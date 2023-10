TC Electronic 2290 P Dynamic Delay im Pedalformat

Das legendäre TC 2290 im Pedalformat

Das TC Electronic 2290 – Was soll man da noch schreiben, was nicht schon geschrieben wurde? Richtig: Es ist jetzt auch im Pedalformat erhältlich und kann problemlos auf dem Pedalboard mitreisen. Und das ist schon eine kleine Sensation, wie ich finde. Den Sound des TC Electronics 2290 hat wohl jeder schon gehört, bewusst oder unbewusst. Kaum ein Gerät hat einen solchen Legendenstatus erreicht und war in so vielen Racks der Profis auf der Bühne und im Studio zu finden. Mein persönlicher Erstkontakt war ein Konzert von Roger Chapman in der Stadthalle Kassel, Gitarrist Geoff Whitehorn hatte das spacig wirkende Gerät in seinem Rack und feuerte seine Volume Swell Licks mit einem punktierten Achtel-Delay aus eben jenem Gerät ins Publikum…

TC Electronic 2290 P Dynamic Delay

Im Vergleich zum Original im 19″-Format verfügt das TC Electronic 2290 P Dynamic Delay trotz der übersichtlichen Größe über ein paar sinnvolle Neuerungen, so wurde etwa die Tap-Tempo-Funktion verbessert und kann nun nicht mehr nur global angewendet werden, das Dry und Wet-Signal werden getrennt voneinander zur Bearbeitung freigegeben und ein für Gitarristenbedürfnisse ausgelegter Effektloop wurde integriert. Die Optik des Pedals ist erfreulich nah an der des alten Kultgerätes mit den schwarzen Tastern und den roten 7-Segment-LEDs.

Neben kristallklaren Delays war das TC 2290 auch bekannt für seine Ducking-Funktion, die das Effektsignal während des Spiels regelbar unterdrückt, um den Effekt dann erst in den Spielpausen so richtig rauszulassen. Dank umfangreicher Modulationsmöglichkeiten waren und sind auch noch weitere Effekte möglich, Chorus, Flanger, Tremolo, Vibrato, Phaser, Panning, und Compression stehen auf dem Speiseplan für Feinschmecker.

Mittlerweile zum Standard gehört auch die Editing-Möglichkeit via Smartphone, Tablet oder Rechner, hierzu verfügt das TC 2290 P über eine USB-C Schnittstelle und die unvermeidbare, kostenlose App. Das Gerät arbeitet in True Stereo und verfügt dementsprechend über zwei Eingänge. Ein externes Pedal zur Echtzeit-Parametersteuerung kann ebenfalls angeschlossen werden.

Wer das TC Electronic 2290 P Dynamic Delay auf sein Board packen will, muss 359 € auf den Tisch legen. Das erscheint mir, angesichts der Möglichkeiten und Sounds des Pedals, mehr als angemessen. Als prominente User des 2290 P haben sich bereits Steve Lukather, Doug Aldrich, Stephen Carpenter und Richard Fortus geoutet.

Wer mag, kann hier das originale Commercial von 1985 sehen: