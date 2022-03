Test: Behringer Swing, MIDI-Masterkeyboard mit Sequencer

Just another KeyStep?

Die Copycat-Story des Behringer Swing

Das Behringer Swing ist wohl das am Meisten kontrovers diskutierte Produkt nach seiner Vorstellung bei uns auf AMAZONA.de. Während sich der Hersteller bislang um die Rekonstruktion alter Schätzchen gekümmert hat, liegt mit dem Behringer Swing eine Mini-Tastatur direkt neben dem Arturia KeyStep Black Edition in den Regalen, das man aufgrund der früheren Veröffentlichung und deutlichen Ähnlichkeit als Original bezeichnen muss. Eine Kooperation zwischen beiden Herstellern hat es dabei nicht gegeben, das hinterlässt schon ein gewisses Gschmäckle. Allerdings sehe ich meine Aufgabe als Autor nicht in der Beurteilung, ob dies moralisch und juristisch vertretbar ist oder nicht, das ist Sache der Hersteller und Kunden, die am Ende eine Kaufentscheidung treffen.

Fakt ist, dass das Behringer Swing für derzeit 85,- Euro über die Ladentheke geht, während das übrigens limitierte Arturia KeyStep Black Edition mit 139,- Euro um die Hälfte mehr kostet, die helle Version ist etwas günstiger. Dann gibt es bald noch das CME SWIDI, hier unsere Ankündigung. Es wird ganz offen als Klon des Behringer Swing beworben und kommt mit Batteriefach und Bluetooth-MIDI (WIDI). Konkurrenz belebt das Geschäft und heute will ich herausfinden, was das Behringer Swing alles bietet. Wer etwas mehr in die Tiefe gehen möchte, dem empfehle ich unseren tollen Workshop zum Arturia KeyStep, denn vieles lässt sich auf das Behringer Swing genauso anwenden.

Hinweis: Kurz vor Fertigstellung des Tests kam das Update auf die Firmware v1.1.36, das fast wie automatisch in das Behringer Swing eingeladen wurde. Die ControlTribe-App hat das Update automatisch geladen und das Swing in den Bootloader-Modus versetzt und aktualisiert. Um einen Eindruck von den Verbesserungen zu transportieren, habe ich den Originaltext entsprechend ergänzt.

Erster Eindruck vom Behringer Swing

Sicher verpackt inklusive USB-Kabel und Anleitung erreicht mich das Behringer Swing. Zugehörige Software gibt es derzeit noch nicht, hier hat der Konzern hinter Behringer die gleichnamige Music Tribe DAW als kostenloses Recording-System mit Plug-ins angekündigt, welche sich nahtlos mit dem Mini-Keyboard nutzen lassen soll. Übrigens ist das Behringer Swing erst der Anfang, weitere Produkte um die Music Tribe DAW sollen folgen. Einzig die ControlTribe-App für Mac und Windows muss man sich noch herunterladen, damit lässt sich die Firmware updaten und sämtliche Einstellungen des Controllers vornehmen und auch speichern. Diese ist leider nicht barrierefrei nutzbar, was sicher auch für die Music Tribe DAW gelten dürfte.

Auf den ersten Produktfotos sah das Behringer Swing dem Arturia KeyStep Black Edition zum Verwechseln ähnlich, auch bezüglich der zweitbelegten Klaviatur schien alles identisch zu sein. Bei der finalen Version wurden die Zweitbelegungen geändert und die Drehregler anders platziert, auch die physischen Eckdaten sind unterschiedlich. Das Behringer Swing ist 48,9 cm breit, 5,2 cm hoch und 14,9 cm tief bei 1,5 kg Gewicht. Im Gegensatz dazu misst das Arturia KeyStep Black Edition 48,3 cm in der Breite, ist 3,2 cm hoch und 14,4 cm tief bei einem Gewicht von 1,83 kg. Somit ist das Arturia KeyStep flacher und das Behringer Swing etwas leichter, beide haben eine metallene Bodenplatte.

