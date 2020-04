Test: Behringer Xenyx X1204 USB Kompaktmischpult

Boutique-Qualität zum Schnäppchenpreis?

Analoge Kleinmischpulte sind trotz aller Digitaltechnik nach wie vor angesagt. Klickt man auf der Thomann-Website auf die Rubrik Kleinmixer, erhält man 215 Treffer. Eines der bekanntesten und am häufigsten kopierten Kleinmischpulte ist das Mackie 1202 VLZ, das hinsichtlich der Features nahezu unverändert mittlerweile in der Version Mackie 1202 VLZ4 auf dem Markt ist. Eine Besonderheit dieses Mischpults war neben der robusten Fertigungsqualität und der herausragenden Klangqualität das ausgeklügelte Bus-Konzept. Behringer gehörte zu den ersten Herstellern, die dieses Konzept für ihre eigenen Produkte übernommen haben, was einen langen und öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit nach sich zog. Mittlerweile ist die Zahl der Mischpulte, die mehr oder weniger an das Mackie-Design angelehnt sind, unüberschaubar groß und Mackie schaut seinerseits bei anderen Herstellern vorbei. Doch zurück zum Behringer Xenyx X1204 USB. Zu einem absoluten Kampfpreis wartet das Behringer Xenyx X1204 USB mit Features auf, die man noch vor kurzer Zeit erst in einer höheren Preisklasse vorgefunden hätte. Doch stimmt auch die Qualität? Schauen wir mal genauer hin.

Behringer Xenyx X1204 USB: Aus Onyx wird Xenyx

Dass es nach wie vor Parallelen zum Mackie-Design gibt, wird schon anhand der Behringer-Werbung deutlich, denn hier spricht man von „4 state-of-the-art, phantom-powered XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps“. Bei Mackie heißt das „4 boutique-quality ONYX mic preamps“. Beide Hersteller geben sich also nicht gerade bescheiden, wenn es um die Qualität der Mikrofonvorverstärker geht. Diese schauen wir uns später noch etwas genauer an.

Die allgemeinen Features des Behringer Xenyx X1204 USB Mischpults:

Premium „ultra-low noise“ Mischpult mit hohem Headroom

Vier XENYX Mikrofonvorverstärker mit +48 Volt Phantomspeisung (gemeinsam schaltbar) in den Mono-Kanälen mit Low Cut bei 75 Hz und 18 dB pro Oktave Flankensteilheit

Zwei Stereo-Kanäle mit symmetrischen Line-Eingängen (TRS-Klinke) mit Pegelanpassung von +4/-10 dB

Zwei symmetrische Stereo-Aux-Returns (TRS Klinke)

Zwei unsymmetrische Aux-Sends (Klinke)

Stereo 2-Track Inputs und Outputs (RCA)

Kopfhörerausgang

FX-Fußschaltereingang

Zwei symmetrische Main-Ausgänge (XLR)

Zwei unsymmetrische ALT 3/4-Ausgänge (Klinke)

Zwei unsymmetrische Control-Room-Ausgänge (Klinke)

Vier Kompressoren im One-Knob-Design

„Britischer“ 3-Band-EQ

Zwei Aux-Sends pro Kanal, 1x Pre/Post-Fader schaltbar, 1x Post-Fader

Jeder Kanal mit Clip-LED, Mute-Schalter, Alt 3/4-Schalter, Solo- und PFL-Funktion

Zwei ALT 3/4 Subgruppen mit separaten Ausgängen

Effektprozessor mit 16 editierbaren Presets (Reverb, Delay, Chorus/Flanger, Pitch Shifter, Multi-FX), DSP mit 24 Bit, 40 kHz Samplingrate, 64/128-fach Oversampling

Tap-Tempo

Eigene LED-Ketten für den FX-Zweig und numerisches LC-Display für die FX-Programme

Zwei achtstufige LED-Ketten im Master

2 In/2 Out USB-Interface (16 Bit, 48 kHz)

Control-Room-/Kopfhörerausgang mit flexibler Eingangsmatrix

Zehn logarithmische 60 mm Fader

Integriertes Schaltnetzteil

Beiliegende Rack-Winkel

Das sind ganz schön viele Features auf kleinem Raum.

