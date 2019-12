News: Binaurales Kopfbügelmikrofon DPA 4560

Praxistipps. Am besten den Recorder auf »automatische Aussteuerung« stellen und den Recorder kurz vor der eigentlichen Aufnahme starten und in die innere Jackentasche stecken. Recorder- und Kabelberührungen vermeiden – sie werden mit übertragen!

Da der Kopf jetzt Teil des Mikrofones ist jede Kopfbewegung vermeiden! Auch hektisches Atmen, Kratzen am Kopf etc. wird sich in der Aufnahme wiederfinden (ein schönes Beispiel dazu »Barber Shop« auf Youtube).

Mit Alltagsgeräuschen anfangen. Ein schönes Beispiel wie Alltagsgeräusche zu Musik werden gibt es unter

»Sound of Kliemannsland« (Youtube) mit den Tondateien als kostenlosen Service.

Viel Erfolg und Freude mit den neuen 3D-Sounds.