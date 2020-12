Test: Behringer FLOW 8 Digital Mixer für Stage & Studio

Behringer Wing im Miniformat?

Behringer ist immer für eine Überraschung gut. Ohne große Ankündigung steht plötzlich ein neues digitales Mischpult in den Läden: Das Behringer FLOW 8 Digitalpult. Was zunächst einmal verwundert ist der Name: WING, X32, XR sind normalerweise die Bezeichnungen, die Behringer für seine digitale Mischpultsparte verwendet. Nun also FLOW. Was macht das neue Digitalpult so besonders? Wir haben eines der ersten Geräte für einen Test ergattern können.

Behringer FLOW 8 Digitalmixer

Das Behringer FLOW 8 Digitalpult reiht sich im Prinzip in die Riege der Kleinmischpulte ein. Sind diese aber bei der Konkurrenz in der Regel analog, haben wir es hier mit einem waschechten Digitalpult zu tun – inklusive App-Steuerung. Der Formfaktor ist so gewählt, dass das Behringer FLOW 8 Digitalpult auch per Halterung an einem Mikrofonständer oder stabilen Notenstativ befestigt werden kann. Und: Das Behringer FLOW 8 Digitalpult besitzt ein integriertes 10/2 USB Audio Interface, so dass es gleichzeitig als kleiner Recording-Mischer eingesetzt werden kann – und das sogar an einem Apple iPad (mit Camera Connection Kit). Die Behringer Ingenieure haben jedoch weiter gedacht: Das FLOW 8 kann anstelle des mitgelieferten Netzteils auch per Powerbank mit Strom versorgt werden. Dafür sorgt der Micro-USB-Port. Es ist daher idealer Begleiter für unterwegs.

Damit wären schon einmal die größten Besonderheiten genannt: klein, digital, Mehrkanal USB-Interface, iPad-Recording, Mobile-Recording inklusive Stromversorgung per Powerbank. Was gibt es noch?

Acht Eingangskanäle, davon zwei mit XLR-Buchsen, zwei mit Combobuchsen und weitere vier mit Klinkenbuchsen ausgestattet. Die Eingänge 6 und 8 sind mit einem Gitarren-Icon versehen, was auf entsprechende Hi-Z Eingänge verweist. Alle Klinkeneingänge sind übrigens symmetrisch ausgeführt.

Ausgangsseitig notiere ich zwei Monitor-Sends (Klinke, symmetrisch) und zwei XLR-Ausgänge für MAIN L/R. Bleiben noch der Kopfhöreranschluss sowie der Anschluss für einen Fußschalter.

Behringer FLOW 8 Bedienoberfläche

Kommen wir zur Bedienoberfläche des kleinen Mischpults. Das Behringer FLOW 8 Digitalpult besitzt sechs Fader, was bei einem Mischpult dieser Größenordnung schon ungewöhnlich ist. Möglich wird das durch den Verzicht auf weitere Regler für EQ, Sends oder Panorama. Dennoch muss man selbstverständlich auf diese Funktionen nicht verzichten, denn acht weitere Buttons und vier Drehregler bevölkern gemeinsam mit zwei LED-Ketten und einem kleinen Display.

Die Bezeichnung der Regler ist in den meisten Fällen eindeutig, sodass man auch ohne Bedienungsanleitung die ersten Schritte gehen kann. Erklärungsbedürftig ist die Funktion des MUTE-Schalters: Drücke ich diesen lange, werden alle Kanäle stummgeschaltet. Drücke ich ihn hingegen kurz, betrifft die Stummschaltung nur den Effektweg. Das ist sehr praxisgerecht gewählt. Die Schalter FX 1 und FX 2 führen zu den zwei integrierten Effektwegen. Ist einer dieser Schalter aktiviert, steuern die Fader die entsprechenden Effekt-Sends für ihren Kanalzug. Im Display erscheint der gerade eingestellte Effektalgorithmus, der sich über den Select/Adjust-Regler verändern und durch Drücken auf denselben laden lässt. Ähnlich funktionieren die beiden Schalter für Monitorweg 1 und 2 (MON 1 und MON2). Zum Ändern des Monitormixes muss nur der betreffende Weg aktiviert werden. Über die Kanal-Fader wird dann der Monitormix erstellt. Der Schalter MAIN führt zurück zur Hauptebene. Die Fader steuern wieder den FoH-Mix. Der Große und schon griffige Regler für die MAIN OUT-Lautstärke besitzt einen LED-Kranz. Die LED-Meter sind achtstufig ausgeführt. Zwei weitere LEDs zeigen, ob die Phantomspeisung aktiviert ist oder der SOLO-Modus.

