Mega-Reportage zu allen Oberheim Vintage-Synthesizern, Teil 2

The History of OB-Xa und OB-8

Willkommen zum zweiten Teil der Reportage über Oberheims berühmte OB-Serie. Tom Oberheims jahrzehntelange Erfahrungen mit Synthesizern finden im Jahr 2022 ihren vorläufigen Kumulationspunkt im OB-X8. Das Instrument zieht die Summe aus seiner OB-Serie, die mit ihrem genialen Sound seit nun gut 40 Jahren die Keyboardspieler und Musikfans fasziniert. Der OB-X8 ist eine Hommage an den ultrafetten Klang der späten 70er- und der 80er-Jahre. Jene glorreiche Zeit, als die polyphonen Oberheim Synthesizer neben dem Prophet-5, dem Jupiter-8 (1981) und dem Memorymoog (1982) die Bühnen der Welt beherrschten. In diesem zweiten Teil soll es nun um den Oberheim OB-Xa und den OB-8 gehen.

Oberheim OB-Xa und OB-8 – die Klangbeispiele

Eine Bemerkung zu den Klangbeispielen: Diese habe ich im Report teils bunt gemixt, damit man die unterschiedlichen Charakteristiken gut vergleichen kann. Für den OB-Xa habe ich auf zwei Filmmusiken zurückgegriffen, die ich Ende der 80er-Jahre für Feature-Filme über die Alliierten in Berlin komponiert hatte. Und ich fand eine alte Kassette, auf der ich damals – oft zum tuckernden Arpeggiator des Polysix – einfach improvisiert hatte. Sozusagen „Noodling on an OB-Xa“. Die OB-8-Beispiele sind zum überwiegenden Teil neu eingespielt, zwei stammen aus meinem Report über den SCI Drumtraks, ein weiterer aus dem Artikel zum Sequencer ARP 1601. Der Oberheim OB-8 gilt als das Player’s Instrument in der OB-Reihe und integriert sich besonders gut in den Mix – deshalb habe ich ihn hier mehrfach in kleine Songs eingebunden.

Der Nachfolger: Oberheim OB-Xa

Als im Frühjahr 1981 der OB-Xa als Nachfolger des OB-X in die Läden kam, habe ich ihn ehrfürchtig im Berliner Sound & Drumland angespielt. Das neue Design – schwarz mit blauen Nadelstreifen – hat mir auf Anhieb gefallen. Trotz seiner Größe fand ich ihn auch nicht disproportioniert. Hinter einem Oberheim OB-Xa zu stehen und diese riesigen schwarzen Potiknöpfe zu bedienen, kann einen Synthesizer-Fan in eine ähnliche Klimax des Vergnügens versetzen, wie einen Autofreak eine Ausfahrt in einem alten Jaguar E-Type. Aber knapp 14.000,- DM waren damals nicht zu stemmen. Ich kaufte für knapp 3.400,- DM einen Korg Polysix, mit dem ich eine sehr schöne Zeit hatte. Ich habe den Korg auch keineswegs ausrangiert, als ich mir später einen gebrauchten OB-Xa zulegte. Beide ergänzen sich sehr schön. Beim nächsten Klangbeispiel sind die Strings des Oberheim OB-Xa neben den Streichern des Polysix zu hören. Die Minikomposition „New Romantic“ featuret prominent einen Sync-Sound. Es muss nicht immer ein ARP Odyssey sein …

Der Verkäufer leiht sich sich den OB-Xa noch mal aus

1985 war ich reif für meinen ersten Oberheim. Das damals aktuelle Modell – der Matrix 12 – lag komplett außerhalb meiner finanziellen Reichweite und wirkte auf mich mit seiner komplizierten Bedienung eher abschreckend. Also durchforstete ich die Kleinanzeigen der Stadtmagazine Tip und Zitty, die damals in etwa die Funktion der eBay-Kleinanzeigen erfüllten. Ich schaute nach gebrauchten Polyphonen: Am liebsten wäre mir ein Roland Jupiter-8, ein Prophet-5 oder T 8 gewesen. Aber die tauchten Mitte der 80er-Jahre gar nicht so häufig auf. Schließlich fiel mir eine Anzeige für einen OB-Xa auf. Vollausbau mit 8 Stimmen, 120 Programmen, midifiziert inklusive Flightcase für 5000,- DM. Dazu muss man wissen, dass der Oberheim OB-Xa wie sein Vorgänger wahlweise mit 4, 6 oder 8 Stimmen ausgeliefert wurde. Auch besaß er zunächst nur 32 Programmspeicher und kein MIDI. Da hatte sich das Warten als durchaus gelohnt. Der Verkäufer war der prominente Berliner Keyboarder Michael Gerlach, der damals bei Andromeda spielte, und sicher manchen auch als Eloy-Keyboarder bekannt ist. Er verkaufte damals den OB-Xa, um sich den aktuellen Matrix 12 zu kaufen. Nach etwa 14 Tagen rief er mich an und fragte, ob ich ihm seinen alten Oberheim OB-Xa noch mal für einen Studiotermin ausleihen würde. Der Matrix sei schon toll, so vielseitig, aber durch die Programmierung müsse er erstmal durchsteigen. Und dann dieser tolle Sound vom OB-Xa – der würde ihm schon fehlen. Natürlich habe ich den OB-Xa noch mal rausgerückt. Durch das Kassetten-Interface war es für Michael Gerlach ein Leichtes, seine eigenen Sounds wieder aufzuspielen.

