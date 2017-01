Die Meinung eines einzelnen ist oft subjektiv und natürlich selten grundsätzlich wahr. Ich gebe dir völlig recht, dass ein Instrument und sein Musiker oft eine Einheit bildet und der Künstler daraus seine Kreativität schöpft. Bei uns Elektronikern sind es beispielsweise die Synth’s. In meinem Bericht schrieb ich auch:

Das einzige was ich den alten Analogen abgewinnen kann, ist die Haptik und der eigene “wenn vorhanden“ Sound.

Das trifft meiner Meinung nach, in etwa deine Ansicht, denn die Analogen, hatten einfach mehr Knöpfe, um einen bestimmten Sound zu erschaffen, der „deine Musik“ ausmacht.Es ist ja wichtig das dir ein Analog Synth beim Musik schaffen ein gutes Gefühl gibt und du dadurch deinen Sound/Track komponierst. Ich krieg auch Gänseschauer wenn ich einen Matrix 12 „Pur“ höre. In einem Track kann ich es aber selber nicht exakt wahrnehmen.

Ist man ein Virtuose mit einem hohen Bekanntheitsgrad, ist es verständlich auch mit dem „besten was die Industrie oder der Instrumentenbau hergibt“ zu musizieren. Die Industrie schielt natürlich auf die werbewirksame Vermarktung seiner Produkte, was ja auch legitim ist. Nun, fühlt sich der Musikant gut mit dem was er spielt, macht er gute Musik. Egal ob mit Tischhupe oder Stradivari. Und darüber kann man sich genauso philosophisch auslassen.