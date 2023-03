Roland Zenology Pro v2, Update für Software-Synthesizer

Neue Optik, mehr Sounds

Roland Zenology Pro v2 – mit dem Update wird der auf der Zen-Core-Technology basierende Software-Synthesizer in einigen Punkten modernisiert.

ANZEIGE

Es ist kein großes Update. Das Plug-in, das quasi das Software-Gegenstück zu den Workstations von Roland darstellt, bleibt unter der Haube im Großen und Ganzen gleich.

Die auffälligste Neuerung ist die Optik des Plug-ins, die einen etwas moderneren Look erhalten hat. Auf der praktischen Seite kann das User-Interface nun jedoch per ‚click-and-drag‘ in der Größe verändert werden. Außerdem wurde der Browser in das Interface nun voll integriert.

Mit Verbesserungen beim visuellen Feedback und bei der Structure-Ansicht wird die Darstellung der vier Partials übersichtlicher. Wenn mehrere Parametern in den Partials abgeglichen werden sollen, können über eine Link-Funktion die Parameter simultan editiert werden.

Mit dem Update gibt es zusätzlich zu der ohnehin schon üppigen Effekt-Sektion ein neues Reverb, das über acht unterschiedliche Algorithmen verfügt.

Das Plug-in hat mehrere neue Soundbänke erhalten, sodass jetzt mehr als 4.000 Presets und über 200 Drumkits in der Grundausstattung zur Verfügung stehen. Dieser Pool kann durch Expansions und Sound-Packs aus der Roland Cloud auf über 10.000 Presets erweitert werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Roland Zenology Pro v2 ist Teil der Roland loud-Membership Pro und Ultimate oder kann als Lifetime Key für 249,- Euro erworben werden.

Roland Cloud Zenology Pro Download Kundenbewertung: (3) 249,00 € bei

Ab hier die Meldung 25. September 2022

Mit Zenology Pro veröffentlicht Roland nun die große Version des Software-Synthesizers, was sowohl Leistungsfähigkeit als auch GUI betrifft.

Zenology Pro beinhaltet natürlich alle Standardfunktionen von Zenology: das ZEN-Core Synthese-System, das über 3.500 Patches und Drumkits, die Architektur mit bis zu vier Partials pro Sound, die Oszillatortypen PCM, VA, Supersaw, PCM Sync und Noise, 10 Filtertypen, temposynchrone Step-LFOs, 90 Effekte usw. verfügt.

Zenology Pro ermöglicht einen tieferen Eingriff in die Synthese, als es bisher möglich war und kann Sound in Custom-User-Banks erstellen, die sich dann in ZEN-Core kompatible Hardware exportieren lassen.

Von der Standardoberfläche aus kann das Edit-Fenster aktiviert werden, über das die einzelnen Funktionen erreichbar sind. Zusätzlich ist in der Pro-Version nun auch das MFX-Menü aktivierbar, das gleichzeitig mit den Edit-Funktionen sichtbar ist.

Die Navigation durch die vier Partials ist über das Structure-Fenster möglich, von wo aus auch einzelne Sektionen wie OSC, Filter etc. wiederum direkt anwählbar sind und auch stummschalten möglich ist. Die vier Partials werden darunter zusammen dargestellt, was das Editieren der Sounds erleichtert. Alternativ können alle Funktionen eines Partials angezeigt werden. Auch der Keyboardbereich der Partials lässt sich nun editieren, um zum Beispiel Key- und Velocity-Splits einzurichten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Drumkits lassen sich über Kit-View oder Pad-View selbst erstellen bzw. vorhanden Kits editieren. Die Pro-Version erlaubt sehr tiefe Eingriffe in die Kits mit detaillierten Einstellung pro Pad bzw. Drum.

Roland Zenology Pro kann über die Roland Cloud als Lifetime Key oder mit der Pro bzw. Ultimate Membership erworben werden.