Das nächste OB-Xa Klangbeispiel bietet in knapp zwei Minuten eine Fülle verschiedener Sounds, beginnend mit einem meiner Lieblingsklänge – ein harfenähnlichen Klang mit etwas verlängertem Sustain und Pulsbreitenmodulation, gefolgt von einem wirklich superknackigen Bass, Glöckchen, Bläsern und einem schönen OB-Xa Streichersound. Auch das kurze OB-8-Stück „Dance“ vereint mehrere Sounds: Über einem druckvollen Bass ist eine Orgel zu hören, links ein perkussiver und rechts ein eher weicher Sound, später gesellt sich noch ein Filtereffekt dazu. Der Beat kommt von einem SCI Drumtraks.

Oberheim OB-Xa – die Stimmenarchitektur

Sehen wir uns die Stimmenarchitektur des OB-Xa an, unterscheidet sie sich zunächst mal gar nicht groß vom OB-X: Zwei Oszillatoren mit Sägezahn und Puls, die Pulsbreite kann moduliert werden. Oszillator 1 ist wie gewohnt in Oktavschritten und Oszillator 2 in Halbtonschritten regelbar. Die feinen Schwebungen werden mit einem Detune-Regler eingestellt. Die Synchronisation der Oszillatoren ist weiter möglich. Neu ist, dass die Tonhöhe von Oszillator 2 sich durch die Filterhüllkurve modulieren lässt, womit sich diese leicht verstimmten, flötenähnlichen Klänge à la Peter Gabriel erzielen lassen.

Doch dieser Bonus wird teuer erkauft: Die Crossmodulation ist dafür verlorengegangen und das ist nun leider ein echt fauler Deal.

Natürlich lassen sich auch so hübsche Glöckchen programmieren (Klangbeispiel OB-Xa), aber die charakteristischen Klänge der Crossmodulation, die manchmal an einen Ringmodulator erinnert, sind leider verschwunden. Inzwischen experimentiere ich bei meinem Oberheim OB-8 mit verschiedenen Effektgeräten, wie dem Roland SRV 2000, um metallische Klänge zu erzielen:

Im Filterbereich mit Cutoff, Resonance und Modulation (durch die Filterhüllkurve) erleben wir eine echte Überraschung: Neben dem bekannten 2-Pol-Filter bietet der OB-Xa auch 4-Pole an. Und dadurch wird die Palette möglicher Sounds tatsächlich sinnvoll erweitert. Insbesondere für knackige Bässe und Klänge, die Richtung Prophet-5 gehen, erweist sich das 24 dB Filter als sehr nützlich.

Der leidige Mixer

Sehr einfach ist wiederum der Mixer gehalten – da gibt es keine Fortschritte zum Oberheim OB-X zu vermelden: Die Pegel können nicht individuell justiert werden: Wir können Oszillator 1 und 2 sowie den Noise Generator jeweils ein- und ausschalten und Oszillator 2 mit halber Lautstärke verwenden. Noise konnte beim OB-X ebenfalls noch mit halber Intensität angewählt werden. Nun wurde anscheinend der sechste Taster für die Umschaltung auf das 4-Pol-Filter benötigt. Speziell beim Noise Generator finde ich diese „Alles oder nichts“-Option nicht so befriedigend. Vielleicht will man einem Blasinstrument nur ein leichtes Zischeln mitgeben. Aber hier braust immer gleich der Orkan. Obwohl es an dieser spartanischen Ausstattung reichlich Kritik gab, wurde sie bis zum Oberheim OB-8 nicht verändert. Erst der neue OB-X8 räumt diesen Kritikpunkt aus, versteckt ihn allerdings in einem Untermenü: „Der OB-X8 behält die einfachen Ein/Aus-Schalter auf der Vorderseite bei, bietet aber eine stufenlose Pegelregelung für jeden Oszillator auf Page 2 mit einem Bereich von 0 (aus) bis 127 (maximal und derselbe Pegel wie bei den Originalinstrumenten in der Einschaltposition)“ (OB-X8 Benutzerhandbuch).

