Amiga Sampler für die DAW

Wer das Teenager-Alter – plus vielleicht ein paar weitere Jahre – bereits hinter sich gelassen hat, wird sich noch an den Commodore Amiga erinnern. Wer auf dessen speziellen Sound auch heute noch abfährt bzw. diesen für bestimmte Retro-Effektsounds benötigt, sollte sich einmal das neue PotenzaDSP Amigo Sampler Plug-in anschauen, denn dieses bringt den speziellen 8 Bit-Sound des Amigas in aktuelle Digital Audio Workstations.

PotenzaDSP Amigo Sampler, Plug-in für die DAW

Der Produzent Stekker hat sich mit der Software-Schmiede PotenzaDSP zusammengetan und das besagte Amigo Sampler Plug-in entwickelt. Bereits auf den ersten Blick wird klar um was es hier geht, die Optik lässt in diesem Fall keinen Ermessensspielraum zu – hier ist Retro und LoFi angesagt.

Zum einen könnt ihr mit dem Amigo Sampler Audiodateien in den Formaten WAV, MP3 und AIFF laden, das Plug-in rechnet diese dann auf 8 Bit und 22 kHz runter. Auch .iff-Dateien, ein altes Dateiformat des Amiga, lassen sich hiermit öffnen. Nur für den Fall, dass ihr irgendwo noch solche Dateien rumliegen habt. Alle Samples könnt ihr nach dem Laden chromatisch spielen, sowohl monophon als auch polyphon.

Über die reine Sample-Player-Funktion hinaus, bietet das Plug-in allerdings noch mehr. So könnt ihr Samples mit einer Timestretching-Funktion bearbeiten, über eine Slice-Funktion beispielsweise Drumgrooves auseinander nehmen, Akkorde spielen oder Effekte wie Reverse, Gate oder Delay hinzufügen.

Hier das Video zum PotenzaDSP Amigo Sampler Plug-in:

Einsetzen könnt ihr das Amigo Sampler Plug-in unter den Betriebssystemen macOS (ab 10.13, 64 Bit, Intel und Silicon Support), Windows (ab Version 7, 64 Bit) und Linux (ab Ubuntu 20.4, 64 Bit). Standalone funktioniert die Software nicht, es wird entsprechend eine Host-DAW benötigt, die Plug-ins in den Formaten AU oder VST3 laden kann. Das Plug-in kostet 10,- britische Pfund plus Mehrwertsteuer.