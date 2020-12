Test: AKAI Force V3.06, Music Production Studio

Fetter Synthesizer und tolle Ableton Integration

Seit unserem ersten Test der Force hat AKAI regelmäßig Updates nachgelegt und so die Funktionen des Music Production Studios erweitert. Neben der Möglichkeit, im Ableton Live Stil Musik zu produzieren, ist es auch möglich, zu samplen und zu sequenzieren. Außerdem verfügt Force über Effekte und Instrumente – und da hat AKAI kürzlich kräftig nachgelegt.

Das Erscheinen der Akai Force

Im Frühjahr 2019 erschien die Akai Force. Über dieses Instrument wurde spekuliert wie über kein anderes, und die Erwartungen wurden… zum Teil erfüllt. Was ich damals mit der Akai Force erlebt habe, könnt ihr in meinen ersten Testbericht nachlesen. Ehrlich gesagt, war ich danach nicht mehr sonderlich optimistisch, dass die Akai Force noch abheben wird. Zu meiner Überraschung hat Akai aber nicht nachgelassen und kontinuierlich die Software verbessert.

An der Hardware gab es nie etwas auszusetzen. Ein gut lesbares Touchdisplay, super Pads und anständige Regler. Wenn man das Instrument berührt, spürt man sofort, dass die Force hochwertig verarbeitet ist. Musiker arbeiten aber auch mit der Software und diese sollte am Erscheinungstag „solidrock“ sein. Leider war das mit der Force aber nicht der Fall. Viele Funktionen waren angekündigt, aber beim offiziellen Release noch nicht implementiert.

Mit dem Erscheinen der Version 3.06 macht ein erneuter, genauerer Blick auf AKAIs Force Sinn. Der große Aufhänger ist natürlich der Drumsynthesizer, aber ich werde auch auf die Entwicklung der Force eingehen, die sie im Laufe der Jahre durchgemacht hat. Hoffentlich ist die Akai Force endlich die Workstation, die sie schon von Anfang an sein sollte!

Updaten der Akai Force auf Version 3.06

Mein Force-Testgerät verfügt über die Version 3.0. Da wird es mal wirklich Zeit für ein Update ! Der Installer lässt sich von der Akai Website herunterladen. Hierfür ist noch nicht einmal ein Login notwendig. Um das Update durchführen zu können, muss die Force mit dem Rechner verbunden und im Menü der Update-Modus aktiviert werden. Diese Schritte werden während der Installation genau erklärt. Einfach und unproblematisch ist die Version 3.06 somit schnell auf der Force installiert.

Der erste Eindruck der Akai Force 3.06

Auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert. Das Menü sieht noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung behalten habe. Ich habe aber das Gefühl, dass alles flüssiger funktioniert. Es fühlt sich alles geschmeidiger und ausgereifter an. Auch scheint mir das Menü aufgeräumter und strukturierter. Obwohl ich schon länger nichts mehr mit der Force zu tun hatte, fällt es mir auf Anhieb leicht, mit ihr zu arbeiten.

Nach Antesten der Demos habe ich erstaunlicherweise das Gefühl, dass die Force viel besser groovt. Dieser Eindruck wurde später bestätigt, als ich selber einige Aufnahmen durchführte. Es swingt, es groovt. Ebenso habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass die Bedienung hakt.

Offensichtlich hat Akai eine Menge Verbesserungen im Workflow durchgeführt. Intuitiv drücke ich die richtigen Tasten oder richtigen Stellen im Touchdisplay, um die gewünschten Funktionen aufzurufen. Die Workflow-Verbesserungen spürt man auch im Display. Damals unterstellte ich diesem, nicht so performant zu sein wie das eines iPads, denn um mit einem Touchdisplay Musik in Echtzeit machen zu können, muss es schnell und reaktiv sein. Nun fühlt sich das aber deutlich besser an.

Wie man weiß, hat Akai seinen ganz eigenen Weg, mit seinen MPCs und der Force Musik zu machen. In diese Arbeitsweise muss man sich zunächst einfinden, und dieser notwendige Prozess fällt viel leichter, wenn die Hardware ihren Job richtig gut macht. Hier stellt sich mir wieder die Frage: Warum nicht gleich so?

Die Integration von Ableton Live in die Akai Force

Wer kommt heute noch an Ableton Live vorbei? Vermutlich kaum jemand. Meine hauptamtliche DAW ist zwar weiterhin Logic, aber auch ich habe für Testzwecke und aus Aktualitätsgründen zumindest eine aktuelle Version von Live Lite auf meinem Rechner installiert.