Bleiben noch einige, wenige Bedienelemente übrig: Der mit BT/USB beschriftete Regler führt ein per USB oder Bluetooth zugespieltes Audiosignal und regelt es in der Lautstärke. Der Phones-Regler ist für den Kopfhörerpegel zuständig. TAP blinkt bereits nach dem Einschalten im Tempo eines eingestellten Delays und ermöglicht durch zweimaliges Tippen das bequeme Einstellen der Delay-Zeit passend zum Songtempo. Bleibt noch MENU. Je nach angewählter Funktion gewährt MENU Zugriff auf verschiedene Parameter: So zum Beispiel auf einige ausgewählte Effektparameter, wenn FX1 oder FX2 angewählt sind. Auch das Bluetooth Pairing, Setup (Firmware, Factory Reset, Snapshots, Footswitch) oder die Belegung der Effektprozessoren lassen sich über MENU aufrufen.

Behringer FLOW 8 Digitalpult: EZ-Gain

Zwei Funktionen dürfen nicht unerwähnt bleiben und verstecken sich hinter den MON1 und MON2 Buttons sowie dem MAIN Button. Drückt man gleichzeitig den MON 1 und MON 2 Button, gelangt man zum EZ-Gain Menü. EZ-Gain soll es Einsteigern erleichtern, einen möglichst guten Arbeitspegel für die einzelnen Kanäle einzustellen. Im Prinzip ist das ganz einfach: Instrument einstecken, EZ-Gain aktivieren, per SELECT/ADJUST-Regler den Kanalzug auswählen, der eingepegelt werden soll, durch Push auf den Regler den Vorgang starten (MON1 und MON2 blinken), Instrument spielen, Pegel mit erneutem Push bestätigen, fertig. Das Besondere ist, dass dieser Vorgang auch für alle Kanäle gleichzeitig ausgeführt werden kann. Einfacher und schneller geht Einpegeln nicht. Liebe Behringer-Ingenieure: Diese Funktion hätte ich gerne auch für das X32.

Natürlich darf man auch selber die Gains regeln, wenn man das denn möchte. Dazu hält man den MAIN-Taster gedrückt, während mit den Kanal-Fadern die Gains der einzelnen Kanäle eingestellt werden. Durch das Loslassen gelangt man wieder auf die Hauptebene zurück.

Durchgemixt

Wie es sich für ein richtiges Digitalpult gehört, lässt sich jeder Mix und jeder Parameter speichern. Außerdem gibt es verschiedene Mischebenen für FX1, FX2, MON1, MON2 und MAIN. Die Fader regeln je nach Mischebene also einen anderen Mix. Das Behringer FLOW 8 Digitalpult verfügt allerdings nicht über Motorfader. Das wäre wahrscheinlich bei dem Preis auch zu viel verlangt (obwohl Uli Behringer wahrscheinlich auch das Kunststück noch zustande bringen würde). Damit die Fader sinnvoll beim Wechseln der Mischebene genutzt werden können, müssen sie zunächst auf die gespeicherte Position gebracht werden. Eine gelbe Offset-LED über jedem einzelnen Fader leuchtet beim Wechseln der Mischebene auf und erlischt, sobald die Fader-Position dem gespeicherten Wert entspricht. Das ist für so ein kleines Pult durchaus praxistauglich. Wer schon einmal mit PreSonus Digitalpulten der alten StudioLive-Serie gearbeitet hat, kennt das. Dort heißt diese Funktion „Locate“.

Die Remote Software Flow APP

Wer nun dachte, dass das alles wäre, hat sich getäuscht und es wäre nicht Behringer, wenn da nicht noch Apple-gemäß „one more thing“ wäre: Die App-Steuerung per Bluetooth. Das Konzept der einfachen Bedienung wird nämlich durch die App noch weiter auf die Spitze getrieben.

Zunächst einmal lädt man die FLOW App aus den jeweiligen App Stores. Einmal installiert, muss diese per Bluetooth Pairing mit dem Pult verbunden werden. Also MENU-Button drücken, Bluetooth Pairing auswählen und bestätigen. Nun hat man die Wahl zwischen „Pair App“ und „Pair Audio“. Richtig, es können nämlich Audio- und Daten-Signale übertragen werden und das sogar von zwei verschiedenen Bluetooth-Geräten. Warum also nicht ein Playback vom Smartphone oder Computer per Bluetooth zuspielen, während das iPad das Mischpult steuert? Genial.