Zurück zum Oberheim OB-Xa: Auch das Keyboard-Tracking des Filters kann nur ein- oder ausgeschaltet werden. Bei den Envelopes gibt es wieder für VCF und VCA jeweils eine komplette ADSR-Kurve.

Oberheim OB-Xa – d ie Modulation

Bei der Modulation hat sich im Vergleich zum OB-X einiges getan: Der Oberheim OB-Xa ist nun mit zwei LFOs ausgerüstet. Der eine ist programmierbar, verfügt über Sinus, Sägezahn sowie Sample and Hold und kann die Frequenzen von Oszillator 1 und 2, die Pulsbreiten beider Oszillatoren sowie die Filterfrequenz modulieren. Der zweite LFO ist davon komplett unabhängig und befindet sich links neben der Tastatur bei den Spielhilfen. Er besitzt eigene Potis für Frequenz und Intensität. Wenn wir das Rate-Poti nach oben ziehen, wechselt die Schwingungsform von Sinus auf Sägezahn. Dieser LFO ist nicht programmierbar, aber ein echter Pluspunkt beim Live-Spiel. Weil wir gerade bei den Spielhilfen sind: Die Lever kennen wir schon vom Vorgänger: Wie beim Oberheim OB-X gibt es eine Wide/Narrow-Umstellung: Im einen Fall geht der Ton eine ganze Oktave hoch oder runter, im anderen lediglich einen Halbton. Pitchbending kann allein auf Oszillator 2 angewendet werden, was in der Verbindung mit dem Sync-Modus phantastische Klänge ermöglicht, die an eine verzerrte E-Gitarre erinnern. Transposition gibt es auch. Aber was ist das? Es gibt zwei Taster, die mit „Lower“ und „Upper“ beschriftet sind.

Split- und Doublesounds

Die „Lower“ und „Upper“-Tasten bringen uns zu einem wirklich tollen Feature des Oberheim OB-Xa. Er bietet Split- und Double-Sounds. Man kann also – um Reinhold Heil zu zitieren – unten „das fette Schwein haben, und oben den Geheimnisvollen“. Und man kann zwei Klänge stacken, was absolut großartig ist. Der Splitpunkt, die verwendeten Programme inklusive Transposition und das relative Lautstärkeverhältnis können gespeichert werden. Bei den frühen Geräten war die Zahl der Split- und Doublesounds noch eingeschränkt auf insgesamt 8 Stück, bei meinem Exemplar waren die Speicherplätze dann schon verdoppelt, auf 8 Split- und 8 Double-Sounds. Und weil wir ja in diesem Bereich Sounds mit komplett unterschiedlichen LFO-Settings kombinieren können, dämmert es uns, dass der OB-Xa insgesamt sogar drei LFOs besitzt.

Mit der Möglichkeit, zwei leicht unterschiedliche Klänge übereinanderzulegen, lässt sich zum Beispiel ein wirklich fetter Brass-Sound erzeugen.

Der Siegeszug der Curtis-Chips

Geblieben sind die vom Oberheim OB-X bestens vertrauten Funktionen wie Hold, Chord und Autotune. Und natürlich gibt es weiter Unison und polyphones Portamento. Unter der Haube hat sich einiges getan, denn statt dem in weiten Bereichen diskreten Aufbau des OB-X haben nun die Curtis-Chips ihren Siegeszug angetreten. Der CEM3310 ist – wie beim OB-X für die Hüllkurven zuständig. Dazu kommen jetzt aber CEM3340 für den VCO, und CEM3320 für das VCF. Das macht den Oberheim OB-Xa wartungsfreundlicher und (relativ gesehen) zuverlässiger als seinen Vorgänger. Es hatte aber auch Auswirkungen auf den Klang, der etwas an Lebendigkeit (man könnte auch sagen Unberechenbarkeit), Fülle und Wärme einbüßte. Dem OB-Xa geht die Weichheit des OB-X etwas ab, er klingt direkter und härter. Trotzdem sind auch mit dem OB-Xa noch sehr flauschige Padsounds möglich. Aufgrund der beim Prophet-5 Rev3 identischen Bestückung mit Curtis-Chips ist er auch etwas näher am Prophet-Klang als sein Vorgänger. Wobei der Klang aber nicht allein eine Frage der Chips ist, so dass sich die Instrumente von Tom Oberheim und Dave Smith schon noch klanglich deutlich voneinander abheben.