Das Gehäuse des Behringer Swing ist solide und gut verarbeitet, Gleiches gilt für die gut beleuchteten Gummitaster, die Drehregler aus Kunststoff laufen nicht zu leichtgängig bzw. rasten zielsicher ein und wackeln kaum. Die gelbe bzw. rote Beschriftung für Shift-Funktionen ist deutlicher und subjektiv besser ablesbar als beim Arturia KeyStep Black Edition, die Shift-Belegung der Klaviatur unterscheidet sich ebenfalls in der Anordnung. So wählt man den MIDI-Kanal im rechten Teil, während man Swing und Gate im linken Bereich festlegt. Die Unterteilung der Sektionen ist durch senkrechte Striche gut erkennbar. Hier fällt mir auch direkt ein kleiner Nachteil auf, so finde ich auf Anhieb keine Möglichkeit, Program- und Control-Change-Befehle zu senden. Die ControlTribe-App wird mir später noch zeigen, dass sich diese durchaus mit Hilfe von Zuweisungen der Touchstrips übergeben lassen.

Die Anschlüsse des Behringer Swing

Mit Blick auf die Rückseiten des Behringer Swing und Arturia KeyStep Black Edition finden wir weitere Ähnlichkeiten. Anordnung und Anzahl der Buchsen sind identisch, USB Type Micro-B, Hohlstecker für optionale Energieversorgung via Netzadapter mit Zugentlastung, drei CV-/Gate-Anschlüsse, Fußschalterbuchse, Trigger-Ein- und -Ausgang, MIDI-Duo und am Ende der Kensington-Anschluss. Die Dip-Schalter sind beim Behringer Swing nicht vorhanden, die Clock wird Mittels Tastenkombination umgeschaltet. Die Anschlüsse sitzen ausreichend fest im Gehäuse, das übrigens auf fünf Gummipads aufliegt. Hier kippelte mein Exemplar etwas nach dem Auspacken, was sich durch leichtes Verwinden des Gehäuses schnell korrigieren ließ. Eine Base aus Kunststoff hätte diesbezüglich Vorteile und würde das Gewicht reduzieren.

Was kann das Behringer Swing und was kann es nicht?

Wie beim originalen Arturia KeyStep bekommen wir eine Tastatur mit 32 Minitasten, Anschlagsdynamik mit Aftertouch, Pitchbend- und Modulations-Strips, achtstimmig polyphoner 64-Step-Sequencer mit Swing, Arpeggiator mit acht Typen, Chord-Funktion und sowohl echte MIDI-Anschlüsse, als auch analoge Sync-, CV- und Gate-Buchsen. Aftertouch ist dabei in dieser Klasse konkurrenzlos, außer dem Arturia KeyStep und dem CME SWIDI bietet das derzeit keine Minitastatur. Im Prinzip könnte man das Behringer Swing als Sequencer mit Noteneingabemöglichkeit verstehen, aber weniger als komplette DAW-Steuerzentrale. Dafür fehlt es einfach an frei zuweisbaren Controllern, auch wenn man die vorhandenen mit der ControlTribe-App verschiedenen CC-Parametern zuweisen kann. Die Transportsteuerung wird werkseitig per MIDI-Machine-Command übergeben, so dass beispielsweise der interne Sequencer meines angeschlossenen Roland D-05 direkt gestartet wird. Die Steuerung ist auch per CC möglich oder abschaltbar, was allerdings bei mir in der Praxis keine Wirkung zeigte. Es macht durchaus Sinn, sich daher mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu befassen, die leider im Handbuch nicht ausführlich erläutert werden.

Bezüglich interner Features habe ich mir beide Handbücher angeschaut und in der Tat lässt das Behringer Swing zumindest gemessen am Arturia KeyStep an nichts vermissen. Im Gegenteil hätte man sich vielleicht weiter davon entfernen können, die Fläche im rechten Gehäuseteil würde noch Platz für weitere Controller bieten. Was leider nicht funktioniert ist ein nativer Betrieb an iOS-Devices, das klappt nur mit Netzteil oder dem Camera Connection Kit mit Lightning-Buchse zur Stromversorgung. Auch lassen sich die MIDI- und analogen Steuerausgänge nicht getrennt ansprechen, der MIDI-Ausgang lässt sich wahlweise in der App auch zu Thru umschalten. Schön dabei ist, dass das Behringer Swing quasi auch als MIDI-Interface genutzt werden kann, Mangels Hardware weiß ich jedoch nicht, ob dies auch für die CV-/Gate-Anschlüsse gilt. Hier lässt sich übrigens die Steuerspannung wahlweise von 5 Volt auf 12 Volt umschalten.

Mit dem Sequencer lassen sich gleichzeitig analoge, MIDI- und Software-Instrumente steuern, aber natürlich nur mit derselben Sequenz. Immerhin kann parallel zum laufenden Sequencer auf einem anderen MIDI-Kanal mit der Tastatur gespielt werden, so dass man beispielsweise auf einem weiteren Gerät die perkussive Linie eines Modularsystems melodisch begleiten kann. Obwohl es tatsächlich möglich ist, wechselseitig die Handbücher zu nutzen, gibt es neben der Tastaturbelegung auch Unterschiede. Werkszustand funktioniert beim Behringer Swing beispielsweise durch Drücken von Shift und Hold beim Einschalten entgegen der Oktavierungstasten beim Arturia Keystep. Auch scheint es das Ratcheting nur im Behringer Swing zu geben, dies beschreibe ich später. Laut Handbuch kann das Behringer Swing im Chord-Modus nur acht Noten speichern, in der Praxis sind es allerdings trotzdem 16. Dafür ist es entgegen dem Handbuch offenbar nicht möglich, die Akkorde im Sequencer abzulegen, immerhin nutzt das KeyStep bei einem 16stimmigen Akkord die unteren acht Stimmen aufgrund der Limitierung des Sequencers. Nach dem Firmware-Update hat sich an dem Umstand nichts geändert, selbst bei angezeigtem Chord-Mode speichert der Sequencer nur Einzelnoten.

Das Behringer Swing in der Praxis

Die Slim-Keys mit etwa 9,5 cm Länge und 22 mm Breite ähneln von der Größe anderen Tastaturen und sind keine Plastikzungen, wie man sie beispielsweise im Nektar SE25 findet. Der Widerstand wird durch Federn erzeugt, die man zeitweise auch klingeln hört. Wie beim Klavier sind die Tasten vorne geschlossen und vom Spielgefühl nicht ganz so leicht gefedert. Weil sich hier auch mehr Masse bewegt, sind sie im Vergleich etwas lauter als beispielsweise das Roland K-25m oder Nektar SE25. Während die Anschlagsdynamik gut funktioniert und in der ControlTribe-App auch angepasst werden kann, musste ich mich an das Aftertouch erst gewöhnen. Durch den kürzeren Hebelweg reagiert es gefühlt härter als bei meinem Korg Pa1000, nuanciertes Spiel ist also wirklich nur mit entsprechend Feingefühl möglich.

In der App lässt sich zwischen linearer, logarithmischer und antilogarithmischer Kurve wählen, dies gilt übrigens auch für die Touchstrips. Anstatt der Strips hätte man sich vielleicht für einen Joystick entscheiden sollen, denn in der Praxis passierte es mir häufig, dass ich vor Allem den Modulations-Strip immer wieder versehentlich berührt habe. Während sich Pitchbend immer auf den Nullwert einpendelt, gilt dies für den Modulations-Strip nicht, hier währen LEDs zur Orientierung sinnvoll,, wie sie beispielsweise mein MidiPlus X6 Mini bietet. Über den Touchstrips finden wir die Oktavierungstaster, darüber Hold/Sustain und Shift sowie die Modustasten für Sequencer und Arpeggiator. Egal welcher Modus aktiviert ist, lässt sich normal spielen, bis Play gedrückt wird. Die Tasten daneben sind Rec, Stop/Panic, Play/Pause und Tap-Tempo, die drei Drehregler für Tempo, Teilungswert und Pattern bzw. Arp-Modus schließen die Reihe ab. Mit Shift gedrückt lässt sich das Tempo quantisieren und die Werte der anderen Drehregler werden erst nach dem Loslassen von Shift aktiv. Für den Temporegler lässt sich in der ControlTribe-App wählen, ob eine Drehung den Wert sofort ändert oder man das Tempo abholen muss.

