Major DAW-Update: Bitwig Studio 4

Was bietet Version 4 der DAW?

In regelmäßigen Abständen versorgt Bitwig seine User mit kleinen und oftmals feinen Updates. Heute gibt es aber ein richtiges Major Update, denn Bitwig Studio 4 ist ab sofort (als Beta-Version) erhältlich. Hier ein Überblick zu den neuen Features der Digital Audio Workstation Bitwig Studio 4:

Audio Comping

Mit der Comping-Funktion bietet Bitwig Studio die Möglichkeit, die besten Teile vieler Takes zu kombinieren. Jeder Take kann mit einer eigenen Farbe dargestellt werden, so dass stets klar ist, woher der Part stammt, den man gerade nutzt. Soll es doch ein anderer sein? Dann einfach in der nächsten Spur auf das gewünschte Element klicken und per Pfeiltaste den perfekten Take zusammenstellen.

Im folgenden Video seht ihr wie das in der Praxis funktioniert:

Operatoren

Das Thema Modulation stand bei Bitwig Studio schon immer im Mittelpunkt. Doch jetzt können auch sequenzierte Noten- und Audio-Events „elektrisch“ werden.

Für die Operatoren gibt es vier Arbeitsmodi, wobei diese entweder einzeln oder in beliebiger Kombination zum Einsatz kommen können. So macht der Arbeitsmodus „Chance“ jedes Event mehr oder weniger wahrscheinlich, „Repeats“ erlaubt es, jedes Event mit einer festgelegten Rate erneut auszulösen oder einfach die Notenlänge in eine beliebige Anzahl von Stücken zu unterteilen.

Hinzu kommen „Occurrence“, das über vorab festgelegte Bedingungen funktioniert sowie „Recurrence“, mit Hilfe dessen man aus jedem Event einen Loop erstellen kann.

Auch hierzu gibt es im folgenden Video weitere Informationen:

Expression Spread

Über die Expression-Automation für Noten und Audio hat Bitwig nun einen Spread-Bereich für jeden Expression-Punkt hinzugefügt. Hierüber lassen sich beispielsweise Notengeschwindigkeiten randomisieren, einem Teil eines Akkords neu pannen, die Stimmung einer Note nach dem Anschlag auf eine andere Tonhöhe ziehen etc.

Bei geöffnetem Editor werden beim Start des Clips alle eingestellten Zufallswerte am unteren Rand dargestellt. Beim nächsten Durchlauf erscheinen dann die neuen Werte (je nach Wahrscheinlichkeit), so dass man stets einen aktuellen Überblick dazu hat, was sich wo und wie verändert. Ist eine passende Kombination gefunden, lässt sich diese auf Wunsch auf andere Noten übertragen.

Native on Apple Silicon

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Bitwit Studio 4 geben die Berliner bekannt, dass Bitwig Studio nativ auf Apples neuen Silicon-M1-Rechnern läuft. Dazu gibt es gute News für Nutzer von Intel oder ARM VSTs, denn diese werden auch weiterhin unterstützt, so dass die DAW für alle aktuellen Rechner parallel weiterentwickelt wird.

Weitere News zu Bitwig Studio

Ab sofort ist Bitwig Studio mit den drei Sprachen chinesisch, japanisch und deutsch ausgestattet. Das grundsätzliche Interface bleibt davon unberührt, aber die Funktionen, Beschriftungen und die In-App-Dokumentation, inklusive der interaktiven Hilfe, kann von nun an in diesen Sprachen dargestellt werden.

Darüber hinaus bietet Bitwig Studio 4 verbesserte Export-Funktionen. Parts oder komplette Arrangements lassen sich nun in den Formaten WAV, FLAC, OGG, MP3 und OPUS ausspielen.

Auch auf der Import-Seite hat Bitwig nachgelegt, so dass Daten ab sofort direkt aus FL Studio (FLP) und Ableton Live (ALS) importiert werden können. Arrangements und Clips sollten nach Aussage von Bitwig ohne größere Beeinträchtigungen importiert werden, gleiches gilt für VST-Plug-ins.

Alle Nutzer mit einem aktiven Upgrade-Plan können Bitwig Studio ab sofort über ihren Account laden und nutzen. Die offizielle Vorstellung ist für Ende Juni/Anfang Juli geplant.