Jump

Besonders bekannt wurde der Sound, den die Oberheim-Programmierer auf Speicherplatz A1 abgelegt haben. Der Synthesizersound von „Jump“ vom van Halen Album 1984. Eddie van Halen soll ihn über einen Marshall Verstärker eingespielt haben. Es gibt auch Stimmen, die sagen, er hätte damals einen Oberheim OB-X gespielt. Aber mindestens im Video zum Song verwendet er einen OB-Xa. Dieser Sound wurde oft kopiert und manchen geht er inzwischen gehörig auf die Nerven. Aber eins ist er mit Sicherheit – ikonisch. Ein OB-Xa vermag sich auch in einer schnörkellosen Rock’n’Roll-Band nur mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang durchzusetzen. Es ist ein beliebtes Spiel unter Keyboardern, den Jump-Sound auf den verschiedensten Synthesizern nachzubauen. Mit unterschiedlichen Erfolg: Ein Juno-60 hat dafür einfach nicht genug Beef.

The System

Der Oberheim OB-Xa entstammt der Prä-MIDI-Zeit, wurde aber – wie mein Exemplar – oft genug nachgerüstet. Statt MIDI besitzt der OB-Xa einen 37-poliges Computerinterface, an das ein Digitalsequencer angeschlossen werden konnte – der Oberheim DSX. Fügte man noch einen der Oberheim Drumcomputer – den DMX oder den kleineren DX – hinzu, erhielt man ein vollständiges Produktionssystem mit einwandfreier Synchronisation. Und genau so wurde es von Oberheim auch beworben – als „The System“. Der Sequencer DSX ist insofern interessant, als er über 8 separate CV- und Gate-Ausgänge bis zu 8 analoge Synthesizern mit einer Spannung von 1 Volt pro Oktave ansteuern kann. Der DSX verfügt über eine Kapazität von 6.000 Noten und 16-stimmige Polyphonie. Bis zu 10 Sequenzen können gleichzeitig gespeichert werden. Aufgenommen wird entweder in Real-Time (mit einer Auflösung von 1/192 Noten) oder mit Quantisierung. Die Programmierung von Sequenzen selbst war freilich nur über einen Oberheim OB-Xa oder OB-8 möglich. Seit einiger Zeit gibt es ein Softwareprogramm, das den direkten Zugriff auf alle 10 Spuren der Sequencers erlaubt. Peter Grandl schreibt in seinem Test zum DSX: „Das Tor ins System ist beim Oberheim DSX das Cassette-Interface. Mittels eines einfachen Audiosignals, das von jedem gewöhnlichen Ausgang oder Audiointerface wiedergegeben werden kann, wird die Verbindung zum Computer hergestellt – genial.“

Als der OB-Xa in einer Rauchwolke verschwand

Ich hatte den Oberheim OB-Xa 20 Jahre in meinem Besitz und erinnere mich an ihn als einen wirklich großartigen Synthesizer. Die Bedienung ist absolut intuitiv. Jeder Klang kann sofort editiert werden: einfach, indem man am Potiknopf des gewünschten Parameters schraubt. Beim Vorgänger OB-X musste zuvor noch die Edit-Taste gedrückt werden. Seit einiger Zeit besitze ich nun auch einen Prophet-5 und ich muss sagen, dass die Polymodulation in der Bedienung nicht ganz so selbsterklärend ist. Falls man nicht einfach auf Zufallsergebnisse setzt, was natürlich auch reizvoll sein kann. Auf Anhieb konnte ich auf dem OB-Xa die Sounds meiner damaligen Lieblingsbands wie Simple Minds oder Japan einstellen. Nachdem sich das gute Stück ein halbes Jahr in meinem Besitz befand, jagte mir mein geliebter Oberheim einen gehörigen Schrecken ein. Beim Einschalten gab es plötzlich einen Knall, Rauch stieg aus dem Gehäuse aus und ein beißender Geruch erfüllte die Luft. In meiner Verzweiflung – ich dachte der Oberheim hätte sich wirklich komplett aufgeraucht – rief ich Vorbesitzer Michael Gerlach an. Der mich beruhigte – „so schnell gehen die Dinger nicht kaputt“ – und mich mit der Telefonnummer von Peter Schwerdtfeger versorgte. Peter war ein ziemlicher Tausendsassa, der Modifikationen an Synthesizern vornahm (unter anderem für Tangerine Dream), eigene Geräte entwickelte, Klaviere stimmen konnte und nebenbei auch mal ein durchgeschmortes Netzteil erneuerte. Ein super netter Typ, zu dem ich dann etwa alle zwei Jahre meinen Oberheim zum Kalibrieren schleppte.

Das Klangbeispiel Bass_Noise ist ziemlich derbe – vielleicht hatte ich damals gerade DAF gehört. Neben dem tiefen Bass gibt es noch einen durchdringenden anderen Sound zu hören, der fast ein bisschen nach FM klingt. Aber auch das ist ein Unisono-Sound vom OB-Xa. Der OB-8 darf sich im zweiten Beispiel an einem bekannten Synclavier-Sound versuchen.

