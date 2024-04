Der hallige Gral - Das Strymon Big Sky MX

Das Strymon Big Sky MX Dual Engine Reverb dürfte das Wasser im Munde aller Gitarristen zusammenlaufen lassen, die auf der Suche nach dem halligen Gral sind und ihn bislang nicht finden konnten. Nun ist es da, das True Stereo Wunderwerk, das zwei Reverbs gleichzeitig abfeuern kann. Lust auf mehr? Here we go!

Was wurde über das Strymon Big Sky nicht alles geschrieben. Kaum Superlative, die ausgelassen wurden und auch ich bin den kosmischen Welten, in die mich das Big Sky geführt hat, hoffnungslos verfallen. Und jetzt gibt’s das Update, das nicht nur True Stereo beherrscht, sondern auch zwei Reverbs gleichzeitig in den Äther schicken kann, egal ob in Serie, parallel oder mit Split Audio Routing.

ONE VERB TO RULE THEM ALL – Soweit das selbstbewusste Zitat auf der Homepage. Ich weiß nicht, ob das neue Pedal jetzt auch den Mordor-Mod hat oder eine Hobbithöhle simuliert, auf jeden Fall stimmen mich die Features des Strymon Big Sky MX Dual Engine Reverb neugierig. Sieben brandneue Reverb-Algorithmen sind am Start und jede Reverb Engine hat ihre eigene Pan-Steuerung. Auch die bekannten Reverb Engines haben ein Update erhalten. Neue Impuls- und Chamber-Algorithmen machen das Big Sky MX jetzt noch flexibler, vor allem die 22 vorinstallierten Impulse Responses mit jeweils 10 Sekunden Wiedergabezeit sind wirklich ein interessantes Feature.

Wie das bei Impulse Resonses so üblich ist, kann hier jeder User, der über eigenen IRs verfügt, diese auf das Strymon Big Sky MX laden und so seine eigenen Hallwelten erstellen. Was aber zuallererst positiv auffällt, ist das deutlich gewachsene Display. War das Display des Vorgängers oftmals eher Animation zum Raten, ist jetzt mit deutlich mehr Klartext zu rechnen.

Ein vollkommen latenzfreier, analoger Dry-Pfad macht das Pedal zum idealen Begleiter für Soundfetischisten, denn das Originalsignal wird hier nicht beeinflusst. Klar wird das Strymon Big Sky MX kein Schnäppchen, wer so viel Reverb möchte, muss schon 749 € auf den Tisch legen. Dafür bekommt man aber den sprichwörtlichen, halligen Gral aufs Pedalboard. Lieferbar ist das Pedal kurzfristig, wer also den dreiviertel Tausender stecken hat, kann direkt in die Order switchen. Ich schätze, dass das Gerät vor allem in Studios Verwendung finden wird und hoffe auf eine zeitnahe Veröffentlichung eines Plug-ins. Mit dem Big Sky der alten Generation hat Strymon ja beeindriúckend bewiesen, dass das Plug-in der Hardware in nichts nachsteht.

