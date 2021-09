Test: Arturia SQ80 V, Software Plug-in der Ensoniq ESQ-Serie

Hundertprozentig linientreu?

Arturia SQ80 V – eine echte Überraschung!

Zunächst kam das Plug-in recht überraschend, als ein relativ obskurer Twitch-Streamer (210 Follower und noch obskurerer YouTuber ca. 70 Follower, keine Videos) in einem seiner Beat-Bau-Tutorials wie beiläufig ein Plug-in aufmacht, das sich als Arturias Plug-in-Version des Hybridsynths ENSONIQ SQ80 entpuppt.

Das Video ist nun nicht mehr abrufbar. Wir haben allerdings das Plug-in vorab zum Test erhalten und bekamen außerdem die Möglichkeit, ein Interview mit Rainer Buchty zu führen, der auch eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des bisher einzigen Freeware-Plug-ins des ENSONIQ SQ80, dem SQ-8L, spielte. Rainer gilt zudem seit vielen Jahren als die Koryphäe für die Serie der Ensoniq Synthesizer. Auf seiner Website befinden sich viele Artikel für Reparaturen und Modifikationen, die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Röchelnde Aspirationen

Wie Rainer bestätigte, sind die beiden Ensoniq Klassiker SQ80 und ESQ-1 grundlegend identisch, bis auf Diskettenlaufwerk und Tastatur, den zusätzlichen Waves und den damit einhergehenden Unterschieden im Betriebssystem. Was ich persönlich am meisten am Ensoniq SQ80 mag, ist die Kombination einer echt polyphonen Filtersektion (je eines für eine der acht Stimmen) mit den doch sehr rauen 8 Bit Wavetables. Und obwohl die Sounds für einen Wavetable multigesampelt wurden, hört man das sowohl in den sehr tiefen als auch den sehr hohen Lagen – und genau das gefällt mir auch so.

Vor allem für düstere 80er-Pads in Stil eines John Carpenter (der nachweislich für die Soundtracks seiner bekannten Filme eben auch den SQ80 zum Einsatz brachte) ist der Hybrid hervorragend geeignet, und genau hier wird mir der Arturia SQ80 V beweisen müssen, dass er der Hardware Paroli bieten kann.

Installation des Arturia SQ80 V

Wie heute üblich, muss man zur Installation ein Call-Response-Verfahren zur Aktivierung vornehmen. Angenehmerweise installiert sich das dafür erforderliche Arturia Software-Center still im Hintergrund. Der Arturia SQ80 V ist ausschließlich als 64 Bit Plug-in erhältlich und kommt für macOS in den Variationen AU, VST (2.4 und 3.0) und AAX sowie einer Standalone-Version. Für Windows fällt die AU-Variante natürlich weg, dafür kann man VST 2.4 und 3.0 getrennt installieren. Beim ersten Aufruf wird dann die Aktivierung direkt über das Plug-in durchgeführt.

Der erste Eindruck vom Arturia SQ80 V

Obwohl man mit dem Arturia SQ80 V keine 1:1-Umsetzung zu sehen bekommt, wurde die Ästhetik des Originals gut getroffen und hilft beim Eintauchen in den Geist der 80er. Das Interface lässt sich in der Größe von 50 % bis 200 % anpassen, wobei 100 % einer Größe von 1600 x 650 Pixeln entspricht.

Der Arturia SQ80 V ist in vier Bereiche eingeteilt: Instrument zeigt den Synth mit der Tastatur sowie Mod- und Pitch-Wheel. Die wichtigsten Parameter wie Level und Tuning können hier geändert werden, aber auch der Arpeggiator befindet sich hier. Dieser wartet mit den üblichen Patterns auf, worunter „Ordered“ eine besondere Erwähnung findet, denn hier werden die Töne der Reihenfolge ihres Greifens nach abgespielt. Auch die inzwischen zum Standard gehörende Unison-Funktion findet man hier.

Eine detaillierte Bearbeitung ist im Synthesis-Bereich möglich. Und obwohl auch hier die Farbgebung an die des SQ80 angepasst ist, wirkt es hier doch recht modern.

