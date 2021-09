Superbooth 21: Michigan Synth Works MSW-810, DIY-Analogsynthesizer

DIY-Kit nach Roland CMU-810

Michigan Synth Works MSW-810 ist ein DIY-Kit, das den monophonen Synthesizer Roland CMU-810 wieder aufleben lässt und dazu noch einen Sequencer im Stil der Roland TB-303 integriert.

MSW-810 wird dieses Wochenende auf der Knobcon erstmals gezeigt werden (auf der Superbooth ist der Hersteller leider nicht vertreten). Den Synthesizer wird es aber nur als DIY-Kit geben. Das Vorbild CMU-810, der sogenannte Compu Synth, ist ein ziemlich rares Desktop-Modul, welches der berühmten Roland SH-101 (hier gehts zur Vintage-Story Teil 1 und Teil 2) von der Ausstattung her recht ähnlich ist. Es gibt einen VCO, Suboszillator und Noise, die in dem Source-Mixer zusammengeführt werden, ein Lowpass-Filter, eine ADSR-Hüllkurve und einen VCA, der wahlweise auch im Gate-Modus betrieben werden kann.

Bei VCO, VCF und ADSR sollen sogar die gleichen Schaltungskomponenten wie bei der SH-101 verwenden worden sein. So wurde beim Roland-Modul der Chip CEM 3340 für den Oszillator verwendet, beim MSW-810 kann man diesen oder auch den entsprechenden Klon-Chip Alfa 3340 einsetzen. Auch beim Filter kann anstelle des originalen Chips IR3109 von Roland ein moderner Klon-Chip, zum Beispiel von Analog Renaissance, verwendet werden.

An der Stelle, wo beim Original auf dem Panel außer dem Namen nur gähnende Leere zu finden ist, wurde in das MSW-810 Modul der von der Roland TB-303 inspirierte Sequencer Chronovore integriert, den es auch als separates Eurorack-Modul gibt. Den AMAZONA.de-Testbericht zum Modul findet ihr unter diesem Link.

Der Synthesizer kann via MIDI oder CV/Gate angesteuert werden, der Sequencer lässt sich auch über eine analoge Clock synchronisieren. Über zwei Eingänge lassen sich externe Audiosignale einspeisen, die über einen zweiter Mixer mit extra spannungsgesteuertem VCA mit dem Synthesizer zusammengeführt werden.

Die Kits (beinhaltet PCB, Fader, Schalter, unübliche Buchsen, BA662-Klon) des Michigan Synth Works MSW-810 sollen ab Herbst verfügbar sein, wobei hier Case und Sequencer nicht enthalten sind. Diese sollen im Winter folgen. Das DIY-Kit wird 295,- Dollar kosten, Preise für Case und Sequencer-Platine wurden noch nicht angegeben.

Es wird ein ein limitiertes Early-Bird-Angebot geben, in dem der 3340 Chip und der originale Roland IR3109 Chip enthalten sind. Eine fertig montierte Version des MSW-810 ist laut Hersteller nicht geplant.

Ein erster Test im Video, noch mit externem Chronovore:

Hier mit der separaten Sequencer-Platine:

