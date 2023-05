Superbooth 23: Reason Studios Objekt, Physical Modeling Synthesizer

Physical Modeling für Reason

Erst vergangene Woche haben wir über die neue Reason Studios Version 12.6 berichtet. Auf der heute gestarteten Superbooth 23 präsentiert die Software Firma eine weitere Neuheit, den Physical-Modeling-Synthesizer Objekt. Ab heute ist das neue Rack-Extension-Instrument erhältlich und am Superbooth Stand von Reason Studios könnt ihr den Synthesizer auch gleich ausprobieren.

Reason Studios Objekt, Physical Modeling Synthesizer

Bei Reason Studios Objekt handelt es sich um einen Physical-Modeling-Synthesizer, das heißt, er modelliert die Eigenschaften akustischer Instrumente und gibt dem User Kontrolle über diverse Parameter. Anstatt zwischen vorgefertigten Optionen zu wählen, kann man gezielt ins „Innere“ des Synthesizers vordringen und damit vielfältig experimentieren.

Herzstück des Synthesizers sind drei resonierende Objekte, die man sich laut Entwickler wie ein Insturment mit detaillierten Steuerungsmöglichkeiten vorstellen kann, um alles – von einer Saite oder Glocke oder etwas gänzlich Ungehörtem – erzeugen zu können. Von einer Exciter-Sektion wird das Ganze dann in Bewegung gesetzt, so dass sich das Instrument dynamisch spielen lässt. Objekt generiert alle Sounds in Echtzeit, greift also nicht auf Samples zurück.

Ab Werk ist Objekt mit 500 Presets ausgestattet, die zeigen sollen, was der Synthesizer klanglich drauf hat. Diese können als Startpunkt für die Arbeit mit Objekt dienen und beispielsweise mit Hilfe eines Randomizers von leicht bis ganz stark verändert werden.

Objekt ist nahtlos in den Reason-Rack-Workflow integriert, inklusive des bekannten Browsers oder CV- und Audiokabeln.

Hier die zwei offiziellen Videos zum neuen Synthesizer für Reason:

Reason Studios Objekt ist ab sofort zum Einführungspreis von 79,- Euro erhältlich. Im Abonnement Reason Studios+ ist der Physical Modeling Synthesizer ab sofort enthalten.