Die Effekt-Sektion bietet vier Slots, von denen jeder mit einem von 15 Effekten belegt werden kann, die Effekte können dann parallel oder seriell verschaltet werden. Natürlich ist auch das eine Neuerung des Plug-ins – der SQ80 hatte keinerlei Effekte, sieht man mal von Trickserien mit der Hüllkurve ab. Positiv möchte ich hervorheben, dass zumindest einige der jeweiligen Effektparameter sich auch mit den Hüllkurven und anderen Modulatoren beeinflussen lassen. So können die Effekte dynamisch in ein Patch eingeflochten werden.

Die Library-Sektion rundet das Bild ab. Hier können auch die Sysex-Files sowohl vom SQ80 als auch vom ESQ-1 eingelesen werden. Diese werden dann in einer Bank hinterlegt, deren Namen sich nach dem Ordner richtet, aus dem das Sysex-File importiert wurde, das sorgt für Klarheit.

Selbst diese kleine Übersicht macht einem schon klar: Arturia hat beim Arturia SQ80 V nicht ausschließlich auf eine Emulation gesetzt, sondern auch zeitgemäße Erweiterungen eingebracht, die man eigentlich auch schon erwartet. Diese Tendenz zeigt sich in weiteren Details, auf die ich zunächst eingehen möchte.

Arturia SQ80 V – auf gleicher Wellenlänge der Vorbilder

Das Detail, das mich am meisten beeindruckt hat, ist die Auswahl der Wavetables. Damit meine ich jetzt nicht den eigentlichen Vorgang des Auswählens einer Wellenform – dieser ist über ein Scroll-Menü, das immer nur sechs Einträge zeigt, recht mühsam. Ich meine damit, dass neben allen Wavetables des SQ80/ESQ1 auch alle Wavetables des ENSONIQ VFX enthalten sind. Es wurde sogar an die berüchtigten „Hidden“-Waveforms gedacht, die man über ein OS-Upgrade auf dem SQ80/ESQ1 freischalten kann. Dabei handelt es sich aber selten um musikalisch brauchbare Wellenformen, da einfach der ROM-Speicher des OS ausgelesen wird, um die Wellen zu erzeugen – für Noise-Experimente aber von unschätzbarem Wert!

Wo Licht, da auch Schatten – das gilt bei den Details auch für den Arturia SQ80 V. Eine sehr interessante Eigenschaft des SQ80 wurde offensichtlich nicht nachgebildet, obwohl sie meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil der Eigenart des Synths ist: die Stimmverteilung. Schaltet man ein Preset um, während der SQ80 Noten empfängt, so bleiben die Sounds des alten Presets solange erhalten, bis mit dem neuen Preset die gesamte Polyphonie ausgeschöpft wird. Vor allem mit einer kreativen Auswahl an Presets, die man hintereinander über Program-Change aufruft, lassen sich so erstaunliche Ergebnisse erzielen, so dass sich der SQ80 nach mehr als nur acht Stimmen anhört.

Ebenfalls befremdlich fand ich die Entscheidung, dem Arturia SQ80 V nur eine maximal sechzehnfache Polyphonie zu spendieren. Im 8-fachen Unison-Mode schrumpfen diese dann bis auf zwei Stimmen zusammen. Und das, obwohl der CPU-Verbrauch unter Reaper 6 mit einem 2014 MacMini gerade mal um die 3 % anzeigt. Je nach FX-Einsatz kann das aber auch durchaus mal auf 10 % ansteigen.

Aufgebohrt wurde auch der DCA4, der für das Final-Volume zuständig ist. Im Synth kann man hier über ENV4 und einem weiteren Modulator die Ausgangslautstärke und -panaorama bestimmen, dabei werden die beiden Quellen miteinander multipliziert. Der Arturia SQ80 V bietet hier die Möglichkeit, die beiden Quellen auch anders mit einander zu verquicken. Zur Verfügung stehen: Multiply, Diff, Divide, Crossfade, Lag und Sum.

