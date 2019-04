Mit Thomas Thielen „t“ bei Night of the Prog auf der Loreley – Teil 2

Technik und Sound für ein Prog-Rock-Festival - Teil 2

Im ersten Teil meiner Reportage zur Tourvorbereitung und Livesound Perfektionierung des „unbekanntesten Topstars der Szene“ Thomas Thielen, genannt „t“, hatte ich dargelegt, mit welcher Präzision und Akribie eine professionell angelegte Tour gestaltet werden muss, sobald die Musik komplexer wird. Ich selbst bin als Gitarrist mit dabei – an der Seite von Thomas selbst. Da wir mit Dominik Hüttermann auch noch einen als „Wunderkind“ gefeierten Keyboarder mit am Start haben und t für höchst detaillierte und dramatisch-dynamische Arrangements steht, hat sich Thomas ebenso perfektionistisch wie auf seinen Alben an das Livesound-Design gemacht. Ich will das heute aus der Sicht der Gitarrensounds genauer beleuchten.

„Das Studio ist ein Musikinstrument“ – Wer spielt es live?

Bei t gibt es eigentlich keinen Hintergrund und keine Lead-Instrumente, sondern es gibt viele Linien und Kontrapunkte, die sich gegenseitig zu einem Netz aus Klängen weben. Es ist also zwingend erforderlich, dass der Sound klar und differenziert aus den Boxen kommt, damit die Songs überhaupt funktionieren und die Dramaturgie rüberkommt. Im Studio arbeitet man da mit Panning, also dem Verteilen der Instrumente im Stereobild, mit Tiefenstaffelung, also dem Platzieren der Töne vorne und hinten und auch ein Oben und Unten ist mittels Equalizer und anderen Tricks leistbar. Das hat Brian Eno mal zu oben zitiertem Satz inspiriert! Bei t kommt noch hinzu, dass Thomas nicht selten mit Akustik ankommt, die in der Realität unmöglich wäre: Echos fliegen von hinten nach vorne, Hallräume falten sich zusammen und werden quasi sich selbst in die Tasche gesteckt oder auch Keyboards, die gleichzeitig ganz vorne vor der Stirn und hinten links in der Ecke zu spielen scheinen. Wie kann man so was im Livesound bei der Night of the Prog nachbilden?

Night of the Prog – der EQ als Haushaltshilfe

Spoiler: nicht komplett natürlich. Aber man kann es immerhin andeuten. Grundsätzlich hat Thomas das Frequenzspektrum für alle Instrumente bereits vorher grob aufgeteilt. Kick und Bass haben den Bereich unter 100 Hz komplett für sich: Was genau davon wo liegt, überlassen wir in der jeweiligen Halle dem FOH-Mixer, weil das stark von den Begebenheiten vor Ort abhängen wird. Auf allen Gitarrensounds und allen Keyboardsounds aber liegt ein 12 dB Highpassfilter bei 100 Hz, ebenso auf den Vocals. Dadurch wird es für den Toningenieur bedeutend leichter, die wichtigen unteren Bereiche des Livesounds, die schnell ins Wummern kommen können, aufgeräumt und balanciert zu halten.

Für alle Schwermetaller, die das hier lesen: Ja, das wird bei euch vielleicht anders zu entscheiden sein. Tendenziell aber ist es immer eine gute Idee, sich genau Gedanken zu machen, wer diesen Bereich dominieren soll. Thomas erzählte mir, dass er mal mit Chris Lord Alge in einem Plugin-Entwicklungsteam gechattet habe – und der bei einer härteren Produktion den Bass fast komplett als Mitteninstrument gemixt habe und den „Ooomph“ aus den Gitarrenriffs bezogen habe. Auch das scheint also zu gehen; wie fast immer bei Studio- oder Livesound gibt es keine Gesetze, aber es ist ganz gut, die Richtlinien zu kennen und sei es nur, um sie dann ignorieren zu können. Ein guter Kompromiss kann es sein, einen Hipass mit noch steileren Flanken ein bisschen tiefer zu setzen: Bei stark verzerrten Gitarren kann es großartig klingen, sie fast im Rechteck abzuschneiden -auch live!