Die Range reicht dabei von 20 bis 240 bpm. Ähnlich zum KeyStep aktiviert man mit Shift und Gedrückthalten von Hold die Chord-Funktion. Leider ist es nicht möglich, die Oktavierung dabei zu verschieben, so dass man die 32 verfügbaren Töne nutzen muss. Verlässt man den Chord-Modus, bleibt der letzte Akkord gespeichert und kann auf Wunsch mit dem Arpeggiator gespielt werden.

Die meisten Einstellungen lassen sich über die gut sortierte und zum Vollbild streckbare ControlTribe-App vornehmen, das klappt auch problemlos. Allerdings wurden manche Settings erst nach dem Neustart übernommen, wie beispielsweise die LED-Helligkeit. Auch das hat sich nach dem Update verbessert, die Helligkeit ändert sich nun unmittelbar. Beim Anschluss oder Starten der App werden zunächst die Einstellungen des Behringer Swing abgerufen und in der App abgebildet, diese müssen nach der Anpassung synchronisiert werden. Die App ist in die Bereiche Settings und Sequencer unterteilt, in letzterer können nicht nur die Patterns gesichert oder eingespielt werden, sondern es lassen sich auch Sequenzen am Rechner erstellen.

Die Modi des Behringer Swing

Im Arpeggiatormodus stehen acht Variationen zur Verfügung, je Up, Down, Up/Down mit Einzel- und Doppelnote, Order (Reihenfolge der angeschlagenen Noten) und Shuffle. Für Arpeggiator und Sequencer lassen sich gleichermaßen die Gate-Länge und Swing-Faktor in Schritten bis 80 % wählen, drückt man die linken beiden Tasten der Gate-Funktion, wird die Gate-Länge zufällig gewählt. Das Tempo lässt sich eintappen oder eindrehen, wobei werkseitig viermal Tap gedrückt werden muss, auch dies kann in der ControlTribe-App geändert werden.

Im Sequencer-Betrieb scheint es Abweichungen zum Arturia KeyStep zu geben. Wie erwähnt lässt sich der Chord-Mode hier nicht nutzen, dafür gibt es die Ratcheting-Funktion. Damit lassen sich in einem Step die gespielten Noten zwei-, drei- oder viermal wiederholen, vergleichbar mit der Roll-Funktion eines Drumcomputers. Mit dem Behringer Swing können bis zu 64 Steps bei jeweils acht Noten gleichzeitig gesetzt werden, sie lassen sich auch verbinden und verlängern. Die jeweilige Beschriftung für die Shift-Funktion befindet sich unter den vier Tasten Rec, Stop, Play und Tap, die Bedienung gleicht im Wesentlichen dem Arturia KeyStep. Die Anzahl der Steps wählt man bei einem leeren Pattern durch Gedrückthalten von Rec und nacheinander Drücken der MIDI-Kanaltasten. Will man 64 Steps nutzen, hält man Rec und drückt entsprechend viermal 16, bei 20 Steps drückt man 16 und anschließend 4. Die Werte werden also addiert und mit der Append-Funktion lassen sich einzelne Steps auch nachträglich hinzufügen oder entfernen. Die acht Patterns können in der ControlTribe-App auch einzeln ex- oder importiert und sogar erstellt werden.

