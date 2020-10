Korg opsix, FM-Synthesizer nach Vorbild DX7

Wieso müssen es fixe Algorithmen sein? Ich kann es verstehen, dass es die Soundprogrammierung für nicht so erfahrene User leichter macht, aber ein 6-OP-Synth mit freier Modulationsverschaltung wie beim FM8 oder Sytrus von Image-Line wäre doch weitaus flexibler und wirklich interessant für mich.

Ein wahr gewordener Traum wäre aus meiner Perspektive allerdings eine Art Hardware-Version vom bereits erwähnten Sytrus: 6 OPs, für jeden wahlweise klassische Wellenformen (morphbar vom Sinus über Dreieck, Sägezahn und Rechteck bis zur Pulswelle, also wie bei den „Neuzeit-Moogs“), importierbare Single-Cycle-Waves (alternativ Wavescanning als ein kleines, nettes Extra) oder additive Synthese mit einstellbarem Pegel und Phasenlage je Harmonische, dazu FM mit frei verschaltbaren Modulationsverbinungen (via Modulator-Carrier-Matrix, wobei die „Zellen“, also die jeweilige Mod-Car-Verknüpfung, in der Intensität regelbar wären), drei Filtereinheiten mit diversen Typen, freie Verteilung der OPs auf die Filter, Modulatoren ohne Ende, FX-Einheit, großzügige Benutzeroberfläche, bis 2000€. Das wäre DER Übersynth schlechthin, die Eierlegende Wollmilchsau… klingt vielleicht ein wenig utopisch, aber müsste mit heutiger Technik doch eigentlich machbar sein, oder?

Jedenfalls würde so ein Synth mich wunschlos glücklich machen, ich bräuchte dann kein weiteres Gerät mehr ;-)