Die Freuden der Kalibrierung

Ich muss immer schmunzeln, wenn ich manchmal lese, wie lebendig doch alte analoge Synthesizer durch das Driften der Oszillatoren klingen würden. Wenn in Foren oder Testberichten geschwärmt wird, wie herrlich doch diese Unberechenbarkeit sei, wenn der Filterklang und die Hüllkurvenverläufe bei jeder neu gedrückten Taste komplett unterschiedlich ausfallen würden. Ich habe das damals genau anders empfunden, mir taten die verstimmten Töne weh. Vielleicht habe ich damals schon das heraufziehende Digitalzeitalter antizipiert. Und vermutlich habe ich auch deshalb heute soviel Spaß an dem – sehr viel sauberer klingenden – Oberheim OB-8. Für den Auftritt auf der Bühne kam der OB-Xa damals leider etwas zu spät, wir hatten die Band 1985 aufgelöst. So nutzte ich den Synthesizer für einige Auftritte im privaten Rahmen und für Trailer- und Filmmusikproduktion.

Nach der Milleniumswende habe ich ihn dann nur noch selten gespielt. 2005 musste er schließlich den Kinderbetten für die Zwillinge weichen. Damals habe ich ihn für ganze 300 Euro verkauft. Das war zugegeben preiswert – aber mehr mochte ich dem hoffnungsfrohen Nachwuchsmusiker nicht abnehmen, zumal das Instrument zu diesem Zeitpunkt keinen Ton mehr von sich gab und die Tastatur völlig verklebt war.

Am Ende der Oberheim OB-Reihe steht der OB-8

Als ich bei der Ausarbeitung dieses Berichts noch einmal Theo Bloderers Blue Box-Artikel über den Oberheim OB-8 las, habe ich mir die Augen gerieben. Im Fazit werden 2000,- Euro als durchschnittlicher Preis für einen gebrauchten OB-8 genannt. Und im Forum wurde hin und her diskutiert, ob es angemessen wäre, 2000 Euro für einen großen Polysynth auszugeben. Ich dachte: Nur 2000 Euro? Immer her damit. Und dann sah ich auf das Datum und wusste Bescheid: Der Artikel stammt aus dem Jahr 2011.

Nach meinem großen Kehraus im Jahr 2005, den nur wenige Instrumente überlebten, habe ich erst vor einigen Jahren wieder angefangen, mir ein paar Vintage-Synthesizer zuzulegen. Um es kurz zu machen: Für die oben zitierten 2000 Euro bekommt man keinen OB-8 mehr. Aber – er scheint unter den großen polyphonen Synthesizern derzeit tatsächlich noch das Budget-Instrument zu sein.

Im unserem Klangbeispiel übernimmt der OB-8 über einer Sequencer-Linie des ARP Quadra die Leadstimme, eigeführt von einem polyphonem Portamento.

Oberheim OB-8: Im Schatten der großen Vorgänger

Der OB-8 kam 1983 auf den Markt und kostete um die 10.000,- DM. Damals wurde er oft an seinem Vorgänger OB-Xa gemessen. Und da schnitt der OB-8 anscheinend „schlechter“ ab. Es war allerdings auch kein Geringerer als Tom Oberheim selbst, der den Anstoß zu diesen unfruchtbaren Vergleichen gab: Indem er feststellte, der OB-8 würde „sauber klingen, zu sauber“. Auch in Theo Bloderers Artikel wurde er zuerst nur mit zwei Sternen bedacht, bevor ihn die Redaktion dann in einem Anflug von Milde oder aber in Anerkennung seiner wahren Verdienste den dritten Stern spendierte. In vielen Foren-Beiträgen wird darüber berichtet, dass das vor allem eine Sache der Kalibrierung ist. Die OB-8 wurden mit einer sehr „tighten“ Kalibrierung ab Werk ausgeliefert. Tatsächlich können aber die kleinen Abweichungen in der Tonhöhe, in der Filteröffnung etc. sehr leicht eingestellt werden. Oft hilft es schon, auf das Autotuning zu verzichten.

Das zweite (Gegen)-Argument: Die Hüllkurven wären etwas schlapp. Theo Bloderer schrieb damals: „Die Weichheit hat wohl auch ihre Gründe, schließlich verfügt der Oberheim über etwas träge Hüllkurven. Extrem Perkussives schließt sich hier aus. Doch das Breite/Weiche hat ebenso seine Berechtigung.“ Bereits in der Diskussion wiesen Leser darauf hin, dass auch das eine Frage der Justierung ist. Unter dem schönen Blech des Oberheim OB-8 werkelt derselbe CEM-Chip wie beim Pro-One, dem jetzt niemand nachsagen wollte, dass er nicht über kräftig zupackende Hüllkurven verfügen würde. Hier ein Beispiel mit verschiedenen Effektsounds des OB-8, darunter ein Arpeggiator-Sound, der an Zackigkeit nichts zu wünschen übrig lässt:

Hier ist die Lektüre des OB-X8 Handbuches interessant, weil deutlich wird, dass das Ergebnis nicht nur von den verwendeten Chips abhängt: „Alle drei Legacy-Synthesizer nutzten den CEM3310-Chip für die Filter- und Verstärkerhüllkurven. Die verwendeten Schaltkreis-Topologien führten jedoch zu einigen Unterschieden. Zum Beispiel hat die Attack-Zeit beim OB-8 eine linearere Form als beim OB-Xa, obwohl beide den CEM3310 verwenden. Beim OB-X/Xa kann man eine exponentiellere Kurve hören.“ Von Hause aus besitzt der Oberheim OB-8 aufgrund des spitz zulaufenden Decays also tatsächlich mehr Snappiness als der Oberheim OB-Xa, bei dem die Hüllkurve mehr Bauch besitzt und der entsprechend auch klanglich etwas mehr Druck macht.

Peter Forrest kam ins Grübeln, weil beim Oberheim OB-Xa zwei CEM-3320 Filterchips verwendet werden, beim OB-8 nur einer. Könnte hier die Ursache für einen etwas schwächeren Sound liegen? „Diese Chips waren beim OB-Xa aber niemals im Parallelbetrieb. Einer war für 12 dB und der andere für 24 dB ausgelegt und der Synthesizer wechselte zwischen ihnen hin und her. Beim OB-8 wurde ein einzelner CEM3320-Chip einfach für 12 dB und 24 dB konfiguriert.“ (Peter Forrest, a.a.O., Seite 22)

Wer den Oberheim OB-8 tatsächlich in Richtung OB-Xa trimmen möchte, mit mehr Bass, mehr Dampf beim Audiosignal und einem schärferen Filterklang mit mehr Resonanz, der kann dies mittels der von Jürgen Haible beschriebenen Modifikationen tun. Diese setzen unter anderem bei den Kondensatoren im Bereich VCF und VCA an und verbessern speziell den Audiopfad im VCA-Bereich.

Noch mal ein Oberheim!

Vor 6 Jahren juckte es mir nochmal in den Fingern. Ich wollte eines dieser Schlachtschiffe wieder mein Eigen nennen. Und obwohl vom OB-Xa vorgeprägt, fiel meine Wahl dieses Mal auf den Oberheim OB-8. Er teilt mit dem OB-Xa die gleiche wundervolle Optik, ist trotzdem wesentlich leichter (17 kg), weil die Voicecards durch zwei Platinen mit der kompletten Elektronik für je vier Stimmen ersetzt wurden. Der Oberheim OB-8 wurde von Anfang mit 8 Stimmen und 120 Programmen angeboten. Wegen der reduzierten Technik gilt er als weniger anfällig. Zusätzlich wird er durch einen Arpeggiator und erweiterte Modulationsmöglichkeiten aufgewertet. Er besitzt MIDI und man braucht, um die Stimmen im Panorama zu verteilen, auch nicht mehr die Haube zu öffnen. Die Regler befinden sich beim Oberheim OB-8 an der rechten Gehäuseseite in einer Aussparung der Holzblende. Aber das würde natürlich alles nicht zählen, wäre nicht auch der Klang eine Offenbarung.

Ich hatte Glück. Ein OB-8 wurde in Berlin von einem bekannten Produzenten von Rap-Musik angeboten, der in Kreuzberg sein Studio hat. Ich habe bei Instrumentenbesichtigungen schon vieles erlebt: Dass man ein Instrument nur über eine knacksende Uralt-Stereoanlage vorgeführt bekommt, dass einem ein Effektgerät an der Wohnungstür in die Hand gedrückt wird und – weil man auf einen kurzen Funktionstest besteht – nach 10 Minuten der Verkäufer schon unruhig wird, weil er Termine hat. Oder dass der angeblich völlig einwandfreie Jupiter-4 nur ein Jupiter-3 ist. Oops, dass da ‘ne Stimme fehlt, hatte ich noch gar nicht gemerkt.

Café Crème zum Synthesizerkauf

Hier war nun alles anders. Vom wundervollen Café Crème aus der italienischen Kaffeemaschine bis zu den gigantischen Abhörmonitoren, über die der OB-8 brüllen konnte und zeigen durfte, dass er kein kastrierter OB-Xa ist. Der Verkäufer nahm sich Zeit, führte das Instrument wirklich vor, beantwortete meine Fragen. Und versuchte auch nicht zu kaschieren, was ohnehin offensichtlich war: dass die Tastatur in den Randbereichen offensichtliche Kontaktprobleme hatte. Deshalb konnte ich den Kaufpreis dann auch 500 Euro nach unten verhandeln. Er lag dann deutlich genug unter 4000 Euro. Dass es drei Mitbewerber gab, glaubte ich dem Verkäufer gerne, es werden ja genügend Gear-Suchanzeigen aufgegeben. Und da sind all diejenigen nicht mitgezählt, die einfach mal anriefen, um zu fragen, ob es den Oberheim nicht auch für 2000 Euro geben würde.

Oberheim OB-8 – ein Leichtgewicht

Was Theo Bloderer damals auffiel , erlebte nun auch ich. Ganz vorsichtig will man das riesengroße Gerät anheben und erwartet schon ein Knacksen in den Bandscheiben. Und dann ist es – etwas übertrieben – geradezu federleicht. Beschwingt zieht man von dannen. Der Look ist einfach großartig. Ich liebe das originale Oberheim Signet, das Optimismus und Fröhlichkeit signalisiert. Diese Übersichtlichkeit: Obwohl ich seit gut 15 Jahren keinen Oberheim mehr unter den Fingern hatte, konnte ich das Teil blind bedienen. Diese wunderbaren großen Drehknöpfe, die man freilich erst bis zum Anschlag drehen muss, wenn man anschließend den vollen Regelbereich nutzen will. Die berühmten Lever, von denen ein Rezensent schriebt, man liebt sie oder man hasst sie. Soweit würde ich nicht gehen. Ich finde sie einfach sehr praktisch.

Vieles scheint identisch zum Oberheim OB-Xa, aber dann trifft man auf Schritt und Tritt auf sehr angenehme Neuerungen. Oszillatoren können auf Puls oder Sägezahn eingestellt werden. Aber auch die Anwahl beider Schwingungen ist möglich. Leuchtet gar kein Lämpchen bei den charakteristischen Drucktastern auf, erklingt eine Sinusschwingung. Der Frequenzbereich ist jetzt stufenlos einstellbar. In diesem Bereich warten zwei Leckerbissen, die ich schon von meinem alten OB-Xa her kannte: zum einen die Möglichkeit der Oszillator-Synchronisation. Steuert man den Syncsound mit dem Lever, lassen sich diese wunderbar schneidenden Klänge produzieren, wie man sie etwa auch vom ARP Odyssey, vom Moog Prodigy oder dem Prophet-5 kennt. Die zweite Möglichkeit: mit der Filterhüllkurve die Tonhöhe des zweiten Oszillators steuern.

Die Pulsbreite, erzählte mir ein befreundeter Musiker, könne wohl nur für beide Oszillatoren gemeinsam eingestellt werden. Dem ist nicht so, sie sind durchaus separat anwählbar, auch wenn es nur ein Poti dafür gibt. Da auch Nutzer des neuen OB-X8 vor dieser Frage stehen, verrät das Handbuch den Trick: „Sie können die individuellen Impulsbreiten für Osc 1 und 2 einstellen, indem Sie den Osc 1- oder Osc 2-Schalter für die Pulsschwingung gedrückt halten und das PulseWidth Potentiometer drehen.“ Leider sind einige Funktionen des OB-8 nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Der Filterklang – mal mächtig, mal kultiviert

Das Oberheim-Filter ist der Grund, warum man sich wohl überhaupt für den OB-8 entscheidet. Brassy, samtig, edel – oder mit einem hübschen Wortspiel „expansive and expensive“. Nach Wunsch aber auch brachial und mächtig. Wäre der OB-8 ein Mensch, würde man wohl sagen, er besäße „natürliche Autorität“. Das 12 dB Filter ist die ureigenste Spielwiese des Oberheims. Hier geht es richtig zur Sache. Für die etwas kultivierteren Klänge à la Prophet-5 wechselt man zum 24 dB Filter. Das Feinspiel von Cutoff, Resonance und Modulation (also wie stark, die Hüllkurve auf den Filterklang einwirkt) machen sehr viel vom Geheimnis des Klangs aus. Soll das Filter mit ansteigender Tonlage immer heller klingen, schaltet man noch Tracking dazu. Die Hüllkurven sind klassisch aufgebaut. Zwei mal vier Knöpfe. Attack, Decay, Sustain, Release. So muss das sein. Und die Hüllkurven sind – entgegen der Vorurteile – so knackig und druckvoll, wie man sich das wünschen kann.

