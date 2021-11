Roland Cloud Connect & Vocal Designer für Jupiter-X/Xm

Verbindung via Smartphone

Roland Cloud Connect ermöglicht eine drahtlose Verbindung von Roland Hardware-Geräten mit der Roland Cloud über Smartphone bzw. Tablet. Mit Hilfe des Wireless-Adapters WC-1, der an deinen USB-Port des Gerätes angeschlossen wird, kann über die iOS/Android-App (erhältlich via App Store bzw. Google Play) auf Sound Packs, Wave Expansions, Model Expansions und mehr zugegriffen und diese installiert werden. In der Roland Cloud befinden sich derzeit rund 30.000 Sounds, für die es eine Vorhörfunktion gibt. Alle kompatiblen Inhalte synchronisieren sich dann automatisch mit Nutzerkonto sowie dem Roland Cloud Manager auf dem Computer.

ANZEIGE

Der Roland Cloud Connect Wireless-Adapter WC-1 wird voraussichtlich im Dezember oder Januar verfügbar sein und 99,- Euro kosten. Darin eingeschlossen ist eine Cloud Membership Pro für ein Jahr.

Mit dem Vocal Designer stellt Roland eine neue Model Expansion für die Synthesizer Jupiter-X und Jupiter-Xm vor, die klassische wie auch moderne Vocoder-Klänge als auch Choir- und Ensemble-Sounds erzeugen kann. Insgesamt gibt es 26 unterschiedliche Algorithmen. Als Carrier lassen sich alle ZEN-Core Presets und User Sounds verwenden, so dass hier ein riesiges Spektrum zur Verfügung steht. Das Modulatorsignal kann über den Mikrophon- oder über den USB-Eingang eingespeist werden.

Die Extension ist für den schnellen Einstieg mit über 90 Presets ausgestattet. Die Klänge des Vocal Designers können mit beliebigen Sounds aus dem Jupiter-X/Xm gelayert werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Die Vocal Designer Model Extension ist entweder über eine Membership in der Roland Cloud oder als Lifetime Key für 149,- Dollar erhältlich.

An dieser Stelle möchten wir auf unser Gewinnspiel zum Roland Jupiter-Xm hinweisen, an dem ihr noch bis zum 14. Dezember 2021 teilnehmen könnt.