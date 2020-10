News: Electro Harmonix bringen Mainframe Bit Crusher

EHX bringen ersten Bitcrusher auf den Markt

Der in unseren Augen zur Zeit beste Bitcrusher auf dem Markt – das Meris Ottobit Jr. – gibt’s bei uns am Sonntag im Test. Darüber hinaus jedoch gibt es einige Pedale dieser sträflich unterschätzten Pedalklasse, die einiges können. Dass Electro Harmonix so lange gebraucht haben, um endlich ein Bitcrusher-Pedal rauszubringen, verwundert ein bisschen – aber ist in Ordnung, Hauptsache, jetzt gibt’s endlich was – den Mainframe Bit Crusher!

Also – was macht ein Bitcrusher? Er reduziert die Bit- und Sample-Rate eures Sounds und erschafft so Arcade- und Industrial-Klangwelten, die bei guten Pedalen vor allem durch Gewährleistung einer anhaltenden, leichten Dynamik sowie gutes Tracking besticht. Wird man das vom Mainframe erwarten dürfen? Wahrscheinlich schon – EHX verstehen sich darauf, das Preis-Leistungs-Verhältnis bis zu seinen Grenzen auszumerzen. Gelingt oft, nicht immer, aber man hat beim Mainframe ein gutes Gefühl – immerhin kommt das gute Stück runter bis auf 110 Hz.

Kippschalter, eine Taste, 6 Regler: Der Mainframe bringt einiges mit sich: Bit und Sample-Rate können reguliert werden, eine separate Filter-Sektion mit Peak-Regler gibt es ebenfalls. Je nachdem, ob Ihr mit Low-Pass, High- oder Band-Pass arbeiten wollt: der Kippschalter öffnet die entsprechenden Optionen und hinzu kommt ein Regler für das Dry-Wet-Verhältnis von Clean Signal und Bitcrusher Signal. Gefällt, dürfte taugen. Preset-Optionen sind beschränkt – ein Knopf für ein Preset, darüber hinaus gibt es einen Anschluss für ein Expression Pedal. Was mir nicht gefällt: MIDI. Bitcrusher sind in Kombination mit Drum Maschinen echte Sound-Geschenke manchmal, und wenn man schon eine Filter-Sektion hat, wäre vielleicht die Möglichkeit, ihn per LFO anzusteuern die fünfzig Euro zusätzlich sicher wert gewesen. Scheint generell eine Tendenz bei EHX zu sein in jüngster Zeit: Coole Ideen, nicht 100% konsequent zu Ende gedacht. Trotzdem werden wir uns das natürlich im Detail ansehen, sobald der Moment gekommen ist.