Die Clock-Funktion ist per Tastenkürzel erreichbar, so lässt sich das Behringer Swing als Master-Clock nutzen oder von einer DAW per USB, via MIDI oder über den Trigger-Eingang synchronisieren. Dabei hält man die Arp-Taste gedrückt und sieht direkt die aktivierte Einstellung anhand des leuchtenden Tasters, die zugehörige Beschriftung befindet sich darüber. Die Time Division passt das Tempo von Arpeggiator und Sequencer an den Takt an, einstellbar sind 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32 und 1/32T, demnach sind auch Triolen möglich.

Probleme mit dem Behringer Swing

Zugegeben hatte ich zu Beginn einige Schwierigkeiten, manchmal wollte der Behringer Swing nicht so wie ich. Beispielsweise wurde unter macOS die ControlTribe-App zunächst nicht gestartet und das Keyboard reagierte nicht immer zuverlässig, in Verbindung mit MIDI-Geräten kam es manchmal zu Schwierigkeiten, wenn das Tempo von Sequencer oder Arp zu hoch eingestellt war oder auch beim Setzen von Akkorden im Chord-Modus. Ebenso trat auch mit Software-Synthesizern wie Korg Triton und M1 das Problem hängender Noten auf, die Panic-Funktion hat hier abgeholfen. Im Sequencer passierte es, dass eingespielte Noten plötzlich einige Fußlagen höher als gewünscht auftauchten.

Was da genau passierte, konnte ich nicht ergründen, aber nach dem Firmware-Update V1.36 zeigten sich signifikante Stabilitätsverbesserungen und die geschilderten Probleme traten fortan nicht mehr auf. Es ist also dringend ratsam, das gute Stück nach dem Anschließen direkt upzudaten, wie erwähnt gelingt das durch die ControlTribe-App quasi wie automatisch.

Was mir allerdings auch nach dem Firmware-Update nicht gelang ist, das Starten der Sequencer meiner angeschlossenen Boutique-Module nach Drücken der Start-Taste zu unterbinden. Ich habe Play auf Off und einen anderen MIDI-Kanal gesetzt, trotzdem liefen die Sequencer des JU-06A und D-05 immer mit. Ich würde einen Anwendungsfehler vermuten, Tipps in den Kommentaren sind mir sehr willkommen. Auch wurde bei externem Sync durch die TR-08 das Tempo über MIDI nicht weitergereicht, dies hat sich nach dem Update auch nicht geändert.

Richtig gut finde ich dagegen die Direktanwahl der MIDI-Kanäle, so dass man diese nicht noch mit Enter bestätigen muss. Das ist ein Griff und so erreicht man direkt ein anderes Instrument oder Sound. Die Kanaltasten rechts zu platzieren, finde ich daher ergonomisch sinnvoll. Dabei gilt derselbe MIDI-Kanal für MIDI und USB. Welcher Kanal vom Computer über MIDI ausgegeben wird bzw. auf welchem das Behringer Swing die Daten sendet, lässt sich in der ControlTribe-App festlegen.

So günstig und grundsätzlich gut das Behringer Swing einerseits ist, wirkte es auf mich andererseits auch im Hinblick auf die recht übersichtlich gestaltete ControlTribe-App so ein Bisschen wie mit heißer Nadel gestrickt. Seit dem Firmware-Update bin ich allerdings davon überzeugt, das man am Ball bleibt, immerhin sind die Verbesserungen spürbar. Vielleicht geht da ja noch einiges mehr, beispielsweise eine Tastenkombination in Verbindung mit der Seq-Taste und den Noten, so dass man freie Kommandos über die Klaviatur mit der ControlTribe-App verteilen könnte, die man vielleicht auch im Sequencer mitschicken könnte, damit ließe sich auch der Tempo-Regler als alternatives Eingabemedium nutzen oder die Strips. Ich denke, da geht noch einiges mehr, ist schließlich alles nur Software.