Die Kompatibilität mit Ableton Live wurde von AKAI von Anfang an versprochen, doch umgesetzt wurde es in Version 1 der Force leider nicht. Das war eine große Enttäuschung, weil dieses Feature am meisten neugierig machte. Das Versprechen wurde in späteren Updates umgesetzt und soll auch hier nicht unerwähnt bleiben.

Um die Akai Force als Ableton Live Controller zu nutzen, muss die Force zunächst in ein Netzwerk eingebunden werden, dazu steht WLAN und LAN zu Verfügung. Beide waren in Version 1 nicht vorhanden und deswegen war es unmöglich, eine Verbindung zum Rechner herzustellen. Das funktioniert nun allerdings ohne Probleme.

Im nächsten Schritt wird die „Akai Network MIDI Software“ benötigt, die zum Download auf der AKAI-Website bereitsteht. Wenn im Menü der Force „Live Control“ aktiviert wurde, kann man eine Ableton Link-Verbindung herstellen. Hierbei handelt es sich um ein Protokoll, mit dem Live mit anderen Gerätschaften synchronisiert werden kann.

Im Prinzip funktionieren die Taster nun wie die der Akai APC MIDI-Controller Serie, die extra für Live entwickelt wurden. Die Regler der Force sind standardmäßig auf die Lautstärke der Tracks von Live eingestellt. Das Besondere an der Synchronisation ist, dass Ableton Live nun auch auf dem Touchscreen dargestellt wird und von dort auch bedienbar ist. Die Zusammenarbeit zwischen Live und der Force läuft spitzenmäßig, da gibt es nichts auszusetzen.

Importieren von Ableton Live Projekte in die Akai Force 3.06

Es soll nun endlich möglich sein, Ableton Live Projekte in die Force zu importieren, aber natürlich ist Ableton Live nicht direkt in die Akai Force implementiert. Die internen Effekte und Instrumente von Live können entsprechend nicht in die Force importiert werden, geschweige den VSTs.

Allerdings ist die Force aber in der Lage zu erkennen, ob es sich um Instrumente aus dem Drumsampler Impulse oder dem Simpler/Sampler handelt. Die Samples dieser Instrumente werden in der Force korrekt zugeordnet und wiedergegeben. Selbstverständlich funktioniert die Wiedergabe nur ohne spezielle Einstellungen der Ableton Instrumente.

Filtereinstellungen werden nicht übernommen. Das liegt daran, dass der Sampler in Live anders aufgebaut ist als der Sampler von Akai. Um klangspezifische Einstellungen zu reproduzieren, muss man auf die internen Möglichkeiten der Akai Force zurückgreifen. Je weniger Einstellungen die Sounds der Ableton Instrumente haben, desto einfacher können sie in der Force reproduziert werden. LFO und Filterorgien müssen beispielsweise nachgebaut werden.

Trotzdem: Es ist einfach genial, dass dies so einfach funktioniert und man tatsächlich in die Lage versetzt werden kann, Ableton Live Tracks ohne einen Laptop auf der Bühne präsentieren zu können.

Gewiss können viele Grooveboxes und Workstations Audiospuren importieren. Das der ganze Aufbau einer Ableton Live Session und eines Ableton Live Arrangement nahezu 1:1 importiert werden kann, grenzt aber an ein Wunder. Das geht weit über das Arbeiten mit Stems hinaus, weil MIDI-Noten, Arrangement, Loop-Points, Pitch etc. von der Force übernommen werden können.

Natürlich kann die Live Session mit den Force Möglichkeiten weiter bearbeitet werden. Man kann aber nicht erwarten, dass die Force auch Synthesizer und Effekte von Ableton Live übernimmt. Dazu müsste Ableton Live in Hardware gegossen werden, aber in dieser Frage verfolgen Ableton und AKAI eindeutig unterschiedliche Konzepte. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt: Je mehr Audio vorhanden ist, desto besser klappt es mit der Kompatibilität.

Der Drumsynthesizer der AKAI Force 3.06

Bis jetzt wurden nur Updates besprochen, die sich seit der Version 1 ergeben haben. Alle Updates sind bemerkenswert und machen die AKAI Force zu einem Instrument, das wirklich jeden Cent wert ist.