Sehr viel reichhaltiger ausgestattet gegenüber dem Vorläufermodel ist die Modulationssektion. Der programmierbare LFO bietet Dreieck, Rechteck, steigendem und fallenden Sägezahn sowie Sample and Hold an. Dafür müssen dann teilweise mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Der Performance-LFO liefert als zusätzliche Modulationsquelle sogar noch Rauschen. Leider sind einige Funktionen des Oberheim OB-8 nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Das Feld für die Spielhilfen, das beim OB-X noch weitgehend leer und öde dalag, ist nun randvoll mit Tastern gepackt, die zu allem Überfluss auch noch unterschiedliche Funktionen haben können. Hier ist auch der Arpeggiator untergebracht. Ist er aktiviert, bestimmen die Taster unter den Levern, ob das Arpeggio auf- oder abwärts läuft oder sogar zufällig. Es lassen sich mehrere Arpeggios mit Transpositionen voreinstellen, aber hier muss man wirklich die Nase tiefer in die Bedienungsanleitung stecken. Wobei diese beim OB-8 teilweise etwas kryptisch und manchmal auch schlicht unvollständig ist. Hier kann ein genauer Abgleich mit dem neuen Handbuch zum Oberheim OB-X8 interessant sein, denn dieses muss all diese vielfältigen Funktionen ja auch neu erklären.

Oberheim OB-8: Page 2

Page 2 – das raunen sich Besitzer des Oberheim OB-8 mit wissendem Blick gegenseitig zu. Sie ist berühmt-berüchtigt – diese Page 2. Ein Doppelklick auf die Chord Memory Taste führt einen in dieses geheime Reich, dessen Schätze sich eigentlich erst den Besitzern späterer OB-8 Exemplare richtig erschlossen haben. Denn diese besaßen eine entsprechende Beschriftung auf dem Panel, die die jeweiligen Doppelbelegungen der Tasten im Page 2 Modus verrieten. Alle anderen mussten umständlich in der Bedienungsanleitung nachschauen. Page 2 bietet unter anderem zwei zusätzliche Hüllkurven mit Delay und Attack, um den LFO zu steuern. Der LFO kann quantisiert werden, die Stimmen des OB-8 können zueinander phasenverschoben werden und es gibt verschiedene Portamento-Variationen (u. a. Glissando, Autoglide, Legato). Im Unisono-Modus kann die Spreizung der Stimmen definiert werden. Oder – auch interessant – mittels des Keyboards wird ein LFO-Tracking erzeugt – je höher der Ton, desto schneller wird die LFO-Modulation. Und das ist nur eine Auswahl. Page 2 ist ein Experimentierfeld für lange Winterabende oder aber sie bleibt ein Buch mit sieben Siegeln. Manche der Werks-Presets des Oberheim OB-8 machen vorbildlich Gebrauch von den Page 2 Parametern und wecken die Neugier. Und im Übrigen gilt: Man kann, man muss nicht …

Der Oberheim OB-8 – Krone der OB-Serie?

Interessanterweise hat sich das Bild des Oberheim OB-8 in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Er ist längst nicht mehr der arme Verwandte, sondern wie Theo Bloderer auf seiner eigenen Seite Greatsynthesizers.com schreibt, „aus aktueller Sicht möglicherweise die Krone der Oberheim OB-Serie. Natürlich – ein OB-X klingt massiver und radikaler, das stimmt. Und ein OB-Xa hat Synthesizer-Geschichte geschrieben. Doch als ganzheitliches Musikinstrument – mit exzellentem Klang, Werks-MIDI, angenehmer Tastatur und ‚tricky‘ Software für das gewisse Extra an Sound-Design – ist der OB-8 die Spitze der Entwicklung.“ Mit Ausnahme der Tastatur, die bei mir mittlerweile komplett ausgefallen ist (ich spiele meinen OB-8 über MIDI), würde ich mich diesem Fazit anschließen.

OB-X8: Mit dem Vintage-Knopf in die Vergangenheit

Nun warten die Oberheim-Fans auf den OB-X8. Die ihn schon haben, sind größtenteils begeistert. Auf Knopfdruck können sie sich 40 Jahre zurück katapultieren lassen. Dabei ist es doch eigentlich gar nicht so entscheidend, ob er nun wirklich genau wie ein Oberheim OB-X, OB-Xa oder OB-8 klingt. Bisher hat noch jeder Synthesizer der OB-Reihe der Serie etwas Neues hinzugefügt. Und wenn ich in den YouTube-Videos sehe, wie viel Spielfreude der OB-X8 seinen Besitzern bereitet, weiß ich, dass Tom Oberheim wieder einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Dabei registriere ich die feine Ironie, dass nun alle Käufer des Oberheim OB-X8 wiederum mit einer Page 2 konfrontiert werden, wobei ihnen nur ein winzig kleines Display Hilfestellung bietet. Erste Kritiken habe ich schon gehört, warum Tom Oberheim unbedingt an dem aufgeräumten Bedienfeld festgehalten hat, wo zwischen jedem Regler gefühlt ein Fußballfeld Abstand liegt. Er hätte lieber einige zusätzliche wichtige Funktionen auf dem Frontpanel unterbringen sollen, anstatt sie auf Page 2 zu vergraben. Aber solche Idiosynkrasien waren nun mal schon immer das besondere Merkmal eines echten Oberheim-Synthesizers.