Monokanal-Layout des Behringer Xenyx X1204 USB

Das Signal gelangt über den XLR- oder Klinkeneingang in einen der Monokanäle. Es folgen der beschriebene schaltbare Low-Cut bei 75 Hz mit 18 dB pro Oktave Flankensteilheit und der Gain-Regler mit einer Verstärkung von +10 bis +60 dB für den Mikrofoneingang und -10 bis +40 dB für den Line-Eingang. Weiter geht es mit dem One-Knob-Kompressor. Hier handelt es sich um einen programmabhängigen Kompressor, über dessen genaue Daten sich das Benutzerhandbuch und die technischen Daten leider ausschweigen. Der Regler bestimmt die Stärke der Kompression, eine LED zeigt an, wann das Signal den Threshold-Wert überschreitet und komprimiert wird.

Es folgt der 3-Band-EQ. Dessen drei Bänder greifen bei 80 Hz (Low, Shelving), 2,5 kHz (Mid, Peak) und 12 kHz (High, Shelving). Hier orientiert man sich exakt an den Einsatzfrequenzen des Mackie 1202 VLZ. Die Verstärkung/Absenkung beträgt ±15 dB Interessant ist, dass Behringer den EQ als „British EQ“ bezeichnen. Was auch immer diese Bezeichnung aussagen soll, sie steht im Allgemeinen für einen druckvollen mittigen Sound. Manchmal werden „British Style EQs“ auch als „musikalisch“ beschrieben. So formuliert man es auch in der Bedienungsanleitung:

„The circuitry of the British EQs is based on the technology used in the best-known top-of-the-line consoles and providing a warm sound without any unwanted side effects. The result are extremely musical equalizers which, unlike simple equalizers, cause no side effects such as phase shifting or bandwidth limitation, even with extreme gain settings of ±15 dB.“

All diese Aussagen werden schon lange Zeit kontrovers diskutiert und im Prinzip ist man sich einig, dass es keinen „British EQ“ gibt, denn die Equalizer der 60er und 70er, für die dieser Begriff steht, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Einen interessanter Fachartikel zum Thema „British EQ“ findet sich hier: www.musictech.net/features/ten-min-master-british-eq/

Nach dem EQ geht es weiter mit den beiden Aux-Bussen. Aux 1 ist Pre- und Post-Fader schaltbar, Aux 2 hingegen liegt immer Post-Fader im Signalweg und regelt standardmäßig erst einmal den Signalanteil zum integrierten Effektprozessor. Möchte man einen externen Effekt einbinden und schließt diesen an den Aux 2 Send und die Aux 2 Returns an, wird der integrierte DSP umgangen.

Es folgen der Panorama-Regler, der Mute-Schalter und schließlich der Kanal-Fader samt Solo-Schalter. Der Mute-Schalter besitzt eine besondere Funktion, die man sich schon vor vielen Jahren von Mackie abgeschaut hat: Das Signal wird nicht nur einfach stummgeschaltet, sondern gleichzeitig auf den ALT 3/4 Bus geroutet. In Abhängigkeit von der Position der Panorama-Regler gelangt das Signal entweder auf ALT 3 (Pan links) oder Alt 4 (Pan rechts). So können entweder Subgruppen gebildet werden oder auch bestimmte Signale nur über die ALT 3/4 Ausgänge ausgegeben werden. Schon bei meinem alten Mackie 1202 VLZ fand ich dieses Routing sehr clever, denn in Verbindung mit der Source-Matrix bekommt man weitreichende Routing- und Abhörmöglichkeiten.

Stereokanal-Layout des Behringer Xenyx X1204 USB

Die Stereokanäle verfügen über fast alle Möglichkeiten der Monokanäle. Es entfällt hier der Mikrofoneingang. Stattdessen sind zwei Line-Eingänge im Klinkenformat anzutreffen. Einen Gain-Regler gibt es nicht. Der Eingangsempfindlichkeit wird stattdessen über einen Schalter zwischen +4 dB und -10 dB umgeschaltet. Bis auf das Fehlen des One-Knob-Kompressors ist die Ausstattung ansonsten mit der Ausstattung der Monokanäle identisch.

Masterbereich

In der Master-Sektion des Behringer Xenyx X1204 USB befinden sich zunächst einmal die vier Fader für den ALT 3/4 und Main-Mix-Bus des Mischpults. Außerdem sind hier die Master-Aux-Sends und die Regler für die beiden Aux-Returns sowie den FX-Return zu finden. Zwei LED-Ketten zeigen den Pegel des Main-Mix-Busses an, eine kleinere LED-Kette den Pegel zum integrierten FX-Prozessor. Das ist gut gelöst, denn andere Pulte verfügen hier oft nur über eine Clip-LED oder sogar überhaupt keine Kontrollanzeige, sodass Verzerrungen nicht immer sofort dem FX-Eingang zuzuordnen sind. Sehen und Hören ist halt immer besser als nur Hören. Beide Daumen hoch.

Ebenfalls gut gelöst ist die Möglichkeit, die Aux-Sends per SOLO abhören zu können. Das ist eine Funktion, die noch nicht einmal bei Mackie zu finden ist. So hat man die Möglichkeit, in einen Aux-Mix hineinzuhören. Besonders im Studioumfeld ist das nicht ganz unwichtig, wenn man zum Beispiel für einen Sänger oder eine Sängerin den persönlichen Wohlfühlmix erstellen möchte, was wesentlich einfacher möglich ist, wenn man das hört, was der Musiker auch hört.

Beim FX-Return darf noch entschieden werden, ob dieser dem Main-Mix oder dem ALT 3/4 Bus zugeordnet werden soll. Außerdem kann die SOLO-Funktion von PFL SOLO (Pre-Fader-Listening) auf SOLO IN PLACE umgeschaltet werden. PFL ist wichtig für das Einpegeln von Signalen, per SOLO IN PLACE hingegen hört man das Signal inklusive aller Bearbeitungen nach dem Fader oder auch die Summe mehrerer Signale, bei denen der SOLO-Taster im Kanalzug gedrückt wurde. Der PFL-Bus ist immer mono, während es sich bei SOLO IN PLACE um einen Stereobus handelt. Bei SOLO IN PLACE werden zudem die Signale vom Main-Mix-Bus, ALT 3/4 und Tape-Input auf den Control-Room-Ausgängen stummgeschaltet. Bei PFL Solo ist nur die linke LED-Kette zum Einpegeln aktiv. Schön, dass wir hier beide Funktionen zur Verfügung haben.

Über die Source-Matrix lässt sich definieren, welche Signale auf den Control-Room/Phones-Ausgang gelangen. Auswählen lassen sich über drei Schalter die Signale von 2-Track/USB, ALT 3/4 und Main-Mix. Es lassen sich also auch alle Quellen gemeinsam auf die Abhöre schalten. Etwas seltsam ist, dass ausgerechnet der von Mackie bekannte Schalter „Assign to Main Mix“ bei Behringer fehlt. Nur so lässt sich nämlich der ALT 3/4 Bus als Subgruppe nutzen, was Behringer schließlich auch bewirbt.

