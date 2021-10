Native Instruments 25th Anniversary Collection: Komplete Keyboards, Maschine, Traktor

Grau oder Violet - was darf es sein?

Native Instruments feiert sein 25-jähriges Bestehen und bringt anlässlich dieses Jubiläums limitierte Versionen der beliebten Controller, Keyboards und Music Production Systeme auf den Markt. Die sechs beliebtesten Produkte des Berliner Unternehmens, allen voran Maschine und die Komplete Keyboards gibt es ab sofort in zwei neuen und limitierten Farbvariationen: Vapor Gray und Ultraviolet. Entsprechend bunt geht es aktuell auch auf der Website der Firma zu.

25 Jahre sind eine lange Zeit und Native Instruments möchte das Jubiläum nutzen um sich zunächst einmal bei allen Usern zu bedanken. Bereits im Jahr 1996 startete das Unternehmen, sorgte in den ersten Jahren für viel Furore und war maßgeblich daran beteiligt, dass heutzutage ein Großteil der User „in the box“ arbeitet.

Neben den limitierten Hardware-Geräten von

Maschine+

Maschine MK3

Komplete Kontrol S49

Komplete Kontrol S61

Traktor Kontrol S4

Traktor Kontrol X1

bietet Native Instruments auch eine sound-technische Zeitreise in Form des neuen Instruments „Twenty Five“ an. Dieses mit etlichen Sounds aus dem NI-Archiv ausgestattete Play Instrument könnt ihr euch kostenlos downloaden. Mit dabei sind bekannte Presets aus den früheren und aktuellen NI Instrumenten FM7, Reaktor, Massive X, B3 etc.

Darüber hinaus stellt Native Instruments bzw. hat in den letzten Wochen weitere neue Instrumente zum großen Sound Repertoire hinzugefügt. Sequis ist die neueste Kreation und wird als „Kreativspielplatz für akustische Pattern“ beworben. Hier könnt ihr euch ein erstes Bild davon machen.

Die Reihe der Session Gitarristen hat mit „Picked Nylon“ weiter Zuwachs erhalten und bietet laut Native Instruments den warmen, reinen Klang einer Nylon-Gitarre. Hier gibt es weitere Informationen dazu.

Weiter geht es mit „Ashlight“. Dieses Software Instrument bietet die passenden Sounds für die kalte Jahreszeit (bzw. dazu passende Tracks) und bietet etliche spielbare Texturen. Hier geht’s direkt zu Ashlight.

Ebenfalls neu: Die Expansion „Electric Touch“ und „Glaze“, das Bestandteil von NIs Play Serie ist. Die Traktor Software bekommt das Update 3.5, das u. a. ermöglicht direkt auf den komplett digitalen Katalog von Beatport und Beatsource zuzugreifen. Und das direkt von euren Decks aus.