SynthR10, Prototyp eines 10-stimmigen Synthesizers

Erster Ausblick auf den Polysynth

Hinter dem Label SynthR steht der französische Entwickler Remy Wasselin, der seine Synthesizer weitestgehend in Handarbeit und nur auf Anfrage produziert. Auf dem diesjährigen Synthfest France stellte er den Prototypen des SynthR10 vor.

SynthR10, polyphoner Analog-Synthesizer

Die bisherigen Synthesizer SynthR3 und SynthR4 werden nicht mehr produziert. Stattdessen steht nun das neue Projekt SynthR10 an. Mit dessen Fertigstellung ist aber nicht vor Ende dieses Jahres zu rechnen und die ersten Modelle werden erst 2025 verfügbar sein.

ANZEIGE

Die Zahl 10 im Namen des analogen Synthesizer steht einerseits für die Polyphonie, aber andererseits auch für Inspirationsquelle, nämlich der Sequential Prophet-10 (die neue Version). SynthR10 ist allerdings flexibler, insbesondere was die Modulationsmöglichkeiten betrifft. Und so wird der SynthR10 klingen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Schaltung des Synthesizers ist analog aufgebaut und arbeitet mit SSI- und AS-Chips, wie sie auch schon beim SynthR4 zum Einsatz kamen. Es gibt zwei VCOs, bei denen Sine/Triangle, Saw und Pulse gemischt werden können. Im nachfolgenden Mixer kommen ein Suboszillator und Noise hinzu.

Die VCOs können in zwei Filter geroutet werden. VCF1 ist ein Tiefpass, VCF2 ein Multimode-Filter. Man hat die Wahl, die Oszillatoren jeweils in ein oder beide Filter zu schicken, die parallel oder auch seriell geroutet sein können.

ANZEIGE

Neben zwei Hüllkurven, eine globalen LFO und einem per-Voice LFO kann auch VCO als Modulator genutzt werden. Außerdem wird das Desktop-Gerät auch polyphonen Aftertouch verarbeiten können.

SynthR10 ist mit dem gleichen DSP für Effekte ausgestattet, wie er auch im SynthR4 verwendet wurde, allerdings wird es neue Algorithmen geben, die jedoch noch nicht implementiert sind. Die Effektparameter werden modulierbar sein.

Soweit zum derzeitigen Stand des SynthR10. Die Fertigstellung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, die gezeigte Bauform ist nur provisorisch und der Preis kann jetzt nur grob mit ca. 4.500,- Euro abgeschätzt werden.

Hier noch das Video, dass von Synthanatomy auf dem SSF aufgenommen wurde: