LEAKED: Denon DJ SC6000? SC6000M?

Luke-Leak mit einem SC6000 Player ohne Display?

Laidback Luke hatte schon für den ersten Leak gesorgt, nun ist es DJ Pierre, bei dem der bisher noch ominöse DJ-Conroller im Design eines SC-6000 Prime auftaucht. Dieses Mal aus verschiedenen Perspektiven und in Nutzung, statt nur im Hintergrund. Man kann sich also sicher sein, dass Denon DJ hier etwas in der Pipeline hat im Stile eins DJ-Controllers, der ohne Laufwerk, ohne USB-Schnittstelle einzig und allein dafür da sein dürfte, das zweite Layer / Deck eines SC-6000 Prime zu steuern.

Im Stream /Video von Denon DJ in Kombination mit Beatport Link war es DJ Pierre in seinem Studio-Raumschiff, der ein Setup von einem X1850, zwei SC6000 Prime und den beiden noch nicht benannten Controllern. Aus diesem Video stammen auch die folgenden Screenshots:

Die ersten Nutzer vermuten, dass der neue Controller LD6000 heißen wird. Zu erkennen ist auf den Bildern schon einiges, jedoch nicht der Name.

Vor allem lässt sich erkennen, dass das Topteil mit dem Display fehlt, ersetzt wird dies offenbar durch einen Touch-Strip.

Davon abgesehen scheint es alle Funktionen zu geben, das inkludiert die Performance-Pads.

Im Folgenden die ursprünglichen News vom 04.10.2020:

Leaks sind doch einfach immer wieder die schönsten Produktpräsentationen. Während bei Pioneer DJ bis dato nur absolute Bruchstücke des neuen (vermutlich) Pioneer CDJ-3000 in einem Video zu sehen sind, gibt (bzw. gab es, je nachdem wann ihr diese News lest) in der Instagram-Story von Laidback Luke ein offenbar neues Denon DJ Produkt nahezu ganz zu sehen.

Also herzlich willkommen zu: Laidback Luke präsentiert versehentlich – ja was eigentlich genau? Den neuen Media-Player nun mit 32-Zoll-Display? 4-Decks in einem Gerät? Noch mehr bunte Farben? Nein, tatsächlich kommt hier wohl etwas, was absolut Sinn macht und wieder mal ist es Laidback Luke, der hier die Rolle für Denon DJ einnimmt, ein neues Produkt zu leaken.

Wer genau hinschaut und im besten Fall mal kurz auf Pause drückt, erkennt im Hintergrund neben dem Setup aus zwei Denon DJ SC6000Prime und einem X1850Prime noch ein viertes Gerät.

Ausschauen tut das Gerät auf jeden Fall wie ein SC6000Prime. Gleiche Performance-Pads, gleiches Jog-Wheel, .aber kein Display. Da wo das Display sein sollte, ist nichts.

Was ist also naheliegend? Naheliegend ist, dass Denon DJ dem SC6000 nun bald einen reinen DJ-Controller an die Seite stellen wird, der nichts anderen tut als das, was ein DJ-Controller tut: steuern – aber keine DJ-Software. Wo aber nun ist die visuelle Darstellung? Wo läuft die Engine, wo läuft der Track? Und wieso das Ganze?

Viele Fragen, gute Antworten. Wieso? Weil es sicher sehr viel einfacher ist, zwei Decks auch mit zwei haptischen Geräten zu steuern, als zwischen zwei Decks auf einem Gerät umzuschalten. Ehrlich, ich habe es probiert und ich kann viele Kanäle parallel, aber es bleibt halt nervig 4 Decks auf zwei Geräten zu spielen. Ein reiner Controller dazu, der die Tasten und das Jog-Wheel abbildet, wäre da eine riesige Hilfe. Punkt 1. Punkt 2 ist ganz sicher: Ein reiner Controller ist sehr viel günstiger als ein zweiter bzw. dritter oder vierter SC6000.

Weiter im Text: Wo läuft der Track, wo arbeitet die Engine? Eine gute Frage, während sich die Antwort vermeintlich direkt vor uns präsentiert. Ein Blick auf den Player links des vermutlich neuen Controllers hilft um zu erkennen: Ein Display, zwei Wellenformen untereinander?

Das kann der Denon DJ Player bis dato noch nicht. Ist das also das neue Feature? Ein SC6000Prime gilt als Player mit der Rechenleistung und dem Display, das zweite Gerät nur als Controller, eingebunden in das Netzwerk und den Track auf dem SC6000 steuernd? Ich vermute, genau so wird es laufen, denn genau so macht es Sinn. Funktionell wie haptisch und auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenfrage. Im Zweifel kann man so mit einem SC und einem Controller zuhause ein Set aus zwei Geräten spielen, muss aber nicht zwei komplette Player kaufen. Oder aber kann sein Setup aus zwei Geräten günstiger mit ein bis zwei Controllern erweitern.

Wie das neue Gerät heißen wird? Vielleicht Denon DJ SC6000M? M für MIDI? Vermutlich nicht. Zum einen steht das M beim Vorgänger für Motorized und zum anderen hoffe ich nicht, dass MIDI das Protokoll sein wird, mit dem die Daten gesendet werden. Vielleicht heißt das neue Gerät ja Denon DJ C6000? C für Controller.

Wir lassen uns überraschen, wann von Seiten Denon DJ eine Rückmeldung kommt…oder aber ein Produkt-Release. Klar ist nämlich auch nicht, ob Laidback Luke da einfach gepennt hat oder aber ob der Leak möglicherweise geplant war? Erinnert man sich an die letzten Produkt-Releases mit Teasern von Denon DJ, würde ich aber eher vermuten: Der Leak war nicht geplant. Erinnert man sich aber daran, dass es Laidback war, der den SC6000Prime geleakt hat, könnte man vermuten: Es ist geplant, aber besser ist, jemand anderes als Denon DJ leakt das. Wer bietet sich da mehr an als Denon DJ Ambassador #1, der Laidback.

Wie gesagt, Leaks sind immer spannend…und wir sind gepannt, wann Handfestes kommt!