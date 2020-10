Novation AFX Station – Synthesizer in Kooperation mit Aphex Twin

Limitierte Version der Bass Station II

Nach der von Richard D. James alias Aphex Twin entworfenen Werbekampagne zeigt Novation nun die neue AFX Station. Allerdings trifft es „neu“ nicht unbedingt, es handelt sich eher um eine alte Bekannte.

Die AFX Station ist eine limitierte Version der Bass Station II. Dieser monophone (Bass)-Synthesizer hat sich seit seiner Vorstellung 2013 zu einem modernen Klassiker entwickelt, der seitens Novation mehrfach mit Updates aufgewertet wurde. Die bekannteste Erweiterung war der AFX-Modus, der mit Aphex Twin entwickelt wurde. Dieser erlaubt die Zuweisung von verschiedenen Patches pro Keyboard-Taste, was für kreative Sequenzen und Arpeggios, aber auch für Drumkits perfekt ist. Außerdem erweiterte das Update die Bass Station II um Fixed Duration Envelopes, Extended Suboscillator Control, Oscillator Glide Diverge, Envelope Retrigger Count.

Die AFX Station gibt durch ein angepasstes Layout (das dem der Miniauflage der Warp Edition gleicht) einen einfacheren Zugang zu den Funktionen des AFX Modus, der bereits vorinstalliert ist. Außerdem sind 128 neue Synth-Patches und 7 Overlay Banks programmiert. Es gibt auch einen neuen Editor bei Novation Components, um die Overlays zu verwalten.

Die Novation AFX Station wird 378,14 Euro (zzgl. MwSt) kosten. Auf wie viele Stück die Edition limitiert sein wird, wurde nicht mitgeteilt.

Ab hier die vorherigen Meldungen:

Man konnte schon hoffen, dass diese Art von Werbekampagnen, bei denen Informationen nur scheibchenweise veröffentlicht werden, der Vergangenheit angehören. Doch Novation zieht das volle Programm durch. Nur der Name scheint durchgesickert zu sein: AFX Station.

Wie sich aus den Info-Schnipseln erraten lässt, hat sich Novation erneut mit Aphex Twin verbündet. Bereits für die Bass Station II entstand in Kooperation mit dem Electronica-Musiker/DJ das Update mit dem AFX-Modus. AFX ist eines von mehreren Pseudonymen von Aphex Twin. Dieser Modus ermöglicht in der Bass Station II ein Mapping mit unterschiedlichen Sounds pro Keyboard-Taste, was perfekt für Drumkits, FX-Sounds und experimentelle Sequenzen ist.

Seit ein paar Tagen teasert Novation nun mit Fotomontagen ein neues Produkt an. Jede nützliche Information wird dabei bewusst verzerrt, nur in Details kann man den Hauch eines Eckchens erahnen.

Aber ein Bild eines Gerätekartons (in seltsamer Position) verrät immerhin einen Namen: AFX Station. Dies ließ sich bereits auf einem anderen Teaser-Bild zusammenreimen, zumindest das scheint zu stimmen.

Außerdem kann man auf dem Karton so halbwegs ein kleines Keyboard mit 2-oktaviger Tastatur erkennen. Dies würde möglicherweise auf eine neues Version oder besondere Edition der Bass Station II hinweisen. Sofern es kein gänzlich neues Gerät ist …

Novation hat den 20. Oktober als Datum für die Bekanntgabe genannt. Erstaunlich, dass man das Synthfest UK am kommenden Wochenende nicht dafür nutzt. Wir halten euch auf dem Laufenden.