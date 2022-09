sE Electronics T2, sE4400, Überarbeitete Studio-/Live Mikrofone

Mikrofone für Tonstudio und Bühne

Der Mikrofonspezialist sE Electronics, der u. a. schon zusammen mit Rupert Neve Mikrofone entwickelt hat, stellt zwei überarbeitete Versionen seiner Studiomikrofone vor. T2 und sE4400 sind ab sofort in einer neuen Version erhältlich.

sE Electronics T2, sE4400

Eins vorneweg: Das sE4400 – in Form des sE4400a – hatten wir bereits vor einiger Zeit im Test, sicherlich werden wir aber beide neuen Studiomikrofone von sE Electronics zeitnah testen.

ANZEIGE

Doch was haben die Entwickler überhaupt geändert? Äußerlich zunächst einmal nicht viel. Die beiden Mikrfone stecken beide in soliden Metallgehäusen, auch die Schalter und das Gitter bestehen aus robustem Metall. Die Mikrofone sollten also sowohl im Tonstudio als auch auf der Live-Bühne eine gute Figur machen. Im Rahmen des Zubehörs beider Mikrofone hat sE Electronics die Spinne verbessert, diese soll einen sicheren Halt als die vorherige bieten, was laut sE vor allem bei der Nahmikrofonierung Vorteile bringen soll.

Das sE4400 ist mit einer handgefertigten, mit Gold beschichteten Doppelmembrankapsel ausgestattet, während das T2 mit einer handgefertigten, titanbesichichteten Doppelmembrankapsel ausgeliefert wird. Mit ihrer Vielseitigkeit sollen das sE4400 und das T2 laut Hersteller für die Aufnahme von Klangquellen aller Art ausgelegt sein.

ANZEIGE

Wie bisher wird das sE4400 als werkseitig aufeinander abgestimmtes Paar angeboten. Das zuvor nur einzeln erhältliche T2 wird aufgrund der großen Nachfrage nun auch erstmals in einer abgestimmten Paar-Konfiguration angeboten. Jedes sE4400- und T2-Paar wird im Werk gründlich getestet, intern abgestimmt und klanglich angepasst, um einen nahezu identischen Frequenzgang für einen ausgewogenen und konsistenten Klang zu gewährleisten.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Das sE4400 bietet sE Electronics zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 529,- Euro an und wird mit einem Shockmount samtGewindeadapter und einem Metallkoffer ausgeliefert. Ein aufeinander abgestimmtes Pärchen zweier sE4400 bietet sE für 1.099,- Euro (UVP) an. Entsprechend mit zwei Spinnen, Adapter, in einem Koffer.

Das T2 gibt es ebenfalls zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 529,- Euro. Auch hier gehören Metallkoffer, Shockmount und Adapter zum Lieferumfang hinzu. Das Pärchen gibt es wiederum für 1.099 Euro.