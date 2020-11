Oxi Instruments One, Step-Sequencer für CV/Gate & MIDI

128 Tasten für polyphone Sequenzen

Oxi Instruments kündigen mit One einen Step-Sequencer an, der mit 16 x 8 RGB-Tasten eine schöne (Ein)-Spielwiese für Beats, Meldodien und Chords bietet.

Oxi One versteht sich als Sequencer, der einerseits via CV und Gate analoge Synthesizer und Modularsysteme ansteuern, andererseits via MIDI (USB, TRS, BLE) auch als Eingabe- und Kompositions-Tool für Software- bzw. DAW-basiertes Arbeiten genutzt werden kann.

Der Sequencer ist mit 36 x 14 x 1,5 cm sehr kompakt und kann auch via Batterie betrieben werden.

Für die Bedienung gibt es neben dem 16 x 8-Feld dedizierte Tasten, um bestimmte Funktionen direkt erreichen zu können sowie eine 128 x 64 OLED-Anzeige und vier Encoder mit Push-Funktion.

Die RGB-Tasten sind Multitouch-fähig, erlauben Multistep-Editierung, lassen sich wie ein X/Y-Feld verwenden und nehmen Eingabe mit oder ohne Quantisierung auf.

One hat vier Modi. Der Multi-Mode kann acht Tracks mit unabhängigen Start- und End-Steps sowie Sequenz-Längen erzeugen. MIDI-Kanäle und Skalen lassen sich dabei individuell zuweisen. Im Chord-Mode lassen sich sogenannte Chord-Progressions einfach generieren, indem man Chords und Voicings aus einem gesonderten Menü auswählt. Der Mono-Mode ist für einstimmige Sequenzen mit einer visuellen Anzeige im Grid. Vergleichbare Möglichkeiten hat der Poly-Mode, nur dass sich hier bis zu acht Stimmen pro Step erzeugen lassen.

In Zukunft sollen per Update noch weitere Modi dazukommen.

Die Struktur ist in vier Sequenzen unterteilt. Es lassen sich bis zu 15 Projekte mit bis zu 16 Patterns pro Sequenz speichern, also insgesamt 960 Patterns. One kann als Live-Arranger eingesetzt, aber auch im Song-Modus betrieben werden. Die RGB-Tasten lassen sich wie ein Keyboard spielen, wobei auch ein Arpeggiator zur Verfügung steht, oder zum Triggern von Chords nutzen.

Es gibt einen Zufallsgenerator für Patterns, wobei es Einstellmöglichkeiten für Humanization, Variation, Density, Scale und Root gibt. Auf globaler Ebene kann Octave, Triggering Probability, Retriggering (Ratchets) per Zufall neu eingestellt werden.

Weiterhin sind Funktionen wie Instant Loop, Extend/Zoom, Duplicate , Move für alle Patterns sowie ein frei zuweisbarer LFO pro Sequenz vorhanden.

In der Video-Playlist werden verschiedene Aspekte von One demonstriert:

Die Sequenzen werden via MIDI oder über acht konfigurierbare und zuweisbare CV-Ausgänge und sechs Gate-Ausgänge ausgegeben, dazu kommt Sync-I/O. Für Modularsysteme sind die Ausgaben von dynamischen Envelopes, Glide, Vibrator, LFOs und Modulationen interessant.

Oxi Instruments One soll unter 600,- Euro kosten, eine genau Angabe gibt es vom Hersteller noch nicht. Zum Beginn der „Launching Campaign“ soll es ein Einführungsangebot geben, jedoch steht dafür noch keine Datum fest. Bei Interesse kann man sich in einen Newsletter eintragen.