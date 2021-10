Roland SP-404 MKII, neue Version des Groove-Samplers

Jetzt ist er offiziell

Nach dem kürzlichen Leak wird der Roland SP-404 MKII Sampler nun auch offiziell präsentiert. Die bislang bekanntgewordenen Features bestätigen sich und das Gerät soll schon in wenigen Wochen lieferbar sein.

Der 32-stimmige Groove-Sampler verfügt über 17 dynamische Pads mit RGB-Beleuchtung und ein OLED-Display mit Waveform-Darstellung und vollständigem Menüzugriff. Dank schnellerer Start- und Ladezeiten sowie einem 16 GB großen internen Speicher soll sich auch der Workflow merklich verbessert haben.

Der SP-404 MKII kann maximal 2.560 Samples (160 pro Projekt) und eben so viele Patterns speichern. Es gibt eine Auswahl von 37 Effekten, darunter Vinyl Simulator und DJFX Looper, neue Lo-Fi-, Tape-Simulator- und Resonator-Effekte, Vocoder, Auto Pitch sowie eine Gitarrenverstärker-Simulationen für den Mic/Guitar-Eingang.

Die Sample-Bearbeitung kann in Echtzeit oder im Auto Chop-Modus erfolgen. BPM-Geschwindigkeiten werden automatisch erkannt und Samples bzw. Loops können via Resampling, inkl. Effekten, gelayert werden. Mit der Backsampling-Funktion lassen sich die letzten 25 Sekunden einer Perfomance automatisch festhalten.

Der Pattern-Sequencer besitzt eine einstellbare Quantisierung und Shuffle. Die BPM-Geschwindigkeit lässt sich für den Live-Wechseln von Pattern pro Bank festlegen. Pattern lassen sich kombinieren und über Pad-Link können bis zu vier Samples gleichzeitig ausgelöst werden.

Anschlussseitig sind zwei 6,3 mm Line-Ein-/Ausgänge, ein frontseitiger 6,3 mm Mic/Guitar-Eingang, 6,3 mm und 3,5 mm Kopfhörerausgänge und zwei 3,5 mm TRS-MIDI-Ein-/Ausgänge vorhanden. Außerdem gibt es eine USB-C-Buchse, über die auch Audio aufgenommen oder von Mobilgeräten gestreamt werden kann.

Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über USB, Powerbank, Netzteil oder 6 AA-Batterien. Für Backups, Im- und Export von Daten ist auch ein Slot für SD- und SDHC-Karten vorhanden.

Das Gerät besitzt eine abnehmbare Faceplate, die man sich mit einer selbstbedruckbaren Folie individuell gestalten kann. Eine ausführliche Anleitung dazu hat Roland online gestellt.

Für den SP-404 MKII gibt es eine Editor-Software (MacOS, Windows), mit der Sample-Transfer, Editierung, Sample-Management, Zuweisung von Pads sowie der Import von MIDI-Files und Projekten der Vorgängermodelle SP-404 SX und SP-404 A möglich ist.

Der Roland SP-404 MKII soll in Kürze verfügbar sein und wird 499,- Euro kosten.

Ab hier die Meldung vom 1. Oktober 2021

Über die Website reddit wird ein geleaktes Foto verbreitet, das den Roland SP-404 MKII zeigt. Der US-Händler Sam Ash soll das Produkt kurzzeitig online gehabt haben, aber mittlerweile ist es dort schon nicht mehr zu finden. Solche Listungen und eine Preissenkung für das Vorgängermodell (wie hier geschehen) deuten aber meist auf eine kurz bevorstehende Veröffentlichung hin.

Der SP-404 MKII ist äußerlich dem Vorgänger SP-404A recht ähnlich, aber es lassen sich auch einige Unterschiede sofort erkennen. Als erstes sind dynamische 16 Pads zum Einspielen der Samples zusehen, wo zuvor nur 12 waren. Dazu kommt eine Taste mit der Bezeichnung Bus FX.

Bei den Sample-Modes scheinen BPM Sync und Roll zwei andere Funktionen ersetzt zu haben, die möglicherweise in ein Menü verschoben wurden. Das neu designte Gehäuse scheint auch etwas schlanker geworden zu sein.

Ferner wurden einige Angaben des Leaks zitiert. Der Sampler soll einen internen Speicher von 16 GB haben, während der Vorgänger „nur“ auf SD-Karte speichern konnte. Ein Projekt kann maximal 160 Samples verwalten. Die Polyphonie soll bei 16 Stimmen liegen und das OLED-Display eine Wellenformdarstellung haben, worüber auch Edit-Funktionen vorgenommen werden können. Weiterhin wurden die Effekte Lo-Fi, Cassette Simulator und Resonator sowie Vocoder, Guitar Cap Simulator und eine Auto-Pitch Funktion für den Mic-Eingang aufgeführt.