Effektprozessor

Der 24 Bit Multieffektprozessor verfügt über 16 Programme. Da es nur ein numerisches Display gibt, wurde die exakte Bezeichnung auf dem Gehäuse abgedruckt. So machen das auch viele andere Hersteller und für so ein kleines Mischpult ist das auch zweckmäßig. Es finden sich sechs Hallprogramme (Hall, Room, Plate, Gated, Reverse), vier Programme in der Sektion Ambience/Delay (Early Reflections, Ambience, Delay, Echo), drei Modulationseffekte (Chorus, Flanger, Phaser), zwei Detune/Pitch-Algorithmen (Detune, Pitch Shifter) und zwei Kombinationseffekte (Delay + Reverb, Chorus + Reverb). Der Aufruf der Effekte geschieht über einen Push-Encoder: Programm auswählen, das Display blinkt, Encoder drücken, das Programm wird geladen. An dem betreffenden Encoder ist aber auch das Wort „Parameter“ zu lesen. Doch wie und was editiert man hier? Ich lade mir die aktuelle Version des Manuals von der Behringer-Website herunter. Immerhin gibt es überhaupt ein englischsprachiges Manual, bei dem nicht „Quick Start“ im Dateinamen steht. Doch genau diese Bedienungsanleitung ist ebenso lückenhaft wie alle seither gedruckten Quick-Start-Manuals. Es fehlen jegliche Informationen zu den Effektalgorithmen oder zu den versprochenen Editierfunktionen. Wird es tatsächlich als hilfreich erachtet, stattdessen unter der Rubrik Video ein offizielles Werbevideo und viele Amateur-Reviews, die auf YouTube erschienen sind, zu veröffentlichen? Immerhin konnte ich aufgrund meiner Erfahrungen mit ähnlichen Produkten darauf schließen, dass ein weiterer Druck auf den Encoder den Editiermodus aufruft. Es erscheint ein blinkender Punkt. Nun kann über den Encoder ein Parameter eingestellt werden. Doch welcher? Bei den Reverb-Algorithmen scheint es sich um die Halldauer zu handeln (1-10). Bei Delay um die Delay-Zeit (ebenfalls 1-10). Die Delay-Zeit kann auch über den Tap-Taster eingestellt werden. Die kryptischen Zahlenwerte, die dann angezeigt werden, erschließen sich mir allerdings nicht. Bei den Modulationseffekten lassen sich Werte zwischen 1 und 99 einstellen. Ob das nun aber Depth ist oder die LFO-Geschwindigkeit? Hier hilft nur das Ausprobieren. Klarer ist es beim Pitch-Shifter, die Werte von -12 bis +12 deuten auf Halbtonschritte hin. Spaß macht das so nicht. Um den entsprechend veränderten Wert zu speichern, muss mehrere Sekunden lang auf den Encoder gedrückt werden.

Ein absolutes „No Go“ ist der FX-Signalflow des Behringer Xenyx X1204 USB: Schaltet man einen Kanal per Mute-Schalter stumm, bleibt der Effekt dennoch unvermindert hörbar.

Die Effektqualität ist guter Durchschnitt. Hier darf keiner Wunder erwarten. Für den Gig in der Kneipe reicht es aber. Für Aufnahmen würde ich auf Plug-ins setzen. Aber was man hat, hat man halt, man muss es ja nicht nutzen.

Recording mit dem Behringer Xenyx X1204 USB

Wie der Name schon andeutet, besitzt das Behringer Xenyx X1204 USB einen USB-Anschluss für die Aufnahme und Wiedergabe von Signalen über einen Computer. Mit 16 Bit und 48 kHz sowie USB 1.1 ist das Interface jedoch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Für den schnellen Mitschnitt zwischendurch oder das Einspielen von Pausenmusik von einem Computer reicht es jedoch. Aufgenommen wird der Main Bus mit allen Effekten. Möchten man aufgenommene Signale abhören und währenddessen weitere Signale aufnehmen, geschieht das über die Source-Matrix. Drückt man hier den roten 2-Tr/USB-Schalter und den Main-Mix-Schalter, hört man über die am Control-Room-Ausgang angeschlossene Studioabhöre oder den Kopfhörer am Phones-Ausgang das aufgenommene Signal und gleichzeitig das eigene Instrument, das nun aufgenommen werden soll.