Zum Verbinden der FLOW App wählen wir also „Pair App“ und schon nach kurzer Zeit vermeldet die App die bestehende Verbindung, die auch am Pult durch eine kleine blaue LED, die mit „APP“ beschriftet ist, bestätigt wird.

Der Startbildschirm der App bietet schon einige Funktionen: Assisted Setup, Load Snapshot, Start New und Continue Session stehen zur Auswahl.

Flow 8 Assisted Setup: Der Fahrassistent

Assisted Setup klingt gut. Wählt man dieses aus, gelangt man auf einen weiteren Bildschirm, auf dem man die Art des Eingangssignals wählen soll: Dynamisches Mikrofon, Kondensatormikrofon, Line-Instrument oder gar Hi-Z Instrumente wie Gitarre oder Bass stehen zur Auswahl. Ich wähle ein dynamisches Mikrofon und soll im Folgenden ein passendes Preset auswählen: Vocal Mic oder Kick Drum. Da ich ein Sennheiser e945 in den Händen halte, wähle ich Vocal Mic und erhalte die Beschreibung „A smooth, buttery vocal“. Klingt gut, so würde ich meine Stimme gerne hören. Ein Tap auf „Next“ und weiter geht’s.

Der nächste Bildschirm zeigt mir, dass ich das Kabel des Mikrofons in den Input 3 (XLR/Klinke Combobuchse) stecken soll. Warum nicht Kanal 1 oder 2? Jan Duwe von der Music Tribe Brands DE GmbH in Willich, der mir freundlicherweise auch sein Pre-Production Sample als Testgerät zur Verfügung gestellt hat, klärt mich auf: Da nur die Kanäle 1 und 2 Phantomspeisung zur Verfügung stellen, hält das Assisted Setup diese für Kondensatormikrofone frei. Hätte ich also im ersten Schritt ein Kondensatormikrofon ausgewählt, wäre mir für dieses der Kanal 1 vorgeschlagen worden. Gut, das ist verständlich. Weiter geht’s also.

„Möchten Sie eine weitere Verbindung herstellen?“, werde ich gefragt. Nein, das reicht erste einmal. Ich bedanke mich herzlich und drücke auf „No“. Der nächste Bildschirm zeigt mir noch einmal das Anschlussfeld und was bisher verbunden ist. Drücke ich auf das angezeigte Icon eines Anschlusses, zeigt dieses mir brav, was dort angeschlossen ist. Alles gut soweit. Nun geht es aber los: Einmal auf „Start Session“ oben recht drücken und die eigentliche Mischpultoberfläche der App erscheint.

Mission Possible

Am oberen Bildschirmrand sind die einzelnen Mischebenen für FX1, FX2, MON1, MON2 und MAIN zu finden. Ändert man die Mischebene, spiegeln die Fader den für diese Mischebene aktuellen Mix wieder. Dieser kann nun angepasst werden. Auch das Mischpult wechselt beim Ändern der Mischebene in der App die Ebene. Achtung! Die Fader steuern nun den entsprechenden Mix und nicht mehr zwingend den Main Mix. Eine leuchtende Offset-LED über einem Fader zeigt, dass dort Handlungsbedarf besteht (siehe oben). Man kann aber auch einfach die virtuellen Fader nutzen und sich somit das Verstellen der Pult-Fader sparen.

Nicht aktive Kanäle sind ausgegraut und müssen erst aktiviert werden. Das ist gut, denn es vereinfacht die Bedienung auf Smart-Geräten mit kleinem Display wie Smartphones ungemein. Zum Aktivieren oder Editieren eines Kanals klickt man einfach auf die entsprechende Kanalnummer über dem Kanal-Fader. Der neue Bildschirm zeigt nun entweder den Kanal-Status und die Input Settings an, sollte der Kanal inaktiv sein, oder die sich dahinter verbergenden Kanalparameter. Möchten wir einen Kanal aktivieren, geschieht das über den „Channel Status“-Slider. Schiebt man ihn nach rechts, wird der Kanal aktiviert. Nun können wir einen Namen, ein Icon und ein Input Preset vergeben. Nachdem ich testweise ein weiteres dynamisches Mikrofon und das Kick Drum-Preset ausgewählt habe, leuchtet der SOLO-Button auf und ich gelange an die Kanaleinstellungen.

GAIN, LOW CUT, COMP und LEVEL regeln die Vorverstärkung, die Eckfrequenz des Low Cut-Filters, die Stärke der Kompression des One Knob-Kompressors sowie den Kanalpegel. MUTE, SOLO und 48V sind selbsterklärend, ebenso Balance. Einen Großteil des Bildschirms nehmen die Regler für den Vierband-EQ ein. Dieser arbeitet derzeit mit vier Festfrequenzen für Low, Low Mid, Hi Mid und High. Das ist durchaus praxisgerecht.