Night of the Prog – ohne Fiepen auf dem Ohr nach Hause?

Etwas Ähnliches gilt auch im oberen Bereich. Um nervig-eklige Resonanzen in den „Baby-Schrei-Frequenzen“ zu vermeiden, gibt es bei uns auch Lowpass-Filter (6 dB), die aber je nach Sound unterschiedlich liegen. Spätestens bei 10 kHz, meistens mit einem Shelf bei 8 kHz aber gehört die Welt den Drums, vor allem den Becken und den Vocals. Auch auf den Keyboards gibt es nicht viele Sounds, die nicht mindestens ein Shelf-Filter auf sich genommen hätten, um die Höhen freizuhalten: Dadurch klingen die Becken „frei“ und die Stimme schwebt über der Musik und wirkt viel präsenter und detailreicher im Timbre.

Wichtig ist hier das Prinzip: In den Höhen geistert nur rum, was da oben wirklich sein muss, um dem Gesamtklang zu helfen. Zudem hat Thomas in seiner Stimme bei 1,5 kHz und bei 5 kHz besonders prägnante und gut klingende Bereiche. Hier hat dementsprechend der Master-Out der Keyboards eine kleine Delle im EQ (2-3 dB wirken Wunder!) und ebenso sind die meisten Gitarrensounds für den perfekten Livesound hier ein bisschen reduziert. Für solche Bedürfnisse kann man entweder einen Master-EQ programmieren oder in jedem Sound den Studio-EQ des Kemper wunderbar nutzen. Ihr könnt mit der Platzierung des EQs in der Kette zudem noch experimentieren: Ähnlich wie beim Abbey Road Reverb Trick klingt es z. B. oft natürlicher, wenn man vor dem Reverb mit EQ hantiert, aber die Ergebnisse, wenn man erst danach eingreift, können umso brachialer und musikalisch signifikanter sein.

Frequenztetris für den perfekten Livesound

Insgesamt ist den Gitarren meist der Bereich um 400-800 Hz besonders vorbehalten und der Bereich zwischen 2 kHz und 4 kHz. Das sind nur grundsätzliche Tendenzen, die nicht immer stimmen – aber irgendwo muss man ja anfangen. Die Keyboards füllen, wenn padartige Sounds gefragt sind, eher in den oberen Mitten den Raum aus und da viele Pianos vorkommen, ist auch hier ein stark gescoopter Sound oft sehr transparent und druckvoll. Jens‘ Bass hatten wir im Fundament ja schon platziert; er knurrt und bellt zudem bei 800-1000 Hz besonders schön und erhält bei 3 bis 4 kHz ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit – fertig.

Naja, oder eben nicht. Wir haben jetzt das „Frequenztetris“ so ungefähr beendet, aber t wäre nicht t, wenn der Rest des Livesounds dem Zufall überlassen wäre. In mühevoller Kleinarbeit haben Thomas und ich uns dann hingesetzt und die Gitarren auch noch an jeder Stelle perfekt ineinander verschachtelt. Wenn ich z. B. in „The Irrelevant Lovesong“ eine verzerrte Gitarre mit Tremolo spiele, dann brauche ich da Schub und Präsenz, um dem Song Druck zu verleihen. Thomas‘ leicht angezerrte, sehr echolastige Leadgitarre haben wir drum herum programmiert: Meine Gitarre hat einen ziemlichen Scoop im Sound und wirkt damit sehr groß, Thomas verziert dazwischen mit einem klaren Mittenfokus, der irgendwo zwischen U2 und Mark Knopfler ankommt.

Wenn Dominiks Streicher dazu die oberen Mitten bedienen und die Stimme ihre Räume wie oben beschrieben nutzen darf, ergibt sich etwas, das Thomas gern als „vollständig bemalte, große Leinwand“ beschreibt. Man kann alles klar sehen, keine Farbe ist verschmiert und im Zusammenspiel ergibt sich eine ungeheure Wucht.