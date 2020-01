NAMM 2020: 2hp Lunchbox Modular Systeme & 3 Neue Module

Neue süße Modular Systeme für schmale Finger

Super süß und knuffig, so ungefähr kann man das neue Lunchbox Modular System von 2hp beschreiben, das zur NAMM 2020 vorgestellt wird. Hierbei handelt es sich um ein mit Strom versorgtes 42HP Eurorack Case, das für viele Situationen geeignet ist. Die Idee war ein Case zu entwickeln, das man überall mitnehmen kann. Ins Studio, ins Flugzeug oder auf die Picnic Wiese. Das Case alleine wird es in einer Version mit und ohne Strom geben.

Das Lunchbox System wird es in vier Ausführungen geben: Picnic Basket, Synth Voice, Drum Machine, and Effects Box. Bei letzten kann man sich vorstellen was es wird, was aber Picnic Basket sein sollte bleibt bisher in Rätsel. Genaue Informationen was für Module hier verbaut sind, gibt es nicht. Diese neuen Systeme sehen sehr hübsch aus, ob sie aber praktisch und bedienbar sind ist eine andere Frage. Es wird womöglich eines nicht so einfach bedienbaren Systemen werden.

Neben dem Lunchbox gibt es auch drei neue Module zur NAMM 2020. Zum einen das 2hp Loop Modul, was ein neuer Looper ist mit bis zu 5 Minuten Audio Buffer mit 48kHz und 24bit Auflösung. Dann gibt das 2hp Comp ein neuer Compressor mit Side Chain Funktion und zum Schluss Pitch, ein neues Time-Domain Pitch Shifter mit Flutter Kontrolle.

2hp Lunchbox wird im März erwartet, der Preis ist noch nicht fixiert. Das Loop Modul wird im April kommen für $149 USD, das Comp im Mai für $129 USD und das Pitch Modul für $119 im Juni.