seiner Leidenschaft eingetauscht. Bekannte von früher sagten mir, dass er seit dem viel glücklicher wirkt. Seinen Träumen zu folgen, lohnt sich.

Insidern werden sicher auch das Music-Live-Streaming-Format ERICA SYNTHS GARAGE kennen, auf dem Girts Ozolins regelmäßig experimentelle Live-Acts in seiner Garage auftreten lässt und die Performances ins Web überträgt. Die Gruppe der Abonnenten ist noch überschaubar, wächst aber stetig. Hier mal ein Beispiel, bei dem Jean Michel Jarre zu Gast im Channel war:

Das Kontaktor Festival 2018 sollte nun eine Nummer größer werden – Halle statt Garage: Zudem war es das erste Live-Festival mit Modularsystemen in Riga. Da ich schon zur Generalprobe einen Monat zuvor eingeladen war, wollte ich mir dieses Modular-Ereignis nicht entgehen zu lassen.

Eine teils verlassene, alte Maschinenfabrik auf einem ausgedehnten Gelände diente als Location. Etliche Gebäude stehen dort leer, einige sind noch in Betrieb. Genau so, wie man sich eine Industriebrache vorstellt. Während mir bei meinem ersten Besuch ein unvorsichtiges „Labdien“ (lettisch: Guten Tag) eine Wegbeschreibung in Lettisch einbrachte, mit der ich nur wenig anfangen konnte, wusste ich diesmal, wo wir hin mussten.



Wir bekamen ein schönes gelbes Armband und los ging’s. Das Konzert fand in der zweiten Etage einer stillgelegten Werkhalle statt. Ein Screen für Visuals hinter der Bühne und reichlich Licht war installiert. Die riesigen Bassboxen, mehrfach in der Halle verteilt, ließen schon mal Vorfreude aufkommen. Auf der Bühne standen zahlreiche fertig verdrahtete Modularsysteme für den Abend bereit. Die einzelnen Acts mussten nur noch auf die Bühne kommen und loslegen. Auf- und Abbau waren nicht mehr nötig. Große Modulartürme waren dabei nicht im Einsatz, sondern alles recht überschaubare Systemgrößen. Erstaunlich, dass es damit möglich war, das Publikum jeweils ein bis zwei Stunden zu unterhalten. Die Atmosphäre der Location erinnerte an die Techno-Aufbruchstimmung Berlins der frühen 90er Jahre. Am liebsten wäre ich da gleich eingezogen. Ganz mein Geschmack.

Vom Line-up kannte ich niemanden außer Dr. Walker, aber so was ist eigentlich auch egal. Es geht nicht um Namen und wenn man keinen kennt, kann man um so mehr entdecken. Gespielt wurde auf zwei Floors, der Kleinere sollte eigentlich etwas noisiger und chilliger sein, einige rockten aber trotzdem ziemlich los. Meine Begleiterin und ich schauten uns an, wenn uns die Musik nicht ganz zusagte und wir gingen zum anderen Floor. Schön, dass man die Auswahl hatte. Wer dachte, er könne sich einfach hinsetzen und ein bisschen elektronischem Piepsen lauschen, lag fehl. Das musikalische Thema des Abends hieß Techno und so ging es auch mit „Gas of Latvia“ heftig los. Tanzen war angesagt. Die ganze Nacht. Die riesige Anlage sorgte für vibrierende Brustkörbe.

Außerhalb des Gebäudes konnte man die Fensterscheiben klirren hören. Ob die Klebestreifen auf dem Glas zur Sicherheit oder zur Dekoration da waren, kann ich nicht sagen. Vielleicht für beides.

6:30 Uhr war Schluss. Die Sonne schien schon längst durch die Fenster der Werkhalle. Alle, die bis zum Morgen durchgehalten hatten, machten sich auf den Weg nach Hause. Da ich noch voller Energie war, beschloss ich, die 10 km zum Hotel zu laufen. Meine Begleiterin hatte schon 3 Uhr vor Müdigkeit ein Taxi zum Hotel genommen. 8 Uhr war als Treffpunkt Frühstück im Hotel angesetzt, da lohnte sich schlafen einfach nicht mehr.

Riga selbst ist natürlich auch eine Reise wert. Mit Air Baltic auch nicht teuer. Nach einer Stunde Flug ist man da. Die Altstadt ist wunderschön. Die Menschen sind sehr freundlich. Die Restaurants sehen alle interessant aus und das Essen ist sehr gut. Kleine Empfehlung: Probiert unbedingt den Rigaer Schwarzen Balsam, einen Likör, der nach einem Geheimrezept aus 24 Zutaten erstellt wird und bittersüß ist. Am besten, Platz im Koffer einplanen, um eine dieser Flasche mit nach Hause zu nehmen.

Mit Englisch kommt man übrigens überall weiter. Also keine Bange vor einer Reise. Vielleicht lässt sich ja zum Kontaktor Festival 2019 eine kleine AMAZONA.de-Community-Reisegruppe organisieren, es würde sich absolut lohnen.