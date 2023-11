MI Ambika kehrt zurück

Michigan Synth Works kündigt mit Xena einen polyphoner Hybrid-Synthesizer an. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des DIY-Synthesizers Ambika von Mutable Instruments. Allerdings wird Xena als fertiges Gerät angeboten.

Michigan Synth Works Xena, polyphoner Hybrid-Synthesizer

Neben den zahlreichen Eurorack-Modulen, die Mutable Instruments entwickelt hatte, gab es auch ein paar Synthesizer, wie Shruti, Ambika und dessen Nachfolger Tubika. Hard- und Software waren bei MI in der Regel Open Source, so dass es, nicht erst seit dem Ende der Firma, viele Nachbauten auf Basis einer Creative Commens-Lizenz (CC-by-sa-3.0) gibt. So nun auch Xena.

Xena ist sechsstimmig polyphon und besitzt zwei digitale Oszillatoren pro Stimmen. Für diese stehen 36 Algorithmen bzw. Wavetables zur Auswahl. Zur Ergänzung gibt es einen Suboszillatore, der auch als Transient Generator konfiguriert werden kann. Noch vor dem Filter können die Oszillatoren mit einem Overdrive und Bit Crusher bearbeitet werden.

Für Xena werden wie beim Original drei unterschiedliche analoge Filtervarianten angeboten. Man kann bei der Bestellung zwischen 4-Pole VC Integrator, 4-Pole OTA oder 2-Pole Multimode SVF wählen. Die entsprechenden Voice Cards sollen sich im Bedarfsfall später auch leicht wechseln lassen.

Weiterhin verfügt Xena über drei ADSR-Hüllkurven, drei Patch-LFOs, ein Voice-LFO, eine Mod-Matrix mit 14 Slots und vier Modifiern und pro Part einen Arpeggiator, einen Noten-Sequencer und zwei Step-Sequencer.

Die sechs Stimmen können unterschiedlich genutzt werden: 6-fach polyphon für ein Patch, 6-fach monophon für unabhängige Patches, zwei gelayerte Patches mit je drei Stimmen, zwei Mal dreifach Unison im Keyboard-Split. Jeder der sechs Parts hat einen eigenen Audioausgang. Dazu kommen ein Mix-Ausgang und MIDI-I/O (DIN).

Alle Einstellung werden auf einer MicroSD-Card gespeichert. Ein vorformatierte Karte ist im Lieferumfang enthalten.

Am Layout hat MSW nichts geändert. Der Synthesizer wird über ein recht breites zweizeiliges Display, acht Encoder und acht Menütasten bedient. Neue Bedienelemente sind nicht hinzugekommen. Allerdings hat Xena ein stabileres Gehäuse und eine verbesserte Stromversorgung erhalten. Außerdem ist es möglich, dass ein Betriebssystem eines Drittanbieters verwendet wird.

Michigan Synth Works Xena kann ab sofort beim Hersteller vorbestellt werden, die Auslieferung soll noch im Dezember erfolgen. Der Preis beträgt 371,95 Euro, zzgl. Versand und Importkosten.