Das Filter – Chapeau!

Bass erstaunt war ich über das Filter. Nach einigen Tests muss ich sagen, dass bei der offensichtlich schwierigsten Aufgabe, nämlich das analoge Filter zu simulieren, ganze Arbeit geleistet wurde. Es gab Patches, da fiel es mir extrem schwer, einen gravierenden Unterschied herauszuhören. Wenn überhaupt hatte das Filter des Arturia SQ80 V etwas mehr Bassanteil.

Bis hierher hat Arturia mit dem Arturia SQ80 V augenscheinlich vieles richtig gemacht. Klang getroffen, sinnvolle Erweiterungen wie Effekte und neue DCA4-Modes. Allerdings auch die angesprochenen Versäumnisse. Und deswegen auch nun zum Vergleich mit meinem ESQ-1.

Vergleich zum Original: Ensoniq SQ80

Dafür habe ich größtenteils einige Presets genommen, die ich irgendwann einmal selber erstellt oder manipuliert hatte. Bei diesen, so bilde ich mir ein, hatte ich die Besonderheiten dieses Synths in den Vordergrund gestellt. Ohne weiteres Umschweifen also die Beispiele. Ich habe einfach die Sysex-Datei in den Arturia SQ80 V importiert und ESQ-1 und Arturia SQ80 V mit den identischen MIDI-Daten gefüttert.

Was mir bereits nach diesen wenigen Vergleichen auffällt: Ja, der Grundcharakter des SQ80 ist wunderbar getroffen worden. Und nein, die Presets klingen nicht absolut identisch, obwohl das vom jeweiligen Preset abhängt.

Beim Beispiel „PI+ST“ fehlt z. B. die komplette Synth-Wave, obwohl sie korrekt ausgewählt wurde. Zunächst dachte ich, da sei bei der Konvertierung der Hüllkurven-Parameter etwas schiefgelaufen. Dann dämmerte es mir: Da der Arturia SQ80 V keinen Multimode kennt, kennt er auch weder Layer- noch Split-Modes. Ist ein Preset also mit einem anderen gelayert, so muss man sich das mit einer zweiten Instanz des Plug-ins selber zusammenstricken. Wenigstens ein Hinweis beim Import wäre hier nett gewesen.

Das machte die Klangvergleiche auch schwerer, da man dann auch manuell die Lautstärken der eigentlichen Layer anpassen muss und vor allem die Polyphonie jedes Layers auf 4 Stimmen (bei zwei Layern) runterschrauben muss, damit der Klang vergleichbar wird.

Mein voriges Lob für die gute Filter-Emulation bleibt bestehen, obwohl mir auch hier bei einigen Presets aufgefallen ist, dass die Konvertierung nicht zu 100 % gelaufen ist. So ist das Ansprechverhalten des Filters bei einer Mehrfachmodulation (z. B. Hüllkurve und Velocity) nicht genau getroffen. Der Klang verliert dadurch an Dynamik und Spielbarkeit – auch hier ist eine Nachjustierung notwendig. Zudem ist die Resonanz im Plug-in meist manchmal etwas höher als auf der Hardware, manchmal auch etwas niedriger. Auch eine Nachjustierung bis ins Detail war so oft schwierig.

Bei einigen Beispielen mit E-Piano Waves meine ich zudem, bei der Hardware das ganz typische leichte Aliasing wahrzunehmen, das beim Plug-in nicht so herauskommt, bei anderen Patches war es wiederum umgekehrt. Auch ein ausgeprägteres Verhalten der Panoramawirkung auf den DCA4 konnte ich feststellen.

Natürlich musste ich ausprobieren, ob der bekannte AM- (oder wohl besser DOC-) Bug auch berücksichtigt wurde – und in der Tat, das wurde er! Allerdings scheint mir der Bug auf dem Arturia SQ80 V ein wenig übertriebener zu sein als auf meinem ESQ-1. Dort klingt er etwas gnädiger für die Ohren.

Hier nun noch ein paar Factory-Sounds mit Effekten.