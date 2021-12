Leafcutter John Forester 2022, Kreativ-Software

Sound-Design im "Wald"

Forester 2022 ist eine Standalone-Software für kreatives Audiodesign. Entwickler Leafcutter John hat seine Software aus dem Jahr 2006 überarbeitet und den Gegebenheiten der Zeit angepasst.

Forester 2022 kann Dateien in Form von Samples und Audioaufnahmen sowie in Echtzeit eingespeiste Signale als Generatoren, die verschiedenen Play-Modi entsprechen, abspielen und dabei mit Effekten bearbeiten. Die Effekte werden in einem Feld organisiert, die hier als Wald bezeichnet werden, in dem man dann spazieren, sprich die Datei bewegen, kann. Die Effekte werden über eine Matrix ausgewählt und dann als Kreise im zentralen Feld dargestellt, die sich auch überlappen können. Interessant wird es, wenn man den Cursor zwischen den verschiedenen Region bewegt und dabei von Effekt zu Effekt wechselt. Diese Bewegung lässt sich auch als Pfad aufzeichnen und somit automatisieren. Zur Arbeitsweise gibt es Tutorialvideos auf Youtube.

Derzeit gibt es folgende Generatoren (Play-Modi) in Forest 2022:

42TF – Rhythm generator which makes a beat out of your input

anni – Weaves a sonic fabric from 8 pitched samples

chunker – Creates rhythmic chunks of the input sample

classic – 2 pitched and looped sections of the input

droner – 2 wandering pitched and looped sections of the input w/phasor

elastique – A speed variable filtered grain of the input with drive

granular – 16 voice granular playback of input

grit – A crude un-windowed mono grain inspired by Jon Wall

incidenced – Creates rhythmic chunks of the input sample

phaseVoc – A frozen or slowly moving spectral moment

play – Simple sample playback

stereoIN – Stereo external live sound input

Das ist die Auswahl an Effekten:

ampEnv – Looping volume envelope applied to input

ampEnvQ – Looping volume envelope locked to tempo applied to input

fastShift – 2 channel delay based pitch shifter

freqShift – 2 channel FFT based pitch shifter (4096 sample latency)

frozenMo – Spectral hold

grubbyDelay – A slightly fuzzy tape-like delay

looper – Non-quantized looper

reso – 12 resonators

space – Artificial reverberation

squish – An odd little volume increaser

strata – three-band-multi-distorter

Forest 2022 ist Donation-Ware. Wer bereits an den Entwickler in der Vergangenheit gespendet hat, kann die Software umsonst beziehen. Für Studenten und Menschen ohne Einkommen kostet die Software 20,- GBP, für Menschen mit Einkommen 40,- GBP.

Forest 2022 Systemvoraussetzungen

Mac Intel: OS X 10.11.6 or later, Intel® CoreTM2 Duo processor. Intel® CoreTM i5 processor or faster recommended, 8 GB RAM.

Mac Silicon: OS 11.0 or later, Apple M1 ARM-based processor, 8 GB RAM.

Windows: Windows 8 or Windows 10, 64-bit Intel® or AMD multi-core processor. Intel® CoreTM i5 processor or faster recommended, and 8 GB RAM.