Korg Pa5X, neues Oberklasse Entertainer-Keyboard

Oberklasse Features für Entertainer

Rund sieben Jahre war das Korg Pa4X das Topmodell der Entertainer-Serie von Korg, nun stellt das Unternehmen mit dem Korg Pa5X den direkten Nachfolger vor. Laut Korg hat man an allerlei Stellen das Keyboard überarbeitet und beispielsweise mit einem neuen Bedienfeld samt RGB-beleuchteten Tasten ausgestattet, die passend zum Touchdisplay in den korrespondierenden Farben leuchten. Auch am Touchdisplay selbst hat Korg Hand angelegt, so dass auf diesem nun auch fotorealistische Abbildungen dargestellt werden können.

Während MIDI-Controllerkeyboards bereits seit vielen Jahren über anschlagsdynamische Pads verfügen, haben diese auch im Entertainer- und Arranger-Bereich nach und nach Einzug gehalten. Das Korg Pa5X legt die Messlatte nun offensichtlich auf die nächste Stufe, denn es verfügt über eine komplette 4×4-Matrix an Pads.

Interessant ist, dass Korg das Pa5X in drei Versionen mit 61, 76 und dem vollen Tastaturumfang von 88 Tasten anbietet. Weiterhin unterscheidet Korg zwischen der Musikant- und der International-Version.

Hinsichtlich der Klangerzeugung setzt Korg auf seine EDS-XP Sound-Engine (Enhanced Definition Synthesis – Expanded). Diese verwendet zwar die Klangerzeugung des Vorgängers Pa4X, kombiniert sie laut Korg jedoch mit verbesserter Hardware und einem leistungsfähigeren Betriebssystem. Dank 24 Stereo-Oszillatoren und 160-facher Polyphonie stehen über 2.200 Sounds zur Verfügung. Schlagzeug- und Percussion-Parts sind teilweise mit Round-Robin-Technologie ausgestattet, hinzu gesellen sich Smooth-Sound-Transitions, drei Sound-Controller und mehr.

Hier das offizielle Video zum Korg Pa5X:

Das Pa5X ist mit einer Steuersektion ausgestattet, die 9 Taster und 9 Slider enthält. Diesen können beliebige Funktionen zugeordnet werden: Lautstärke für den Mixer, Drawbars, Stummschaltung/Aktivierung des Mikrofons, Bassumkehrung, Liedtext-Scrolling u.v.a. Die Belegungen werden vom neuen Strip-Display angezeigt, so dass man zu jeder Zeit sieht, welche Funktion die Bedienelemente haben.

Im Sinne eines expressiven Spiels gibt es außerdem zahlreiche Spielhilfen sowie KORGs DNC (Defined Nuance Control), mit der sich viele markante Artikulationen des gewählten Instruments abrufen lassen. Fader, Taster, physische und virtuelle Steuerungen, der Joystick und der Ribbon-Controller stehen für die Modulation von so gut wie allen Parametern zur Verfügung.

Dank zwei voneinander unabhängigen Player kann das Pa5X jeweils zwei Styles, MIDI-Files oder MP3-Dateien gleichzeitig abspielen. Ein Crossfader erlaubt dabei Echtzeitüberblendungen zwischen zwei Styes/Files, aber auch das Vorbereiten eines Songs, während der vorige noch abgespielt wird, ist möglich.

Liedtexte, Akkorde, Noten und Marker werden wahlweise im großen Pa5X-Display oder auf einem externen Bildschirm mit HDMI-Eingang angezeigt. Zahlreiche Lyrics-Formate werden aus dem Stand erkannt und das Instrument kann die Noten eines MIDI-Songs in Echtzeit als Partitur anzeigen. Anhand von Markern kann man mit den STYLE ELEMENT-Tastern wiederholt zu markierten Passagen springen, was beim Einstudieren neuer Songs, bei Proben, Jammen und im Live-Einsatz von Vorteil sein kann.

Die Style-Abteilung samt Akkorderkennung bietet einen Expert-Modus, in dem laut Korg so gut wie alle Jazzpiano-Harmonien möglich sind. Gepaart mit automatischen Harmoniestimmen und einem Akkord-Sequencer bietet das Pa5X allerhand Werkzeuge für die passende Performance.

Wie bereits erwähnt, bietet Korg das neue Pa5X in zwei Versionen und in jeweils drei Tastaturgrößen an. Die Keyboards sind ab sofort erhältlich, die Preise sehen wie folgt aus:

Korg Pa5X 61 Musikant: 4.299,- Euro

Korg Pa5X 76 Musikant: 4.599,- Euro

Korg Pa5X 88 Musikant: 4.999,- Euro

Korg Pa5X 61 International: 4.499,- Euro

Korg Pa5X 76 International: 4.799,- Euro

Korg Pa5X 88 International: 5.199,- Euro

Ein Demogerät befindet sich bereits bei uns und zeitnah werden wir unseren Test dazu veröffentlichen.