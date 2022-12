Moog Knob Kit, Reglerkappen für Poti-Achsen

Pimp your Mavis, DFAM & Subharmonicon

Mit dem Moog Knob Kit lassen sich Synthesizer wie Mavis, DAFM, Subharmonicon und Werkstatt-01 ein wenig aufhübschen. Das Kit enthält 25 Miniversionen der Reglerkappen im Moog-Look.

Die Regler an Moog-Synthesizern haben ein unverwechselbares Aussehen. Doch bei einigen kleineren Moog-Geräten sind nicht alle Regler mit Kappen ausgerüstet. Statt dessen ragen dort nur die nackten Poti-Achsen aus dem Gehäuse heraus, wie zum Beispiel beim Sequencer des DFAM. Beim Marv ist es sogar das gesamt Panel. Zwar lassen sich diese Funktion aus so bedienen, doch so mancher User wünscht sich hier den besseren Grip einer Reglerkappe. Und wenn es nebenbei auch noch gut aussieht, umso besser.

Das Knob Kit ist nicht auf die einzelnen Synthesizer zugeschnitten, sondern enthält die feste Anzahl von 25 Stück. Somit bleiben ein paar Reglerkappen übrig, die man natürlich auch bei anderen Geräten oder Eurorack-Modulen mit den gleichen Poti-Achsen (6 mm Durchmesser, gerändelt) verwenden kann. Die Kappen werden einfach nur aufgesteckt, weitere „Montage-Schritte“ sind nicht erforderlich.

Das Moog Knob Kit ist voraussichtlich in sieben bis neun Wochen lieferbar. Der Preis beträgt 44,- Euro.