Leider hat man hier eine große Chance vergeben: Warum kann man nicht statt des Main-Mix das ALT 3/4-Signal per USB aufnehmen? Auf analogem Wege ist das nämlich über die ALT 3/4-Ausgänge durchaus möglich, nur eben über das eingebaute USB-Interface nicht. So wird leider viel Potential verschenkt.

Praxis

Für den Praxistest habe ich mein gutes altes Shure SM58 bemüht, denn nicht jeder Mikrofonvorverstärker günstiger Mischpulte kommt gleich gut mit diesem recht pegelschwachen Kandidaten zurecht. Nicht so das Behringer Xenyx X1204 USB. Es hat auch nach Einstellung eines guten Arbeitspegels noch genügend Luft nach oben. Das Mikrofon klingt ohne Bearbeitung ordentlich auf meinem zur Kontrolle an den Kopfhörerausgang angeschlossenen Beyerdynamic DT770 Pro Kopfhörer. Nach der ersten Reglerbewegung am EQ ändert sich das schlagartig. Der High-Shelf-Regler sollte eigentlich Frequenzen oberhalb von 12 kHz anheben und so Signale luftiger klingen lassen. An meinem Mackie 1202 VLZ geht das auch sehr gut. Nicht jedoch beim Behringer Xenyx X1204 USB. Hier klingt es scharf und unangenehm in den Höhen. S-Laute und Konsonanten knallen dermaßen, dass ich mir schon bei geringer Anhebung der Höhen den Kopfhörer herunterreißen möchte. Ähnlich verhält es sich beim Low-Shelf. Es dröhnt und von Druck keine Spur. Lediglich das Peak-Filter bei 2,5 kHz scheint seinen Job einigermaßen gut zu erledigen.

Ich entschließe mich, der EQ-Sache auf den Grund zu gehen und mache einige Messungen. Die Messungen unterstreichen das Gehörte eindrucksvoll: Während bei ausgeschaltetem EQ alles sehr linear ist, greift der High-Shelf schon weit, weit unten in das Geschehen ein. Bei maximaler Anhebung reicht er runter bis 600 Hz. Ähnlich ist es beim Low-Shelf. Dieser beeinflusst bei maximaler Anhebung Frequenzen bis hinauf zu 1 kHz. Natürlich relativiert sich das etwas bei geringerer Anhebung, dennoch ist der Effekt in beiden Fällen mehr als deutlich hörbar. Auch das Peak-Filter bei 2,5 kHz bestätigt sich als recht breit angesetzt, was allerdings auch erheblich musikalischer klingt als ein schmales Filter, denn durch die Festfrequenz lässt es sich ohnehin kaum für gezielte Korrekturen einsetzen. Für meine Ohren ist dieser EQ jedenfalls kaum zu verwenden. Insbesondere mit dem Höhenregler sollte man sehr, sehr vorsichtig umgehen.

Den trotz Stummschaltung des Kanalzugs weiterklingenden Hall hatte ich bereits erwähnt. Nervig ist auch, dass abseits des Main-Mix-Ausgangs die Klinkenausgänge für ALT 3/4 und Control-Room unsymmetrisch ausgeführt sind. Selbst günstige Studiomonitore verfügen heutzutage über symmetrische Eingänge.

Immerhin geht das Einschalten der Phantomspeisung geräuschlos vonstatten, das bekommen andere Kandidaten in dieser Preisklasse häufig nicht so gut hin.

Der Kompressor geht sehr gutmütig zu Werke. Dreht man ihn stark auf, erhöht sich die Lautstärke des Signals deutlich und in Pausen wird das Rauschen hervorgehoben. Das ist recht typisch für One-Knob-Kompressoren. Für eine leichte Glättung des Pegels reicht ein solcher Kompressor jedoch vollkommen aus. Effektbearbeitungen sind allerdings nicht seine Sache.