Digital Audio Workstation Update

Die schwedische Software-Firma Reason (ehemals Propellerhead) hat Version 12.6 seiner Digital Audio Workstation Reason Studios vorgestellt. Allzu viele neue Features gibt es nicht, dafür aber endlich nativen Support für Apples Silicon-Rechner.

Reason Studios 12.6, DAW Update

Bei Reason hat man sich mit der nativen Unterstützung allerhand Zeit gelassen, denn erst mit der ab sofort erhältlichen Version Reason Studio 12.6 könnt ihr die Digital Audio Workstation nativ auf Apples M1/M2-Rechnern einsetzen. Doch Reason ist da nicht allein auf weiter Flur. Wie ihr in unserer großen Kompatibilitätsliste zu den aktuellen Apple Betriebssystemen nachlesen könnt, haben zwar mittlerweile sehr viele, bei Weitem aber noch nicht alle Hersteller die Kompatibilität zu den Silicon-Rechnern bekanntgegeben. Aber letztlich ist es schön, dass Reason dies nun endlich nachgeholt hat.

ANZEIGE

Die zweite Neuerung im Rahmen des Reason Studios 12.6 Updates ist der neue Offline-Modus. Seit etlichen Jahren setzt Reason zwecks Authentifizierung auf ein Online-Verfahren, doch mit Version 12.6 gibt es nun den neuen Offline-Modus. Zwar benötigt ihr beim ersten Start (und danach in Abständen von bis zu einem Jahr) weiterhin eine aktive Internetverbindung, damit die Software authentifiziert wird, aber ansonsten läuft Reason Studios auch ohne Verbindung ins Web.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Ansonsten gibt es an neuen Features leider nichts Neues bei Reason Studios 12.6. Das Update ist für alle User kostenlos.

Reason Studios 12.6 gibt es in der Vollversion für 449,- Euro. Der Hersteller bietet diverse Upgrade-Optionen und EDU-Versionen an. Alternativ könnt ihr euch Reason+ mieten. Für 189,- Euro pro Jahr erhaltet ihr die Software plus zusätzliche Erweiterungen und Soundpacks oben drauf.