Softube Model 82, Plug-in nach Roland SH-101

Softube Model 82 ist ein Plug-in (64-bit VST, VST3, AU, AAX), das nach Vorbild des Roland SH-101 entstanden ist. Wie der Synthesizer-Klassiker ist auch die Emulation monophon.

Der Synthesizer SH-101 gehört zu den ikonischen Instrumenten der Dance- und Techno-Szene, wo er besonders in den 90er Jahren große Popularität besaß. Seine Klangerzeugung geht zwar über die Ausstattung der TB-303 hinaus, kann aber trotzdem als einfach bezeichnet werden. Das Plug-in bildet die Struktur des Synthesizers 1:1 ab.

Den ersten Teil einer zweiteiligen Vintage-Story zum Roland SH-101 könnt ihr unter diesem Link nachlesen und hier geht es zum Teil 2.

Model 82 besitzt einen VCO (mischbare Saw und Pulse/PWM) mit Suboszillator, Noise Generator, eine resonanzfähiges Tiefpassfilter, einen VCA und eine ADSR-Hüllkurve. Um die Hüllkurve nur für das Filter nutzen zu können, lässt sich der VCA auch mit einem Gate-Signal ansteuern.

Zwei wichtige Elemente sind der Sequencer und der Arpeggiator, die für die Ideenfindung und Performance hilfreich sind. Der Arpeggiator verfügt über die Modi Up, Down und U&D sowie eine Hold- und eine Transpose-Funktion. Der Sequencer kann ein Pattern mit 16 Noten speichern, die einfach nacheinander eingegeben werden. Sein Tempo lässt sich zum DAW-Tempo mit vier Clock-Divider-Werte in Relation setzen. Alternativ können Arpeggiator und Sequencer auch vom internen LFO angesteuert werden, womit sich das Tempo bei Bedarf über einen MIDI-Controller frei variieren lässt.

Das Plug-in ist um ein paar Funktionen gegenüber dem Original erweitert. Velocity und Aftertouch können dem VCF und dem VCA per Fader zugewiesen werden. Mit Stereo Doubling und Drive sind zwei regelbare Effekte integriert. Außerdem lassen sich drei Farben für das GUI wählen, rot, blau und grau, wobei letztere nicht so ganz den originalen Farbton trifft.

Wie auch schon bei den anderen Plug-ins der Model-Reihe gibt es zusätzlich Teile der Klangerzeugung als Module für den Softube Modular. Hier sind es fünf separate Module: VCO, LFO, VCF-VCA, FX und ENV. Damit können die Elemente nicht nur in dem System genutzt werden, sondern es lassen sich auch Strukturen realisieren, die über das Original hinausgehen, wie zum Beispiel ein SH mit drei VCOs.

Softube Model 82 ist ab sofort zum Einführungspreis von 79,- Euro erhältlich. Der reguläre Preis wird 99,- Euro betragen.

Softube Model 82 Systemvoraussetzungen

• Mac OS X 10.13 up to 12

• Windows 10 and 11 64-bit

• Mac: Intel Core i3 / i5 / i7 / Xeon / Full Apple silicon support (M1 or higher)

• Windows: Intel Core i3 / i5 / i7 / Xeon / AMD Quad-Core or newer

• Softube account

• iLok account

• Internet access for downloading installers and managing licenses

• iLok generation 2 and up, if you intend to use an iLok key for authorizing your plug-ins (note that a physical iLok USB key is not a requirement)