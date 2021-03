Roland JD-800 Plug-In & Model Expansion für Jupiter-X & Xm

Roland JD-800 als Zen-Core Plugin

Nach mehreren Analog-Synthesizern bringt Roland mit der JD-800 Model Expansion nun einen etwas moderneren Vintage-Klassiker als Software Plug-In sowie als Erweiterung für die Software Zenology sowie die Hardware-Synthesizer Jupiter-X und Jupiter-Xm.

Das Original: Der Roland JD-800

Der Roland JD-800 von 1991 brachte die analoge Bedienoberfläche in die digitale Welt. Im Kern war der Synthesizer eigentlich ein Rompler mit digitaler Waveforms, besaß aber ein für die damalige Zeit einzigartiges Panel mit zahlreichen Fadern, wie man es von Jupiter, Juno & Co. her kannte.

Doch die Synthese-Struktur bot intern weit mehr als nur einen digitalen Aufguss eines Analogsynthesizers. Ein Sound kann aus bis zu vier Layern bestehen, die jeweils im Grund einen kompletten Synthesizer mit Oszillator, Multimodefilter mit Tief-, Band- und Hochpass, Endverstärker und Modulatoren darstellen.

Der Roland JD-800 als Plug-In und Expansion

Die Model Expansion verfügt über den gleichen Vorrat an Digital-Waveforms und bildet laut Roland ihre originalen klanglichen Eigenheiten nach. Die Nachbearbeitung erfolgt mit Time-Variant-Filter und Time-Variant-Amplifier, die jeweils über Hüllkurven gesteuert werden. Bei den Hüllkurven kann Time und Level pro Phase eingestellt werden, was komplexere Verläufe als bei herkömmlichen ADSR-Hüllkurven ermöglicht.

Die Features des Roland JD-800 Software-Klons

Das Plug-in verfügt über zwei MFX Group-Einheiten. Innerhalb einer Group gibt es drei bzw. vier FX-Blöcke, die sich in der Reihenfolgen beliebig umsortieren lassen. Es sind über 90 Effekt-Algorithmen vorhanden, darunter auch der CE-1 Chorus, SDD-320 Dimension D, SBF-325 Flanger und mehr.

Die weiterführenden Features, wie sie das Rackmodul JD-990 bot, wurden in die JD-800 Model Expansion jedoch nicht integriert. Möglicherweise plant man dafür noch eine eigene Expansion? Eine passende AMAZONA.de-Vintage-Story zu JD-800 und JD-990 könnt ihr unter diesem Link finden.

Die Model Expansion hat verschiedene GUI-Darstellungen. Neben der großen Edit-Ansicht mit allen Synthesizer-Parametern gibt es auch eine platzsparende Keyboard-Ansicht mit nur wenigen Elementen zur Steuerung der wichtigsten Funktionen und einen separaten Browser zur Preset-Verwaltung. Das Plug-in beinhaltet die 64 originalen Presets sowie 64 Neukreationen. Natürlich lassen sich eigene Presets dazu abspeichern.

Die JD-800 VST/AU-Verison in der Roland Cloud

Die Roland JD-800 Model Expansion ist über die Rolandcloud entweder als Lifetime Key für 149,- Dollar erhältlich oder gehört zu den Abo-Modellen Pro für 99,- Dollar pro Jahr bzw. Ultimate für 199,- Dollar pro Jahr.

Bis zum 31. März 2021 kann man die JD-800 Model Expansion kostenlos testen, wenn man einen Account besitzt. Wer einen Lifetime Key kauft, erhält einen kostenlosen Ultimate-Zugang für 6 Monate dazu. Weitere Angaben zu den zeitlich begrenzten Angeboten sind im Cloud-Manger zu finden.