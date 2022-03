Sputnik Modular Variable Waveform Generator, Eurorack-Oszillator

Klassischer VCO mit Tricks

Mit dem Sputnik Modular Variable Waveform Generator meldet sich der Hersteller nach einer Pause zurück. Der Eurorack-Oszillator ist zwar eher klassisch ausgestattet, verfügt aber über einige besondere Funktionen.

Oszillator-Module gibt es eigentlich bereits mehr als genug, vor allem klassische Konzepte. Auf dem ersten Blick könnte man den Variable Waveform Genrator dort einfach mit einordnen, doch schon der Name weißt auf seine spezielle Funktion hin.

Das 18 TE breite VCO-Modul arbeitet mit einem Triangle-Core, besitzt neben den 1 V/Oct-Eingang auch Steuereingänge für lineare und exponentielle FM sowie für Hardsync. Er erzeugt Sine, Triangle, Saw und Pulse, die jeweils über einen eigenen Ausgang verfügen. Aber es gibt auch jeweils einen regelbaren Parameter mit Umschalter. Für Pulse ist es natürkc die Modulation der Pulsbreite, für die es zwei Optionen gibt. Sine kann über einen Wavefolder symmetrisch und asymmetrisch verändert werden. Bei Saw lassen sich eine Double- und einen Triple-Variante stufenlos regeln. Und Triangle kann mit Drive, wahlweise für Odd und Even Harmonics, variiert werden. Jede diese Funktionen hat einen CV-Eingang mit Abschwächer. Außerdem ist ein Suboszillator mit einem separaten Ausgang integriert, der auf eine oder zwei Oktaven unterhalb der Tonhöhe geschaltet werden kann. Alternativ kann das Modul auch in einen LFO-Modus geschaltet werden.

Der Sputnik Modular Variable Waveform Generator ist bei einigen Händlern bereits erhältlich. Der Preis ist mit 379,- US-Dollar angegeben.