Die integrierten Effekte des Digitalmischpults

Befindet man sich auf einer der Effektebenen, erreicht man durch drücken auf EFFECT1 oder EFFECT2 in der rechten oberen Ecke den Bildschirm zur Auswahl des Effektalgorithmus und Anpassung der Effektparameter. EFFECT1 beherbergt diverse Hall, Chorus und Flanger-Effekte. Diese lassen sich in ausgewählten Parametern leicht dem eigenen Geschmack anpassen. EFFECT2 ersetzt den Hall durch diverse Delay-Algorithmen. Auch hier stehen als Zugabe Chorus und Flanger-Effekte bereit. Ist ein Delay-Effekt angewählt, erscheint außerdem ein großer TAP-Butten, der mit der jeweiligen BPM-Rate beschriftet ist.

Behringer FLOW 8: Monitor & Main

Auch die beiden Monitorwege besitzen einige Zusatzfunktionen, die per FLOW App zugänglich sind. Dazu gehört ein Limiter und ein neunbandiger graphischer EQ. Der MAIN Bus ist ähnlich ausgestattet, hier wurde allerdings noch ein Balance-Regler hinzugefügt.

Stage Modus des Digitalmixers

Neben dem gerade beschriebenen Mixer-Modus der FLOW App gibt es noch einen weiteren Modus, der sich vor allem dann anbietet, wenn nicht alle Kanäle des Pults belegt sind oder Einsteiger sich mit dem Pult beschäftigen wollen/müssen: Den Stage-Modus. Im Stage-Modus werden nur die aktivierten Kanäle als große Regler dargestellt. Außerdem wird der Tap-Button angezeigt. Per Edit lässt sich das Stage Display konfigurieren. Sehr gut und eine Alternative für all diejenigen, die sich ansonsten überfordert fühlen. Ich denke hier zum Beispiel an Hausmeister oder Küster, die oft Berührungsängste haben, wenn es um Beschallungstechnik geht. Auch der Hochschuldozent im Hörsaal wird dankbar sein, wenn die App nur den Kanal seines Mikros und die Lautstärke seines angeschlossenen Laptops anzeigt und nicht gleich alle Kanäle mit allen Funktionen.

15 Snapshots

Das Behringer FLOW 8 Digitalpult kann 15 Snapshots verwalten. Diese umfassen sämtliche Mischpulteinstellungen und können sowohl über die App unter dem Menüpunkt Mixer Snapshots (unter Setup) aufgerufen werden oder auch über das interne Setup-Menü des Mischpults. In der App ist es zusätzlich möglich, eine Snapshot-Bibliothek aufzubauen. So könnte man in der Bibliothek verschiedene Snapshots für das Studio und für die Bühne anlegen und die jeweils benötigten dann ins Mischpult laden.

Und sonst?

Der Fußschalter kann außer für das übliche Stummschalten der Effekte auch zum Weiterschalten von Snapshots oder für Tempoeingaben genutzt werden. Die App verfügt über eine „Always On“-Funktion, die ein- und ausgeschaltet werden kann. Eine Option, die App-Layer unabhängig vom Pult schalten zu können, ist ebenso gegeben wie die Möglichkeit, bei der Audio-Wiedergabe über Bluetooth und USB zwischen dem Routing auf den Main-Mix oder den Kopfhörer zu unterscheiden. Für Updates der Mischpult-Firmware gibt es eine eigene App für PC/Mac.

USB-Playback und Recording

Das Mischpult ist mit einem USB-Interface ausgestattet, das mit einer Sampling Rate von 48 Kilohertz arbeitet. Leider stehen keine weiteren Sampling Rates zur Auswahl. Zumindest 44.1 Kilohertz wären noch schön gewesen. Anders als die meisten analogen Kleinmischpulte gestattet das Behringer FLOW 8 Digitalpult das Mitschneiden aller anliegenden Signale auf getrennten USB-Kanälen. Es stehen derzeit zehn USB Hin- und zwei Rückwege zur Verfügung. Jan Duwe äußerte mir gegenüber beim Besuch in Willich die Möglichkeit, dies auf vier Rückwege per Firmware-Update. Das würde den Einsatzbereich des kleinen Mischpults stark vergrößern, weil so auch Backing-Track Einsätze mit Stereo-Playback plus separater Click- und Guide-Spuren möglich würden. Keyboarder, die soundmäßig auf der Bühne mit Laptop statt Hardware unterwegs sind, würden vier Rückwege sicherlich auch zu schätzen wissen, weil dann Lautstärkeverhältnisse viel einfacher am Mischpult geregelt werden können. Der DSP des kleinen Mischpults ist laut Jan Duwe noch nicht ausgereizt und es gibt bereits zahlreiche Ideen aus der Community, was man mit dem FLOW 8 noch alles anstellen könnte. Wir sind gespannt.

Ein wichtiger Hinweis zum USB-Routing: Während der Testphase fiel mir auf, dass die Zuordnung der physikalischen Eingangskanäle zu den USB-Kanälen nicht 1:1 ist, sondern verschoben ist. So kommt der Mischpultkanal 1 nicht in der DAW auf USB-Kanal 1 an, sondern auf USB-Kanal 3. Bei den Kanälen 1 und 2 liegt hingegen der Main LR-Mix. Dieser wird auch dort zurück ins Mischpult geführt. Leider hat man versäumt, im Quickstart Manual darauf hinzuweisen. Eine Nachfrage bei Jan ergab folgende Antwort:

„So wie Du es erwartest, hatten wir das auch ursprünglich implementiert. Das Main LR auf USB ½ Routing wurde aber kürzlich auf Drängen aus der Beta-Gemeinde so geändert, weil nicht immer mit Multichannel Software gearbeitet wird. Beim Streaming oder Gaming und mit Mobilen Devices gibt’s wohl häufiger den Fall, dass nur die ersten zwei Kanäle eines Interfaces ankommen, und das sollte dann der Mix sein. Das ist also kein Fehler (und könnte bei Bedarf auch jederzeit wieder auf die ursprüngliche Reihenfolge zurückgeändert werden), sondern die Input Kanäle liegen tatsächlich um Zwei verschoben hinter dem Main Mix. Im System (USB Descriptor) sind die Kanäle übrigens korrekt gelabelt, man könnte also schon sehen was man patcht.“

Das ist nachvollziehbar. Schön, dass Behringer offensichtlich auf Anregungen entsprechend eingeht. Schön wäre, wenn man das Routing einfach entsprechend per Schalter in der App anpassen könnte.

Der Behringer FLOW 8 in der Praxis

Das Behringer FLOW 8 Digitalpult wurde von mir als kleines Studiopult eingesetzt und als Keyboard Submixer. Beide Aufgaben erledigt es hervorragend. Die Latenz ist bei einem Buffer von 32 Samples ausreichend gering, um virtuelle Instrumente ohne wahrnehmbare Latenz zu spielen. Logic zeigt bei 32 Samples eine Roundtrip Latenz von 7.6 Millisekunden und eine Ausgangslatenz (wichtig für Software Instrumente) von 3,7 Millisekunden. Damit lässt sich hervorragend arbeiten. Selbst bei 128 Samples liegt die Ausgangslatenz bei geringen 5,7 Millisekunden. Störgeräusche wie Knacken oder Verzerrungen tauchten auch bei 32 Samples im Testzeitraum nicht auf. Zum Sound braucht man gar nicht viele Worte zu verlieren. Es rauscht nichts, es zerrt nichts und die Effekte liefern die seit dem X32 gewohnte Qualität. Die Ausstattung ist praxisgerecht und die EQs lassen sich sehr gut einsetzen.

Last Minute: Ausblick

Nach dem Testende erreichte mich die Nachricht der Entwickler, dass einige neue Features beschlossen wurden, die wir euch nicht vorenthalten möchten, da sie die Kaufentscheidung beeinflussen könnten:

Es wird zukünftig zwei Routing-Optionen geben: Recording und Streaming. Im Recording-Modus werden die Kanäle 1-8 wieder auf den USB-Kanälen 1-8 liegen, zusätzlich zum Pre-Fader Main-Mix auf den USB-Kanälen 9 und 10. Ein zusätzlicher USB-Rückweg 3/4 wird sich wahlweise auf die Kanäle 7/8 oder Monitor Out 1 oder 2 legen lassen. Der USB-Rückweg 1/2 lässt sich dann ebenfalls wahlweise auf die Kanäle 5/6 oder Monitor Out 1 oder 2 legen. Damit wären meine oben geäußerten Wünsche umgesetzt. Prima.

Die zweite Routing-Option wendet sich direkt an die Streamer: Hier wird nur der Main-Mix per USB an den PC gesendet, nicht aber die Input-Kanäle direkt. Damit kommt man den Nutzern entgegen, deren Streaming oder Videokonferenz Software nur die USB-Kanäle 1 und 2 abgreifen kann. Die neuen USB-Rückwege stehen laut Jan Duwe aber auch hier zur Verfügung.