Roland Juno-60 Chorus, Effekt-Plug-in

Mit dem Roland Juno-60 Chorus bringt nun auch der Entwickler des Originals selbst ein eigenständiges Plug-in dieses vor allem bei Synthesizer-Fans beliebten Stereo-Effektes aus den 80er-Jahren heraus. Natürlich im Rahmen der Roland Cloud, wo das Plug-in Bestandteil der Ultimate Membership ist oder als Lifetime-Key erworben werden kann.

Der Juno-60 Chorus war als integraler Bestandteil des polyphonen Analogsynthesizers Roland Juno-60 sehr einfach ausgestattet, überzeugte aber durch seinen warmen und runden Klang. Der Effekt passt immer, war nie zu schwach oder zu aufdringlich. Mit nur zwei Tasten ließ sich der Chorus in drei Stufen einstellen. Das war es – und das reichte auch.

Das Plug-in hat ein wenig mehr Bedienkomfort. Für den Typ gibt es die Tasten I und II. Die Taste Off wurde durch die Taste I+II ersetzt, so dass sich diese besonders beliebte Einstellung hier etwas leichter wählen lässt.

Außerdem gibt es einen Regler für Noise, mit dem sich der im Original hörbar rauschend Chorus hier nach eigenem Geschmack dosieren lässt. In der Output-Sektion kann das Dry-Wet-Verhältnis sowie der Level dann noch justiert werden.

Der Roland Juno-60 Chorus unterstützt die Formate VST3, AAX und AU (MacOS ab 10.6 / Windows ab Win7). Das Plug-in kann als Lifetime-Key für 99,- US-Dollar erworben werden oder ist Teil der Ultimate Membership für 199,- US-Dollar pro Jahr.