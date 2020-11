Sinevibes Node, FM-Engine für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

4OP-Engine mit 24 Algorithmen

Sinevibes Node macht aus Korg Prologue, Miniloque XD und NTS-1 FM-Synthesizer mit vier Operatoren. Korg Opsix, 2getheraudio Opzilla, Kodamo EssenceFM, Twisted Electrons MegaFM, Electron Model Cycles – FM ist offenbar wieder schwer im Kommen.

Node stattet den digitalen User-Oszillator der Korg Multi Engine-Synthesizer mit vier Sinus-basierten Operatoren aus. Diese lassen sich mit 12 Algorithmen unterschiedlich konfigurieren. Von jedem Algorithmus gibt es eine Variante mit Self-Modulating Feedback und eine ohne, so dass insgesamt 24 Algorithmen zur Auswahl stehen.

Für die Operator 2, 3 und 4 können individuelle Frequency Ratios eingestellt werden, zusätzlich gibt es Operator Detune für Feinverstimmungen zwischen den Operatoren.

Node arbeitet mit einer Sample Rate von 96 kHz, zweifachem Oversampling und besitzt ein spezielles Filter um Aliasing-Frequenzen zu unterdrücken und so für einen sauberen Klang, besonders im oberen Frequenzspektrum, zu sorgen.

Darüber hinaus besitzt Node einen eigenen Modulationsgenerator, der in 24 unterschiedlichen Modi, wie zum Beispiel als exponentielle oder lineare Hüllkurven, Multi-Waveform LFO, Sample & Hold oder Random Triangle arbeiten kann.

Für Prologue und Minilogue gibt es 36 Patches dazu, von denen einige mit unterschiedlichen Algorithmen in diesem Video präsentiert werden.

Sinevibes Node ist ab sofort verfügbar und kostet 39,- Dollar.