Doch der Höhepunkt des neuen Update 3.06 ist der Drumsynthesizer. Dabei handelt es sich nicht um einen Sampleplayer, sondern wirklich um einen Drumsynthesizer.

Dieser Synthesizer kreiert fette elektronische Sounds, die an die analogen Klassiker erinnern. Er ist aber auch in der Lage, moderne und aktuelle Sounds zu kreieren. Sounds aus den 8 Kategorien Kick, Snare, 2 Hihats, Clap, Tom, Percussion und Crash können ausgewählt werden, und jeder Sound verfügt über Parameter, um ihn zu modulieren. Die Parameter sind pro Modul unterschiedlich gewählt, damit der jeweilige Sound bestmöglich eingestellt werden kann.

Die einzelnen Sounds werden in einem eigenem Fenster dargestellt. Jedes Drum-Modul verfügt über drei Fenster. Im ersten Fenster wird der Sound moduliert. Mit den anderen beiden Fenstern werden Transient, Distortion, EQ und Compressor eingestellt. Diese Werkzeuge eigenen sich natürlich hervorragend, um die Drumsounds zu schärfen und fetter zu machen.

Die Durchsetzungskraft einer 808 oder 909 Bassdrum lebt nicht nur durch das Design von Roland, sondern wird auch durch externe Kompressoren erzeugt. Es ist daher ein logischer Schritt, diese Effekte auch hier einzubauen. Ein EQ ist natürlich notwendig, um Frequenzen abzuschwächen oder zu schärfen, damit sie mehr Durchsetzungskraft in einem Arrangement erhalten.

Distortion zerrt die Drums an und ist sehr wichtig für alle Spielarten der elektronischen Musik, wie Hardcore, Electro oder Gabba. Das Anzerren spendet den Sounds aber auch Schmutz und eine gewisse Schärfe, die kaum mit EQs zu erreichen sind. Die Transienten zu modulieren spendet den Sounds mehr Durchsetzungskraft. Sie erhalten mehr Attack und setzen sich damit besser im Arrangement durch. Praktischerweise können diese Effekte mit Buttons neben dem Sound aktiviert werden.

Der Drumsynthesizer liegt auch als Multiinstrument vor. Wenn für jeden Sound eine neue Spur geöffnet werden müsste, wäre ein Arrangement in der Force sehr schnell unübersichtlich. Das Multiinstrument hat den Vorteil, dass die Noten für jedes Modul in eine Spur geschrieben werden können.

Es gibt aber auch gravierende Unterschiede zu den einzelnen Modulen. Um die Lautstärke der Sounds zu regeln, stellt AKAI ein Mixer zur Verfügung, der mit dem Touchscreen wirklich sehr gut zu bedienen ist. Auf einer weiteren Seite findet sich eine Matrix, mit der die oben beschriebenen Werkzeuge aktiviert und deaktiviert werden können.

Die AKAI Force verfügt natürlich über Effekte, aber dem Multinstrument wurden trotzdem noch Delay, Diffuser und Reverb spendiert. Obwohl AKAI diese Effekte selbst Send Fx nennt, sind sie Teil des Multiinstrumentes. Für diese Sends gibt es eine zusätzliche Page, mit der die Effektstärke für jeden einzelnen Sound eingestellt werden kann.

Sound und Bedienung des Drumsynthesizers

Der Drumsynthesizer der Force hat richtig Punch und macht echt einen mega fetten Sound. Meine Bedürfnisse als Elektroniker werden hundertprozentig befriedigt! Mit dem Multiinstrument und seinen Effekten alleine kann perfekter Tool-Techno produziert werden. Es braucht wirklich nichts anderes mehr! Dabei musste ich die ganze Zeit an Decks, FX & 909 von Richie Hawtin denken. Hawtin brauchte 1999 aber eine Tonne Outboardgear, und unsereins kann das nun alles „in the Box“ erschaffen.

Ich finde es übrigens sehr löblich, dass AKAI nicht zu viele Presets für den Drumsynthesizer mitgeliefert hat, denn so wird man animiert, seinen eigenen Sound zu kreieren. Aber keine Sorge: AKAI wäre nicht AKAI, würden sie den Musiker nicht mit Drumsounds der aktuellen Stilrichtungen versorgen: die Techno Drums pumpen und die Sounds aus dem Hip-Hop Genre werden ihrem Namen voll gerecht. Die Sounds wurden wirklich sehr geschmackssicher programmiert.

