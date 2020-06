Sequential schickt die Drummaschine Tempest in den Ruhestand

Aus nach 9 Jahren – und Ankündigung für „new products“

Rund neun Jahre nach ihrer Markteinführung stellt Sequential die Produktion der Drummachine Tempest ein. Doch am Horizont ist ein kleiner Silberstreif zu sehen …

Tempest war eine Gemeinschaftsentwicklung von Dave Smith und Roger Linn, damals noch unter dem Label Dave Smith Instruments. Die Maschine kombiniert auf Drumsounds abgestimmte Synth-Voices mit Samples. Leider wurde die Maschine, obwohl sie schon Jahre zuvor angekündigt war, zu früh ausgeliefert und stießt mit einem unfertigen OS auf viel Kritik. Auch mit dem Nachreichen der Updates 1.4 sowie 1.5 blieben viele Vorbehalte (in den Köpfen) bestehen, trotz der Qualitäten von Tempest. Allerdings wurde ein von Usern gefordertes finales Update nie realisiert.

Das Statement von Dave Smith zur Abkündigung enthält allerdings auch Hoffnung für die Zukunft:

“Our users have put Tempest to a lot of really creative uses over the years. But a time comes when every good instrument deserves its place in the great electronic retirement community in the sky. On the bright side, we’re as busy as ever designing new products, and we’ll be telling you about some of these in the next couple of months. So stay tuned!”

Ob sich unter den Neuigkeiten auch ein Nachfolger für Tempest oder eine gänzliche neue Drummachine befinden wird, werden wir abwarten müssen.

Wer sich jetzt für eine Sequential Tempest interessiert, kann bei Händlern noch einige vorrätige Geräte finden oder ggf. bei Sequential nachfragen.