Natürlich kann man einen Beat einfach einklopfen, aber so richtig viel Spass macht der Drumsynthesizer mit dem internen Step-Sequencer. Die Programmierung findet natürlich per Lauflicht über die Buttons der AKAI Force statt. Diese Ansicht hat aber noch mehr zu bieten: Die obersten vier Reihen sind für die Steps vorgesehen, und links unten sind 2×4 Buttons für die Soundauswahl des Mulitinstruments reseviert. Das ist super, weil man während der Aufnahme zwischen verschiedenen Sounds switchen kann, ohne die Aufnahme unterbrechen zu müssen. Natürlich wurden den Sounds unterschiedliche Farben zugeordnet.

Rechts daneben findet sich ein 4×4 Raster, mit dem man die Velocity jedes einzelnen Sounds bestimmen kann. Einfach Velocity auswählen und dann Steps setzten. So erzeugt man unglaublich abwechslungsreiche Patterns. Die Velocity Stärke erkennt man auch an farblichen Abstufungen, von gelb (schwach) bis rot (stark). So macht Step-Sequencing einfach höllisch viel Spaß.

Kleiner Tipp: während der Aufnahme in die Echtzeitaufnahme wechseln und den Arpeggiator aktivieren. Da geht die Sonne auf.

Effekte

Die Effekte der Force sind wirklich perfekt auf den Drumsynthesizer abgestimmt, weil sie die Sounds und Rhythmen in idealer Weise verbessern. Delay, Diffuser und Reverb bringen natürlich noch mehr Rhythmus und Bewegung in einem Raum. Besonders das Delay wirkt sich äußerst positiv auf Hihats aus. Der Effekt klingt nach extrem groovig programmierten Hihats, obwohl sie nur mit Delay verfeinert wurden. U.a. finden sich hier auch außergewöhnliche rhythmische Muster, wie 5/8, 5/4 oder 7/8.

Reverb und Delay verfügen über Filter. Vom Reverb sollte man sich nicht zu viel versprechen, aber mit ihm sind alle Effekte möglich, die man für Drums braucht: die verhallte Bassdrum im Break beispielsweise, oder Kombinationen aus Hall und Delay für Dub-Tracks.

Wenn man die Effekte moduliert und Variationen der Patterns erstellt, ist man in der Lage, allein mit der Drummachine extrem abwechslungsreiche Musik zu erzeugen. Wirklich sehr gut gemachter Tool-Techno, zum Mixen und Tanzen perfekt geeignet. Das funktioniert selbstverständlich mit jeder anderen Musik, die rhythmusorientiert angelegt ist.

Aufgrund der Möglichkeiten des EQ, Kompressors und Distortion kann der Sound so angepasst werden, dass er sich auch im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten gut durchsetzen kann.

AKAI hat sich sehr viel Mühe gegeben, die Sounds zu benennen und sie mit Bildern auch graphisch darzustellen. Dabei stört mich nicht mal, dass dieser elektronische Sound mit akustischen Instrumenten bebildert wird. Es werden tatsächlich Abbildungen von einem Schlagzeug gezeigt. Das spielt aber keine Rolle mehr, wenn man zum ersten Mal mit dem Sound aus den Speakern konfrontiert wird, weil er so cool ist.

Doch was stört mich? Jeder der acht Sounds des Mulitinstruments wird auf einer Seite dargestellt und jeder Sound wurde individuell benannt. Wenn man nun von der Kick zur Snare wechselt, muss ein neues Fenster aufgerufen werden, aber da steht nicht Snare, sondern 2 Drumsynth und dieses Spielchen läuft bis 8 Drumssynth. Mit der Zeit hat man sich die Platzierung der Sounds gemerkt, aber anfangs ist das eine echte Fummelei. War jetzt die Tom auf der 7 Drumsynth Page oder 5 Drumssynth Page? Tatsächlich ist es die Page 6.

Ich hoffe, dass AKAI das bald ändert und die Seiten mit den jeweiligen Namen der Sounds benennt. Dann wird man ohne nachzudenken auf die Tom oder das Crash zugreifen können.

Beispielsounds

Da es sich um ein Update-Test zur Force handelt, habe ich mich bei den Soundbeispielen auf den Drumsynthesizer fokussiert. Dabei wurde nur der Sequencer und Arppegiator der Akai Force und die internen Möglichkeiten des Drumsynthesizers genutzt.